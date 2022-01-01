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Küçük Osman'ı Görenlerin Ağzı Açık Kaldı!

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin 'Küçük Osman'ı Emir Berke Zincidi, 17 yaşında. Son halini görenlerin ağzı açık kaldı!

  1. 2010-2013 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlnan Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin 'Küçük Osman'ı 17 yaşına geldi. Oyunculuğa başladığı 5 yaşındaki fotoğrafıyla poz veren Zincidi, altına "Öyle bir geçer zaman ki" yazdı.

    2010-2013 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlnan Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin 'Küçük Osman'ı 17 yaşına geldi. Oyunculuğa başladığı 5 yaşındaki fotoğrafıyla poz veren Zincidi, altına "Öyle bir geçer zaman ki" yazdı.

  2. Takipçileri "Osman sen ne zaman büyüdün? Ne ağlattın bizi be Osman!"

    Takipçileri "Osman sen ne zaman büyüdün? Ne ağlattın bizi be Osman!"

  3. "Küçükken tatlı bir çocuktun, şimdi yakışıklı bir genç oldun" diye yorum yaptı.

    "Küçükken tatlı bir çocuktun, şimdi yakışıklı bir genç oldun" diye yorum yaptı.

  4. Önceki gün, oyunculuğa başladığı 5 yaşındaki fotoğrafıyla poz veren Zincidi, altına "Öyle bir geçer zaman ki" yazdı.

    Önceki gün, oyunculuğa başladığı 5 yaşındaki fotoğrafıyla poz veren Zincidi, altına "Öyle bir geçer zaman ki" yazdı.

  5. İŞTE EMİR BERKE ZİNCİDİ'NİN SON HALİ:

    İŞTE EMİR BERKE ZİNCİDİ'NİN SON HALİ: