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Yuvacık Barajı Alarm Veriyor

Kocaeli'nin önemli su kaynaklarından Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 19'a düştü. Eskiden su altında kalan köprüler de seviyenin düşmesiyle birlikte ortaya çıktı.

  1. Yağışsız geçen sonbaharın etkileri barajlarda görülmeye devam ediyor.

    Yağışsız geçen sonbaharın etkileri barajlarda görülmeye devam ediyor.

  2. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde içme suyu ihtiyacının karşılandığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 19'a kadar düştü.

    Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde içme suyu ihtiyacının karşılandığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 19'a kadar düştü.

  3. Düşüş ile birlikte barajın bir bölümünde suların çekildiği, bazı noktalarda ise toprağın çatladığı görüldü.

    Düşüş ile birlikte barajın bir bölümünde suların çekildiği, bazı noktalarda ise toprağın çatladığı görüldü.

  4. Eskiden ulaşım için kullanılıp, köyleri birbirine bağlayan köprüler de suların çekilmesi ile birlikte ortaya çıktı.

    Eskiden ulaşım için kullanılıp, köyleri birbirine bağlayan köprüler de suların çekilmesi ile birlikte ortaya çıktı.

  5. Öte yandan Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSU) resmi internet sitesindeki verilere göre, Yuvacık Barajı'nda şu anda 9 milyon 580 bin metreküp su bulunuyor.

    Öte yandan Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSU) resmi internet sitesindeki verilere göre, Yuvacık Barajı'nda şu anda 9 milyon 580 bin metreküp su bulunuyor.

  6. İlerleyen günlerde mevsimsel yağışlara bağlı olarak su seviyesinin artması bekleniyor.

    İlerleyen günlerde mevsimsel yağışlara bağlı olarak su seviyesinin artması bekleniyor.