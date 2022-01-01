Avrupa da yetişen ciğerotu ülkemizdeki kırsal kesimlerde doğal olarak yetişmektedir. Hodangiller familyasının pek nadide üyelerinden biri olan ciğer otu, çok eski zamanlardan bu yana tedavi amaçlı olarak kullanılmasıyla biliniyor. Peki Her derde deva: Ciğer otunun faydaları nelerdir? Ciğer otu nasıl tüketilir?