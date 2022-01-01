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Yılbaşı Konser Ücretleri Ortaya Çıktı!

Yeni yıla adım adım yaklaşırken birçok ünlü şarkıcı konser takvimlerini açıklamaya başladı. Yılbaşında sahne almak için servet değerinde ücret isteyen sanatçıların aldıkları astronomik rakamlar dudak uçuklattı.

  1. Geçtiğimiz senelerde 600 ve 900 Bin TL arası kazanan ünlü şarkıcılar, bu yıl milyonluk rakamlarla rekora koşuyor. 2023'ü hayranlarıyla karşılamaya hazırlanan sanatçılar arasından zirvede yer alan isim şaşırttı.

    Geçtiğimiz senelerde 600 ve 900 Bin TL arası kazanan ünlü şarkıcılar, bu yıl milyonluk rakamlarla rekora koşuyor. 2023'ü hayranlarıyla karşılamaya hazırlanan sanatçılar arasından zirvede yer alan isim şaşırttı.

  2. TUĞBA YURT Hatay'da sahne almaya hazırlanan ünlü şarkıcı tamı tamına 600 Bin TL kazanacak.

    TUĞBA YURT Hatay'da sahne almaya hazırlanan ünlü şarkıcı tamı tamına 600 Bin TL kazanacak.

  3. SEDA SAYAN Taze gelin Seda Sayan, geçtiğimiz sene yılbaşı konserinden 750 Bin TL kazanırken 2023'e merhaba demek için 850 Bin TL alacak.

    SEDA SAYAN Taze gelin Seda Sayan, geçtiğimiz sene yılbaşı konserinden 750 Bin TL kazanırken 2023'e merhaba demek için 850 Bin TL alacak.

  4. YILDIZ TİLBE Geçtiğimiz sene yılbaşı konserinden 900 Bin TL kazanan Yıldız Tilbe, bu yıl Ankara'da sahne almak için 1 milyon TL istedi.

    YILDIZ TİLBE Geçtiğimiz sene yılbaşı konserinden 900 Bin TL kazanan Yıldız Tilbe, bu yıl Ankara'da sahne almak için 1 milyon TL istedi.

  5. HANDE YENER Geçtiğimiz yıl 600 Bin TL'ye yılbaşında sahne alan Hande Yener, bu yıl 1 milyon TL kazanarak Kıbrıs'ta sahne alacak.

    HANDE YENER Geçtiğimiz yıl 600 Bin TL'ye yılbaşında sahne alan Hande Yener, bu yıl 1 milyon TL kazanarak Kıbrıs'ta sahne alacak.

  6. SİBEL CAN İstanbul'da sevenleriyle yeni yıla merhaba demeye hazırlanan Sibel Can, tamı tamına 1.5 milyon TL kazanacak.

    SİBEL CAN İstanbul'da sevenleriyle yeni yıla merhaba demeye hazırlanan Sibel Can, tamı tamına 1.5 milyon TL kazanacak.

  7. AJDA PEKKAN Geçtiğimiz günlerde kalça kemiği kırılarak tedavi altına alınan Ajda Pekkan, bu sene Kıbrıs'ta yeni yıla merhaba diyecek. Ünlü şarkıcı,2023'e girerken 1.5 Milyon TL kazanacak.

    AJDA PEKKAN Geçtiğimiz günlerde kalça kemiği kırılarak tedavi altına alınan Ajda Pekkan, bu sene Kıbrıs'ta yeni yıla merhaba diyecek. Ünlü şarkıcı,2023'e girerken 1.5 Milyon TL kazanacak.

  8. İBRAHİM TATLISES Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz yıl 1.3 milyon TL'ye sahne alırken bu yıl Belarus'ta sahne alarak 1.8 milyon TL kazanacak.

    İBRAHİM TATLISES Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz yıl 1.3 milyon TL'ye sahne alırken bu yıl Belarus'ta sahne alarak 1.8 milyon TL kazanacak.

  9. BÜLENT ERSOY Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, geçtiğimiz sene yılbaşı sahnesiyle 1 milyon TL kazanmıştı. Bu yıl Azerbaycan'da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan Ersoy, 1.8 milyon TL kazanacak.

    BÜLENT ERSOY Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, geçtiğimiz sene yılbaşı sahnesiyle 1 milyon TL kazanmıştı. Bu yıl Azerbaycan'da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan Ersoy, 1.8 milyon TL kazanacak.

  10. HADİSE 2022 yılbaşı sahnesinde 900 Bin TL kazanan Hadise, bu yıl 3 milyon TL kazanacağı Kıbrıs sahnesinde sevenleriyle bir araya gelecek.

    HADİSE 2022 yılbaşı sahnesinde 900 Bin TL kazanan Hadise, bu yıl 3 milyon TL kazanacağı Kıbrıs sahnesinde sevenleriyle bir araya gelecek.

  11. TARKAN Yılbaşında servet kazanan ünlüler listesinde zirvede yer alan isim Tarkan oldu. Geçtiğimiz yıl 15 milyon TL kazanan ünlü şarkıcı bu yıl Kıbrıs'ta sahne almak için 18 milyon TL'ye "evet" dedi.

    TARKAN Yılbaşında servet kazanan ünlüler listesinde zirvede yer alan isim Tarkan oldu. Geçtiğimiz yıl 15 milyon TL kazanan ünlü şarkıcı bu yıl Kıbrıs'ta sahne almak için 18 milyon TL'ye "evet" dedi.