Kınalı Kar'ın Nazar'ı Son Haliyle Hayrete Düşürdü!
Kınalı Kar'ın Nazar'ı son haliyle göreni hayrete düşürdü!
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2000'li yılların başına damgasını vuran yapımlardan biri olan Kınalı Kar dizisinde 'Nazar' karakterine hayat veren güzel oyuncu Özlem Conker, son haliyle şaşırttı. Yıllara meydan okuyan ünlü oyuncunun düzgün fiziğine ve güzelliğine takipçileri övgüler yağdırıyor.
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1996 yılında Metin Özülkü'nün Seninle Olmak Var Ya klibinde oynayan Özlem Coner, 1 yıl sonra Beyaz Savaş dizisinde rol aldı. Bizim Ev ve Aynalı Tahir gibi yapımlarda kamera karşısına geçen Özlem Conker, Kınalı Kar dizisiyle büyük bir çıkış yakaladı.
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Duru güzelliğiyle adından söz ettiren Conker, başrollerini Mert Yazıcıoğlu, Ece Uslu, Şerif Sezer ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Karagül dizisiyle de beğeni toplamıştı. Takipçileri, sosyal medyada hayatına dair kareler paylaşan güzel oyuncunun genç kaldığını görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
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