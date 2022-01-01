Yuvacık Barajı Alarm Veriyor
Kocaeli'nin önemli su kaynaklarından Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 19'a düştü. Eskiden su altında kalan köprüler de seviyenin düşmesiyle birlikte ortaya çıktı.
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Yağışsız geçen sonbaharın etkileri barajlarda görülmeye devam ediyor.
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde içme suyu ihtiyacının karşılandığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 19'a kadar düştü.
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Düşüş ile birlikte barajın bir bölümünde suların çekildiği, bazı noktalarda ise toprağın çatladığı görüldü.
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Eskiden ulaşım için kullanılıp, köyleri birbirine bağlayan köprüler de suların çekilmesi ile birlikte ortaya çıktı.
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Öte yandan Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSU) resmi internet sitesindeki verilere göre, Yuvacık Barajı'nda şu anda 9 milyon 580 bin metreküp su bulunuyor.
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İlerleyen günlerde mevsimsel yağışlara bağlı olarak su seviyesinin artması bekleniyor.
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