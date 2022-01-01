Gökhan Özen'in Son Halini Görenler Şoke Oldu!
Ülkeyi sessiz sedasız terk eden ve gözlerden uzak yaşamına devam eden şarkıcı, soyal medyada kendini paylaşması üzerine magazin gündemine bomba gibi düştü.
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2000 yılında "Özelsin" isimli albümü piyasaya çıkarması üzerine sanat camiasına giren ve akıllara kazınan şarkıcısı Gökhan Özen, son hali ile gündem oldu. Ülkeyi sessiz sedasız terk eden ve gözlerden uzak yaşamına devam eden şarkıcı, soyal medyada kendini paylaşması üzerine magazin gündemine bomba gibi düştü.
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Aramazsan Arama, Benim İçin N'apardın gibi dönemin popüler şarkılarını piyasaya çıkaran ve adından söz ettiren Özen, 7 yıldır Los Angeles'ta yaşıyor.
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2010 yılında dünyaevine Selen Sevigen ile giren şarkıcı, bu evlilikten Ada ve Derin adında iki kız çocuk sahibi oldu. Babalık duygusunu yaşayan ve kızlarını görmek için zaman zaman Türkiye'yi gelen Mzen, 2016 yılında eşi ile boşanmıştır.
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Sosyal medyayı aktif kullanmaktan kaçınan 42 yaşındaki Şarkıcı, kendisini merak eden takipçilerine sosyal medyadan paylaşmış olduğu fotoğrafın altına şu notu düştü:
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''Sükunet ve huzur içinde hayatımı şekillendiriyorum, sessizliğim kimseyi endişelendirmesin" demişti.
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Tek sıkıntısının kızlarını göremeyişi olduğunu söyleyen Gökhan Özen "Üzerinde çalıştığım projeler çok güzel gidiyor. Bir süre içinde herşey tamamen farklı olacak. Kendimle kaldıkça daha güzel şeyler çıkıyor.
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Bu sebepten lütfen sosyal medyadaki sessizliğim kimseyi endişelendirmesin" demişti.
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Uzun bir süre daha Los Angeleste kalacağını belirten Gökhan Özen, "Boşluğa düşen, kafası sıkılan bozulan herkese tavsiyemdir spor yapsın çok rahatlıyor" şeklinde sonlandırmıştı.
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