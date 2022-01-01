Whatsapp'ta Yeni Özellik

Akademik çalışmaları için yurt dışına gideceklere THY'den indirimli bilet
Akademik çalışmaları için yurt dışına gideceklere THY'den indirimli bilet
Ankara Valiliği uyardı: Akşam saatlerine dikkat
Ankara Valiliği uyardı: Akşam saatlerine dikkat
Trafik sigortasında 'uygun fiyat' tuzağı
Trafik sigortasında 'uygun fiyat' tuzağı
Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor
Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor
YÖK, araştırma üniversitelerinin performansını masaya yatırdı
YÖK, araştırma üniversitelerinin performansını masaya yatırdı
Aralık'ta doğalgaza zam olacak mı? Bakan Dönmez açıkladı
Aralık'ta doğalgaza zam olacak mı? Bakan Dönmez açıkladı
Bilim Kurulu Üyesi: Mevsimsel griple Kovid-19 vakaları da artabilir!
Bilim Kurulu Üyesi: Mevsimsel griple Kovid-19 vakaları da artabilir!
AYM'nin iş yükünü azaltacak yeni düzenleme geliyor
AYM'nin iş yükünü azaltacak yeni düzenleme geliyor
Bakanlık, liselerde 'Bilim Uygulamaları Programı'nı başlatıyor
Bakanlık, liselerde 'Bilim Uygulamaları Programı'nı başlatıyor
İçişleri Bakanlığının Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
İçişleri Bakanlığının Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Benzine indirim bekleniyor
Benzine indirim bekleniyor
Mersin Valiliğinden 2 evin kapısının işaretlenmesine ilişkin açıklama
Mersin Valiliğinden 2 evin kapısının işaretlenmesine ilişkin açıklama
Terör saldırısını gerçekleştiren Ahlam Albasır cezaevine götürüldü
Terör saldırısını gerçekleştiren Ahlam Albasır cezaevine götürüldü
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Kolivar tahliye edildi
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Kolivar tahliye edildi
AYM: Sosyal medya paylaşımı nedeniyle disiplin cezası verilmesi hak ihlali
AYM: Sosyal medya paylaşımı nedeniyle disiplin cezası verilmesi hak ihlali
Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin 17 şüpheliye tutuklama talebi
Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin 17 şüpheliye tutuklama talebi
Öğretmenin ev hayallerini yıktılar...Kendi evinde kiracı oldu
Öğretmenin ev hayallerini yıktılar...Kendi evinde kiracı oldu
Gram altın yükseliş trendinde: Kapalıçarşı'da kar satışları arttı
Gram altın yükseliş trendinde: Kapalıçarşı'da kar satışları arttı
Sokak köpeği tartışması... Erdoğan: Gerekli talimatları verdim
Sokak köpeği tartışması... Erdoğan: Gerekli talimatları verdim
Akşener'den Erdoğan'ın 'İYİ Parti konumunu gözden geçirsin' sözlerine yanıt
Akşener'den Erdoğan'ın 'İYİ Parti konumunu gözden geçirsin' sözlerine yanıt
Eğitim-Bir-Sen, Kariyer Basamakları Sınav içeriğini kullanıma açtı
Eğitim-Bir-Sen, Kariyer Basamakları Sınav içeriğini kullanıma açtı
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in iadesi hakkında karar verildi
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in iadesi hakkında karar verildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Bem-Bir-Sen öncülüğünde Şehir ve Medeniyet Kongresi düzenleniyor
Bem-Bir-Sen öncülüğünde Şehir ve Medeniyet Kongresi düzenleniyor
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
Erdoğan'dan İYİ Parti'ye: Konumunu yeniden gözden geçirsin
Erdoğan'dan İYİ Parti'ye: Konumunu yeniden gözden geçirsin
Erdoğan, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 120 gün süreyle uzatıldığını açıkladı
Erdoğan, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 120 gün süreyle uzatıldığını açıkladı
AK Parti'li Yazıcı'dan anayasa değişikliği açıklaması
AK Parti'li Yazıcı'dan anayasa değişikliği açıklaması
MHP'den Türk Tabipleri Birliği için kanun teklifi
MHP'den Türk Tabipleri Birliği için kanun teklifi

Whatsapp'ta Yeni Özellik

WhatsApp'ta anket kullanıma sunuldu!

  1. WhatsApp bir süredir üzerinde çalıştığı yeni uygulamasını kullanıma sundu.

    WhatsApp bir süredir üzerinde çalıştığı yeni uygulamasını kullanıma sundu.

  2. Geçtiğimiz aylarda yeni özelliğin test aşamasında olduğunu duyuran WhatsApp, bugün Twitter'dan yaptığı açıklama ile anket özelliğini duyurdu.

    Geçtiğimiz aylarda yeni özelliğin test aşamasında olduğunu duyuran WhatsApp, bugün Twitter'dan yaptığı açıklama ile anket özelliğini duyurdu.

  3. 'Anketler Burada' başlığı ile paylaşım yapan uygulama, ''Artık grup sohbetlerinde karar vermek çok daha kolay ve çok daha eğlenceli'' dedi.

    'Anketler Burada' başlığı ile paylaşım yapan uygulama, ''Artık grup sohbetlerinde karar vermek çok daha kolay ve çok daha eğlenceli'' dedi.

  4. 12'e kadar olacak anket seçeneğinin, fikir ayrılığı yaşayan WhatsApp grupları için oldukça kullanışlı olması bekleniyor

    12'e kadar olacak anket seçeneğinin, fikir ayrılığı yaşayan WhatsApp grupları için oldukça kullanışlı olması bekleniyor

  5. Ek olarak geçtiğimiz günlerde Ortak Hesap özelliğini de test etmeye başlayan uygulama, 4 farklı cihazın tek hesaba senkronize olarak bağlanmasına imkan sunacak.

    Ek olarak geçtiğimiz günlerde Ortak Hesap özelliğini de test etmeye başlayan uygulama, 4 farklı cihazın tek hesaba senkronize olarak bağlanmasına imkan sunacak.