Yalı Çapkını'nda Kriz!

'BURADAN NASIL KURTULACAKLAR?' Esme'den gerçekleri öğrenip yalıya gelen Kazım'ın yaralanması sosyal medyada gündem oldu. İşte o yorumlardan bazıları... "Ellerin dert görmesin Suna!", "Buradan nasıl kurtulacaklar?", "Unutmayın Kazım'a bir şey olmaz", "Suna keşke sen karışmasaydın Ferit hallederdi", "Keşke Seyran'ı Ferit kurtarsaydı", "Suna Gaziantep'e gitmesin derken hapishaneye gidecek", "Ferit, Kazım ve Seyran'ı öyle görseydi keşke", "Herkes keşke Ferit görseydi de Kazım'ın aklını alsaydı derken Suna yaptı", "Ferit, kızları korumak için suçu üstlenecek", "Olan yine Esme'ye oldu. Ona çok üzülüyorum", "O halıya şimdi Kazım'ı sarıp atın, kökten çözüm"