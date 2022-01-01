Avrupa'da Kanser Salgını Riski
Araştırmacılar 'Pandeminin ardından Avrupa'yı Kanser salgını bekliyor olabilir' diyor.
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Pandemi sebebiyle tetkikler aksadı, Avrupa'yı kanser salgını bekliyor.
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Bilim insanları pandemi sebebiyle 100 milyondan fazla kanser taramasının gerçekleştirilemediğini bu sebeple, erken teşhis edilemeyen çok sayıda kanser vakasının ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.
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Lancet Tıp dergisinde yayılanan makalede, Avrupa'nın dört bir yanından kanser uzmanlarının görüşüne başvuruldu.
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Pandemiyle mücadele için yeniden şekillenen sağlık sistemlerinin kanserle mücadele konusunda zayıfladığı uyarısı yapıldı.
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Pandeminin ilk yılında onkologların normalden bir buçuk milyon az hastayı gördüğü ifade ediliyor. Yapılmayan tetkikler sebebiyle pandemi döneminde sadece Avrupa'da bir milyon kanser vakasının gözden kaçmış olabileceği belirtiliyor.
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Rusya'nın Ukrayna işgalininin klinik kanser testlerini de olumsuz etkilediği belirtildi.
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Araştırmacılar risk faktörlerinin doğru değerlendirilmesi ve geniş çaplı taramalarla AVrupa'daki kanser kaynaklı ölümlerin yüzde 40'ının engellenebileceğini belirtiyor.