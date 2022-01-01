Kınalı Kar'ın Nazar'ı Son Haliyle Hayrete Düşürdü!

1996 yılında Metin Özülkü'nün Seninle Olmak Var Ya klibinde oynayan Özlem Coner, 1 yıl sonra Beyaz Savaş dizisinde rol aldı. Bizim Ev ve Aynalı Tahir gibi yapımlarda kamera karşısına geçen Özlem Conker, Kınalı Kar dizisiyle büyük bir çıkış yakaladı.