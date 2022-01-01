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Ölümünün Gizemi 50 Yıl Sonra Çözüldü!

Tüm zamanların en ünlü dövüş sanatçılarından biri olarak hafızalarda yer edinen usta aktör Bruce Lee'nin ölümüyle ilgili yıllar sonra yeni bilgiler ortaya çıktı.

  1. Tüm zamanların en ünlü dövüş sanatçılarından biri olarak hafızalarda yer edinen usta aktör Bruce Lee'nin ölümüyle ilgili yıllar sonra yeni bilgiler ortaya çıktı. Konu hakkında yayınlanan makaleye göre; usta aktörün başına ne geldiyse 'su'dan gelmiş olabilir.

    Tüm zamanların en ünlü dövüş sanatçılarından biri olarak hafızalarda yer edinen usta aktör Bruce Lee'nin ölümüyle ilgili yıllar sonra yeni bilgiler ortaya çıktı. Konu hakkında yayınlanan makaleye göre; usta aktörün başına ne geldiyse 'su'dan gelmiş olabilir.

  2. Modern karma dövüş sanatlarının ustası olarak dünya sinemasına adını altın harflerle yazdıran Bruce Lee, 20 Temmuz 1973 tarihinde yaşamını yitirdi.

    Modern karma dövüş sanatlarının ustası olarak dünya sinemasına adını altın harflerle yazdıran Bruce Lee, 20 Temmuz 1973 tarihinde yaşamını yitirdi.

  3. Yıllar geçmesine rağmen dövüş ve aksiyon yapımlarıyla adından söz ettiren Lee'nin ölümüyle ilgili ortaya atılan bir iddia akıllarda soru işareti oluşturdu.

    Yıllar geçmesine rağmen dövüş ve aksiyon yapımlarıyla adından söz ettiren Lee'nin ölümüyle ilgili ortaya atılan bir iddia akıllarda soru işareti oluşturdu.

  4. Clinical Kidney Journal'da yayımlanan makaleye göre; "Su gibi ol dostum" repliğiyle hatırlanan usta oyuncunun ölüm nedeni 'fazla su içmek' olabilir.

    Clinical Kidney Journal'da yayımlanan makaleye göre; "Su gibi ol dostum" repliğiyle hatırlanan usta oyuncunun ölüm nedeni 'fazla su içmek' olabilir.

  5. Beyin ödemi (beynin şişmesi) geçirdikten sonra hayatını kaybeden Lee'nin ölümüyle ilgili çalışmalar yürüten bir araştırma ekibi ödemin hiponatremiden kaynaklandığını ileri sürdü.

    Beyin ödemi (beynin şişmesi) geçirdikten sonra hayatını kaybeden Lee'nin ölümüyle ilgili çalışmalar yürüten bir araştırma ekibi ödemin hiponatremiden kaynaklandığını ileri sürdü.

  6. "Başka bir deyişle, Bruce Lee'nin böbreğinin fazla suyu atamamasından dolayı öldüğünü öne sürüyoruz" şeklinde açıklama yapan ekip, yaşamının son dönemlerinde çok fazla meyve suyu ve proteinli içeceklerden oluşan özel bir diyet yaptığına dikkat çekti.

    "Başka bir deyişle, Bruce Lee'nin böbreğinin fazla suyu atamamasından dolayı öldüğünü öne sürüyoruz" şeklinde açıklama yapan ekip, yaşamının son dönemlerinde çok fazla meyve suyu ve proteinli içeceklerden oluşan özel bir diyet yaptığına dikkat çekti.

  7. Öte yandan bazı zararlı maddeler kullandığı için artan susuzluğunu bu diyetle dindirdiğini ifade eden makale 50 yıl sonra Lee'nin ölümüne dair tartışmaların çıkmasına sebep oldu.

    Öte yandan bazı zararlı maddeler kullandığı için artan susuzluğunu bu diyetle dindirdiğini ifade eden makale 50 yıl sonra Lee'nin ölümüne dair tartışmaların çıkmasına sebep oldu.

  8. Bilinene göre ünlü aktör esrar otu kullanıp su içmiş ve saat 19:30'u gösterdiğinde baş ağrısı ve baş dönmesine maruz kalmıştı. Ardından ağrı kesici alan Lee, iki saat sonra ölü bir şekilde bulunmuştu.

    Bilinene göre ünlü aktör esrar otu kullanıp su içmiş ve saat 19:30'u gösterdiğinde baş ağrısı ve baş dönmesine maruz kalmıştı. Ardından ağrı kesici alan Lee, iki saat sonra ölü bir şekilde bulunmuştu.

  9. Yapılan otopsi sonucu 1.400 gramın çok üzerinde olan beynin 1.575 grama şiştiğini ortaya koymuştu.

    Yapılan otopsi sonucu 1.400 gramın çok üzerinde olan beynin 1.575 grama şiştiğini ortaya koymuştu.

  10. Ancak çalışma ekibi Lee'nin ilacı yalnızca baş ağrısı ve baş dönmesi yaşadıktan sonra aldığına işaret ederek beynin çok daha öncesinde şişmeye başladığını dile getirdi.

    Ancak çalışma ekibi Lee'nin ilacı yalnızca baş ağrısı ve baş dönmesi yaşadıktan sonra aldığına işaret ederek beynin çok daha öncesinde şişmeye başladığını dile getirdi.

  11. "Equagesic'e aşırı duyarlılık gerçekten ölüm nedeni olsaydı, beyin ödeminin tek otopsi bulgusu olması beklenmezdi" diyen Priscila Villalvazo, Raul Fernandez-Prado ve Maria Dolores Sánchez Niño gibi böbrek hastalıkları uzmanlarının yer aldığı araştırma ekibi "Özetle, Lee?nin hem su alımını hem de atımını düzenleyen düzenleyen su homeostaz mekanizmalarına müdahaleden kaynaklanan hiponatremiye zemin hazırlayan çok sayıda risk faktörü vardı.

    "Equagesic'e aşırı duyarlılık gerçekten ölüm nedeni olsaydı, beyin ödeminin tek otopsi bulgusu olması beklenmezdi" diyen Priscila Villalvazo, Raul Fernandez-Prado ve Maria Dolores Sánchez Niño gibi böbrek hastalıkları uzmanlarının yer aldığı araştırma ekibi "Özetle, Lee?nin hem su alımını hem de atımını düzenleyen düzenleyen su homeostaz mekanizmalarına müdahaleden kaynaklanan hiponatremiye zemin hazırlayan çok sayıda risk faktörü vardı.

  12. Bruce Lee?nin belirli bir böbrek fonksiyonu bozukluğundan öldüğünü varsayıyoruz: Su homeostazını sürdürmek için yeterli suyu boşaltamamak" bilgilerine yer verdi.

    Bruce Lee?nin belirli bir böbrek fonksiyonu bozukluğundan öldüğünü varsayıyoruz: Su homeostazını sürdürmek için yeterli suyu boşaltamamak" bilgilerine yer verdi.