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Şiddetli Rüzgar Harem Otogarı'nda Çatı Uçurdu

İstanbul'da etkili olmaya başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle Harem Otagarı'ndaki yazıhanenin çatısı uçtu.

  1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli fırtınanın etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli fırtınanın etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

  2. 17 il için yapılan sarı ve turuncu kodlu uyarının ardından şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı.

    17 il için yapılan sarı ve turuncu kodlu uyarının ardından şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı.

  3. İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Üsküdar'daki Harem Otogarı'nın çatısının bir kısmı uçtu.

    İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Üsküdar'daki Harem Otogarı'nın çatısının bir kısmı uçtu.

  4. Alınan bilgiye göre, kentte etkili olan şiddetli rüzgar, otogarın çatısındaki bazı parçaları kaldırdı. Çatı parçaları, otogardaki bir otobüs firmasının peronuna düştü.

    Alınan bilgiye göre, kentte etkili olan şiddetli rüzgar, otogarın çatısındaki bazı parçaları kaldırdı. Çatı parçaları, otogardaki bir otobüs firmasının peronuna düştü.

  5. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Emniyet şeridi çekilerek güvenlik önlemi alınırken, itfaiye ekipleri çatıda bulunan ve tehlike arz eden parçaları, yeniden uçma riskine karşı topladı. Ayrıca çevreye savrulan çatı malzemeleri de toplandı. Yaralanan kimsenin olmadığı olayda, çatıda hasar oluştu.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Emniyet şeridi çekilerek güvenlik önlemi alınırken, itfaiye ekipleri çatıda bulunan ve tehlike arz eden parçaları, yeniden uçma riskine karşı topladı. Ayrıca çevreye savrulan çatı malzemeleri de toplandı. Yaralanan kimsenin olmadığı olayda, çatıda hasar oluştu.