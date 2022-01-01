Kuşum Aydın Yaptığı Açıklamayla Şaşırttı
Ekranların sevilen isimlerinden biri olan Kuşum Aydın yaptığı açıklamayla şaşırttı. Aldığı kilolarla dikkat çeken Kuşum Aydın, canlı yayında vasiyetini açıkladı.
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56 yaşındaki ünlü şarkıcı katıldığı programda daha önce yaptırdığı yüz dolgusundan dolayı yaşadığı pişmanlığı anlatmıştı.
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56 yaşındaki şarkıcı, konu hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:
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Yüzümü yakından çekip internette farklı görüntülerle veriyorlar. Benim bu yüzden televizyon kariyerim bitti. Sanıyorlar ki, estetik doktorlarının kapısında yatıyorum. Yaptırdığım dolgudan dolayı oluşan deformeden dolayı iki tane programım iptal oldu. Paylaştığım fotoğraflarda photoshop kullanıyorum. Bir televizyon programında benim için 'Aydın olmasın' demişler, o estetikleriyle konuşuluyor' demişler. 'İyi tamam olmasın diyorlarsa, olmam' dedim ben de. Ben kendimle barıştım. Bu benim kendimce çektiğim bir ceza. Beş kişi el ele gidip bunu yaptırdık. Onlar benden daha star oldu. Yüzümdeki deformasyon işlerime engel oldu. İnsanlar benim için yapmasaymış diyormuş. Ben aldım zaten cezamı
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Benim altı sene sonra çıktı bu alerjim" diyen Aydın, "Almanya'ya bir konser için gittim. Duştan çıktım ve 'Ne kadar sıcak burası' dedim. Bir çıktım yüzüm mosmor. Botoksu bilmiyorum ama dolgu yaptırmayın derim. Dolgular durup beklermiş. Volkan gibi içeride patlarmış. Şimdi biri yorum yazmış, 'Onu bunu yaptırdı bari kaşını yaptırmasaydı' diye. Benim kaşıma cımbızın c'si değmedi. Allah böyle yaratmış" açıklamasını yapmıştı.
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"BEŞ KİŞİYİ MAHKEMEYE VERDİM" "İnsanlar o kadar acımasız ki" diyen Aydın şöyle devam etmişti: Geçen gün birinin kıyafetine yorum yapayım dedim. Ay neler geldi başıma. Olay benim yıllar önce giydiğim transparan gömleğe kadar geldi. Bir oradan tokatlıyorlar, bir buradan. En az beş kişiyi mahkemeye verdim. Asla affetmiyorum. Avukatları arıyor, 'Vazgeçin, yaşı küçük' diyorlar .Ne demek yaşı küçük ya? Onları da affetmem, bundan sonra yapanları da affetmem. Benim ölmüş babacığıma, anacığıma, özel hayatıma, namusuma laf söyleyecek ben onu affedeceğim. Neden affedeyim?
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SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ Kuşum Aydın olarak tanınan Muharrem Aydın Uğurlular, yeni imajıyla TV8'de ekranlara gelen '2. Sayfa? programına konuk oldu. Geçirdiği estetik operasyonlardan sonra bir hayli değişen ve kilo alan Aydın'ın son hali herkesi üzdü.
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"ÖLÜRSEM BİR ŞEY PAYLAŞMASINLAR" Kuşum Aydın, canlı yayındaki açıklamasında, "Üç dört kişi var, 'Ölürsem mezarıma gelmesinler' diye bir arkadaşıma vasiyet ettim. Onlar sosyal medyadan bile benimle ilgili bir şey paylaşmasınlar?" şeklinde konuştu.