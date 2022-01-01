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Uyumanıza Yardımcı Olacak 10 Yatak Odası Bitkisi!

Fazla stres ve iş koşuşturmacası arasında uyumanıza yardımcı olacak 10 yatak odası bitkileri hangileri? İşte detaylar:

  1. Yaşam alanlarında her ne kadar bitki bulundurulmaması gerektiğini uzmanlar belirse de yatak odanızda uyumanızı sağlayacak birkaç bitki bulunuyor. Yapılan araştırmalara göre yatak odanızda bulunduracağınız bazı bitkilerin mutluluk ve enerji yaydığı ortaya çıktı. Peki, son zamanlarda fazla stres ve iş koşuşturmacası arasında uyumanıza yardımcı olacak 10 yatak odası bitkileri hangileri? İşte detaylar:

    Yaşam alanlarında her ne kadar bitki bulundurulmaması gerektiğini uzmanlar belirse de yatak odanızda uyumanızı sağlayacak birkaç bitki bulunuyor. Yapılan araştırmalara göre yatak odanızda bulunduracağınız bazı bitkilerin mutluluk ve enerji yaydığı ortaya çıktı. Peki, son zamanlarda fazla stres ve iş koşuşturmacası arasında uyumanıza yardımcı olacak 10 yatak odası bitkileri hangileri? İşte detaylar:

  2. Genel olarak son dönemlerde strese veya ilaçlara bağlı olarak oluşan uykusuzluk yaygın bir proplem olmaya başladı. Uykuya dalmakta zorlanma, gece uyuyamama, uyku bölünmesi, tekrar uykuya dalmada zorluk, dinlenmiş uyanmamak ve yorgunluk nedeniyle birçok kişi uyuyamıyor.

    Genel olarak son dönemlerde strese veya ilaçlara bağlı olarak oluşan uykusuzluk yaygın bir proplem olmaya başladı. Uykuya dalmakta zorlanma, gece uyuyamama, uyku bölünmesi, tekrar uykuya dalmada zorluk, dinlenmiş uyanmamak ve yorgunluk nedeniyle birçok kişi uyuyamıyor.

  3. Buna çözüm olabilecek bazı bitki çeşitleri bulunuyor. Özellikle bazı bitkiler kokusuyla anksiyeteyi azaltıyor, bazı bitkilerde zararlı parçacıkları yok ediyor ya da geceleri oksijen salımı yapıyor. Peki hangi bitkiler yatak odasında yetiştirilir? İşte uyku kalitesini artıran 10 bitki...

    Buna çözüm olabilecek bazı bitki çeşitleri bulunuyor. Özellikle bazı bitkiler kokusuyla anksiyeteyi azaltıyor, bazı bitkilerde zararlı parçacıkları yok ediyor ya da geceleri oksijen salımı yapıyor. Peki hangi bitkiler yatak odasında yetiştirilir? İşte uyku kalitesini artıran 10 bitki...

  4. 1- ORKİDE <br> Evin salonlarında en çok bakılan bitkilerden biri olan orkideye aynı zamanda yatak odanızda yer verebilirsiniz. Çünkü orkide çiçeğinin en önemli özelliklerden biri oksijen yaymasıdır. Orkide çiçeğiyle birlikte rahat bir gece uykusu çekebilirsiniz.

    1- ORKİDE
    Evin salonlarında en çok bakılan bitkilerden biri olan orkideye aynı zamanda yatak odanızda yer verebilirsiniz. Çünkü orkide çiçeğinin en önemli özelliklerden biri oksijen yaymasıdır. Orkide çiçeğiyle birlikte rahat bir gece uykusu çekebilirsiniz.

  5. 2- GARDENYA<br> Kaygıyı azaltır, depresyonun azaltır. Ateş düşürücü özelliğe sahiptir ve baş ağrısını doğal bir şekilde geçirir. Regl döneminde yaşanılan ağrıları dindirir.

    2- GARDENYA
    Kaygıyı azaltır, depresyonun azaltır. Ateş düşürücü özelliğe sahiptir ve baş ağrısını doğal bir şekilde geçirir. Regl döneminde yaşanılan ağrıları dindirir.

  6. 3- YASEMİN<br> Yasemin çiçeğinin kokusu rahatlatıcı, kaygı azaltıcı bir özelliğe sahip olduğundan geceleri uykudayken iyi dinlenmenizi büyük ölçüde katkı sağlar. Depresyon yaşayanların da daha huzurlu ve dingin hissetmelerini sağlar. Boğaz ve baş ağrısına iyi gelir. Yasemin, daha çok güneşli ve sıcak havaları sever.

    3- YASEMİN
    Yasemin çiçeğinin kokusu rahatlatıcı, kaygı azaltıcı bir özelliğe sahip olduğundan geceleri uykudayken iyi dinlenmenizi büyük ölçüde katkı sağlar. Depresyon yaşayanların da daha huzurlu ve dingin hissetmelerini sağlar. Boğaz ve baş ağrısına iyi gelir. Yasemin, daha çok güneşli ve sıcak havaları sever.

  7. 4- BİBERİYE Yatmadan önce bu kokuyu almak ruhunuzu dinginleştirip rahatlatır. Bu yüzden yatak odanızda başucunuzdan ayırmayın.

    4- BİBERİYE Yatmadan önce bu kokuyu almak ruhunuzu dinginleştirip rahatlatır. Bu yüzden yatak odanızda başucunuzdan ayırmayın.

  8. 5- KURDELE ÇİÇEĞİ <br> Havayı temizlemede şampiyonlardan biri olan örümcek bitkisi (kurdele çiçeği olarak da bilinir) her koşula uyum sağlar, bakımı oldukça kolaydır. Çok az su ister. Karbonmonoksit, formaldehit ve benzeni temizleme özelliği vardır.

    5- KURDELE ÇİÇEĞİ
    Havayı temizlemede şampiyonlardan biri olan örümcek bitkisi (kurdele çiçeği olarak da bilinir) her koşula uyum sağlar, bakımı oldukça kolaydır. Çok az su ister. Karbonmonoksit, formaldehit ve benzeni temizleme özelliği vardır.

  9. 6- AREKE PALMİYESİ <br> Areke Palmiyesi, havaya nem katmak konusunda harika olduğu için daha kuru bir ortamda yaşayanlar için harikadır.

    6- AREKE PALMİYESİ
    Areke Palmiyesi, havaya nem katmak konusunda harika olduğu için daha kuru bir ortamda yaşayanlar için harikadır.

  10. 7- İNGİLİZ SARMAŞIĞI <br> Bu harika bitki evinizin içinde bulunan havadaki toksinleri filtreleyebileceği için solunumla ilgili alerjilerinize de yardımcı olabilir.

    7- İNGİLİZ SARMAŞIĞI
    Bu harika bitki evinizin içinde bulunan havadaki toksinleri filtreleyebileceği için solunumla ilgili alerjilerinize de yardımcı olabilir.

  11. 8- ŞEYTAN SARMAŞIĞI <br> Yatak odanızdaki toksinleri temizleyerek daha ferah bir ortam sunar. Havadaki formaldehit ve bazı kimyasalların giderilmesi için en iyi bitkilerden biridir.

    8- ŞEYTAN SARMAŞIĞI
    Yatak odanızdaki toksinleri temizleyerek daha ferah bir ortam sunar. Havadaki formaldehit ve bazı kimyasalların giderilmesi için en iyi bitkilerden biridir.

  12. 9- AŞK MERDİVENİ <br> Eğreltiotu olarak da bilinen aşk merdiveni, iç mekanlarda deterjan ve temizleyicilerin neden olduğu uçucu organik bileşiklerden kurtulmak için birebirdir.

    9- AŞK MERDİVENİ
    Eğreltiotu olarak da bilinen aşk merdiveni, iç mekanlarda deterjan ve temizleyicilerin neden olduğu uçucu organik bileşiklerden kurtulmak için birebirdir.

  13. 10- PAŞA KILICI <br> Yılan bitkisi veya paşa kılıcı kuru yerlerde yetişen bir bitkidir. Ayrıca havada bulunan 5 ana toksinin 4'ünü de temizleyebilir.

    10- PAŞA KILICI
    Yılan bitkisi veya paşa kılıcı kuru yerlerde yetişen bir bitkidir. Ayrıca havada bulunan 5 ana toksinin 4'ünü de temizleyebilir.