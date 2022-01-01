Kış mevsiminde kilo almamak için sürekli kilosuna dikkat edenler için özenle hazırlanmış bu çorba ile formunuzu koruyabilirsiniz. Soğuk havalarda kilo almak yerine kalıcı kilo vermeyi düşününler için hazırlanan etkili bu tarifi doğru uygularsanız etkisini de çok çabuk görebilirsiniz. İşte sağlığa faydaları saymakla bitmeyen ve kış boyunca tüketmeniz gereken o besin...