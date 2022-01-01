Para Dolu Zarfının Sırrı 15 Yıl Sonra Çözüldü!

PARA DOLU ZARFIN SIRRI! "Sevgisi? İnsanlara olan koşulsuz sevgisi ve barışçıl yanı. Adını gerçekten çok iyi taşıyan biriymiş. Ayrıca çok yardımsevermiş. Aileyle olan ilişkisi zaten hep iç içe ve ailesi ona her zaman destek olmuş, öyle de devam etmiş ama alâmeti farikası şurada; insanlara karşı koşulsuz bir yardım var. Örneğin, bir kafede oturuyormuş, bir garsonu görüyor ve çocuğun canı sıkkın, ?Neyin var?? diyor. Çocuk da ?Okul parasını ödeyemedim? diyor. ?Tamam kardeşim? diyor ve gidiyor. İki gün sonra çocuğa bir zarf geliyor. İçinde okulun parası var... Sonra o para yatmaya devam ediyor. Lösemili bir kız çocuğu var. O kız konserine geliyor, onu konserde görüyor, gidiyor arkadaş oluyor. Ondan sonra onu ziyaret ediyor, bütün bakım masraflarını karşılıyor. Bunların hepsi gerçek. Bunun gibi birçok yardımı var. Gerçekten çok temiz kalpli ve yardımsever bir insanmış. Parayla ilişkisi yokmuş. Ününü de insanlara yardım etmek için kullanmış."