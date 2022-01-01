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Son Hali Herkesi Şoke Etti!

Uzun süredir gözlerden uzak yaşayan usta sanatçı Ferdi Tayfur'un son hali sosyal medyada gündem oldu.

  1. Uzun süredir gözlerden uzak yaşayan usta sanatçı Ferdi Tayfur'un son hali sosyal medyada gündem oldu. Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur sosyal medya hesabından usta sanatçının geçmiş yıllarda çekilmiş olduğu fotoğrafını yayınladı. Tuğçe Tayfur babasının doğum gününü duygusal bir paylaşımla kutladı. Bu paylaşım sonrası Tayfur'un son hali merak konusu oldu. İşte 76 yaşındaki usta ismin son hali...

    Uzun süredir gözlerden uzak yaşayan usta sanatçı Ferdi Tayfur'un son hali sosyal medyada gündem oldu. Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur sosyal medya hesabından usta sanatçının geçmiş yıllarda çekilmiş olduğu fotoğrafını yayınladı. Tuğçe Tayfur babasının doğum gününü duygusal bir paylaşımla kutladı. Bu paylaşım sonrası Tayfur'un son hali merak konusu oldu. İşte 76 yaşındaki usta ismin son hali...

  2. 2011 yılında yüz felci geçirip gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi seçen usta sanatçı Ferdi Tayfur yeni yaşını kutladı.

    2011 yılında yüz felci geçirip gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi seçen usta sanatçı Ferdi Tayfur yeni yaşını kutladı.

  3. Usta sanatçının doğum gününü ilk kutlayan isim şarkıcı olan kızı Tuğçe Tayfur oldu.

    Usta sanatçının doğum gününü ilk kutlayan isim şarkıcı olan kızı Tuğçe Tayfur oldu.

  4. Tuğçe Tayfur, henüz küçük bir çocukken babasıyla çekilen fotoğrafını "Yeni yaşınla birlikte yeni şarkılar, yeni projeler de bekliyoruz senden. Doğum günün kutlu olsun baba" notuyla yayınladı.

    Tuğçe Tayfur, henüz küçük bir çocukken babasıyla çekilen fotoğrafını "Yeni yaşınla birlikte yeni şarkılar, yeni projeler de bekliyoruz senden. Doğum günün kutlu olsun baba" notuyla yayınladı.

  5. Arabesk müziğinin sevilen isim hem oyunculuğu hem de şarkılarıyla bir döneme damga vurdu.

    Arabesk müziğinin sevilen isim hem oyunculuğu hem de şarkılarıyla bir döneme damga vurdu.

  6. İstanbul'u terkedip Marmaris'te yaşamaya başlayan usta sanatçı yıllar sonra ortaya çıktı.

    İstanbul'u terkedip Marmaris'te yaşamaya başlayan usta sanatçı yıllar sonra ortaya çıktı.

  7. Sosyal medyadan uzak duran Tayfur'u son olarak Tuğçe Tayfur paylaşmıştı.

    Sosyal medyadan uzak duran Tayfur'u son olarak Tuğçe Tayfur paylaşmıştı.

  8. Kızı Tuğçe Tayfur, babası ile oğlu Taner Efe'nin yer aldığı fotoğraf çok beğenildi.

    Kızı Tuğçe Tayfur, babası ile oğlu Taner Efe'nin yer aldığı fotoğraf çok beğenildi.

  9. FERDİ TAYFUR'UN SON HALİ MERAK EDİLDİ <br> Uzun aradan sonra ünlü isim tekrar ortaya çıktı. 76 yaşındaki sanatçının menajeri Şirin Gözalıcı sosyal medya hesabında sanatçıyla olan fotoğrafını ?Can cana, yana yana? notuyla paylaştı. İşte o paylaşım...

    FERDİ TAYFUR'UN SON HALİ MERAK EDİLDİ
    Uzun aradan sonra ünlü isim tekrar ortaya çıktı. 76 yaşındaki sanatçının menajeri Şirin Gözalıcı sosyal medya hesabında sanatçıyla olan fotoğrafını ?Can cana, yana yana? notuyla paylaştı. İşte o paylaşım...

  10. SON HALİ ŞAŞIRTTI! Şeker hastalığıyla mücadele veren Ferdi Tayfur'ın beyazlayan saç ve sakalı da dikkat çekti.

    SON HALİ ŞAŞIRTTI! Şeker hastalığıyla mücadele veren Ferdi Tayfur'ın beyazlayan saç ve sakalı da dikkat çekti.

  11. Birçok sosyal medya kullanıcısı Ferdi Tayfur'un bu fotoğrafına "Fena yaşlanmış" derken kimi de "Adam tadında bırakmış güzel yaş almış" yorumları yaptı.

    Birçok sosyal medya kullanıcısı Ferdi Tayfur'un bu fotoğrafına "Fena yaşlanmış" derken kimi de "Adam tadında bırakmış güzel yaş almış" yorumları yaptı.