Ölümünün Gizemi 50 Yıl Sonra Çözüldü!

"Equagesic'e aşırı duyarlılık gerçekten ölüm nedeni olsaydı, beyin ödeminin tek otopsi bulgusu olması beklenmezdi" diyen Priscila Villalvazo, Raul Fernandez-Prado ve Maria Dolores Sánchez Niño gibi böbrek hastalıkları uzmanlarının yer aldığı araştırma ekibi "Özetle, Lee?nin hem su alımını hem de atımını düzenleyen düzenleyen su homeostaz mekanizmalarına müdahaleden kaynaklanan hiponatremiye zemin hazırlayan çok sayıda risk faktörü vardı.