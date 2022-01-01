Gökhan Özen'in Son Halini Görenler Şoke Oldu!

2000 yılında "Özelsin" isimli albümü piyasaya çıkarması üzerine sanat camiasına giren ve akıllara kazınan şarkıcısı Gökhan Özen, son hali ile gündem oldu. Ülkeyi sessiz sedasız terk eden ve gözlerden uzak yaşamına devam eden şarkıcı, soyal medyada kendini paylaşması üzerine magazin gündemine bomba gibi düştü.