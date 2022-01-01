Son Hali Herkesi Şoke Etti!

Uzun süredir gözlerden uzak yaşayan usta sanatçı Ferdi Tayfur'un son hali sosyal medyada gündem oldu. Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur sosyal medya hesabından usta sanatçının geçmiş yıllarda çekilmiş olduğu fotoğrafını yayınladı. Tuğçe Tayfur babasının doğum gününü duygusal bir paylaşımla kutladı. Bu paylaşım sonrası Tayfur'un son hali merak konusu oldu. İşte 76 yaşındaki usta ismin son hali...