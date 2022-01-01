Büşra Pekin'in Son Hali Şoke Etti

SAÇLARINI SARIYA BOYATTI Eski kilolu halinden eser kalmayan güzel oyuncu görünüşü hakkında şöyle demişti; "Yıllar öncesiyle aramda 12 kilo gibi bir fark var. Bazı projeler için kilo alıyoruz, bazı projeler için de şu an olduğu gibi kilo vermemiz gerekiyor"