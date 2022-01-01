Büşra Pekin'in Son Hali Şoke Etti
Çok Güzel Hareketler Bunlar'da "Havuçlu Anne" olarak adını duyuran oyuncu Büşra Pekin son haliyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Fazla kilolarından kurtulan ve saçını boyatan Pekin'in son hali herkesi şaşırttı. İşte iğne ipliğe dönen oyuncunun son hali...
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Çok Güzel Hareketler Bunlar programında kilolu haliyel hatırlanan Büşra Peki son dönemde hem imasjı hem de saçlarıyla ilgili merak konusu oldu.
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Son olarak usta sanatçı Dilberay'ın hayatının anlatıldığı filminde ünlü sanatçıya hayat veren Pekin, Bir Demet Tiyatro, En Son Babalar Duyar, Çok Güzel Hareketler, Muhteşem Yüzyıl ve Kardeş Payı gibi yayınladıkları döneme damga vuran projelerde de yer aldı.
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BİR DERİ BİR KEMİK KALDI Yeni filmi için tam 12 kilo veren oyuncu aynı zamanda saçlarını sarıya boyattı. 40 yaşındaki oyuncu bir deri bir kemik kaldı.
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SAÇLARINI SARIYA BOYATTI Eski kilolu halinden eser kalmayan güzel oyuncu görünüşü hakkında şöyle demişti; "Yıllar öncesiyle aramda 12 kilo gibi bir fark var. Bazı projeler için kilo alıyoruz, bazı projeler için de şu an olduğu gibi kilo vermemiz gerekiyor"
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İşte büyük değişim yapan pekin'in son hali...
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