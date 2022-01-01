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Muhaliflere Sert Çıktı!

Usta sanatçı Orhan Gencebay kendisine eleştiren muhaliflere sert eleştirilerde bulundu.

  1. Usta sanatçı Orhan Gencebay kendisine eleştiren muhaliflere sert eleştirilerde bulundu. Devleti desteklediği için muhalifler tarafından sürekli eleştirilen Gencebay, Cumhurbaşkanımızın milli başarıları vatanını seven herkese gurur verirken muhalefet etmek çok yanlış? dedi.

    Usta sanatçı Orhan Gencebay kendisine eleştiren muhaliflere sert eleştirilerde bulundu. Devleti desteklediği için muhalifler tarafından sürekli eleştirilen Gencebay, Cumhurbaşkanımızın milli başarıları vatanını seven herkese gurur verirken muhalefet etmek çok yanlış? dedi.

  2. Arabesk müziğinin sevilen isimlerinden biri olan usta sanatçı Orhan Gencebay, Sabah gazetesi'ne verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    Arabesk müziğinin sevilen isimlerinden biri olan usta sanatçı Orhan Gencebay, Sabah gazetesi'ne verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

  3. Gencebay, siyasi görüşüyle ilgili zaman zaman yaptığı açıklamalarına bir yenisini daha ekledi ve kendisini eleştiren muhaliflere bu defa sert çıkıştı.

    Gencebay, siyasi görüşüyle ilgili zaman zaman yaptığı açıklamalarına bir yenisini daha ekledi ve kendisini eleştiren muhaliflere bu defa sert çıkıştı.

  4. "BENİ HEDEFE KOYUYORLAR" Yaptığı her açıklamanın altında bir şey arandığını söyleyerek bir süredir sessiz kalmayı tercih ettiğini belirten Gencebay, "Siyasetle ilgili konuşmasam bile altında başka şeyler arıyorlar ve beni hedefe koyuyorlar. Bu nedenle bir süre konuşmama kararı almıştım." ifadelerini kullandı.

    "BENİ HEDEFE KOYUYORLAR" Yaptığı her açıklamanın altında bir şey arandığını söyleyerek bir süredir sessiz kalmayı tercih ettiğini belirten Gencebay, "Siyasetle ilgili konuşmasam bile altında başka şeyler arıyorlar ve beni hedefe koyuyorlar. Bu nedenle bir süre konuşmama kararı almıştım." ifadelerini kullandı.

  5. Orhan Gencebay, daha sonra ?Bazı kişiler sizi neden hedefe koyuyor?? sorusunu yanıtladı. "CUMHURBAŞKANIMIZIN BAŞARILARI ÜLKESİNİ SEVEN HER VATANDAŞI GURULANDIRIYOR" Neyi doğru buluyorsa onu söylediğini belirten Gencebay, halkın siyasi tercihlerine sonuna kadar saygılı olduğunu belirtti.

    Orhan Gencebay, daha sonra ?Bazı kişiler sizi neden hedefe koyuyor?? sorusunu yanıtladı. "CUMHURBAŞKANIMIZIN BAŞARILARI ÜLKESİNİ SEVEN HER VATANDAŞI GURULANDIRIYOR" Neyi doğru buluyorsa onu söylediğini belirten Gencebay, halkın siyasi tercihlerine sonuna kadar saygılı olduğunu belirtti.

  6. Gencebay daha sonra, daha önceki siyasi liderlere saygı duyduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da saygı ve sevgi duyduğunu ifade etti.

    Gencebay daha sonra, daha önceki siyasi liderlere saygı duyduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da saygı ve sevgi duyduğunu ifade etti.

  7. "ERDOĞAN MİLLİ DURUŞ SERGİLİYOR" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milli bir duruş sergilediğini söyleyen Gencebay, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da tanıyorum ve milli bir duruş sergiliyor, ben de alkışlıyorum. Özellikle son yıllarda Cumhurbaşkanımızın milli başarıları mutlaka devleti ve ülkesini seven her vatandaşı gururlandırıyordur. Bunu da görmemek mümkün değil. Tüm dünya bu başarıları takdir ediyor." dedi.

    "ERDOĞAN MİLLİ DURUŞ SERGİLİYOR" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milli bir duruş sergilediğini söyleyen Gencebay, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da tanıyorum ve milli bir duruş sergiliyor, ben de alkışlıyorum. Özellikle son yıllarda Cumhurbaşkanımızın milli başarıları mutlaka devleti ve ülkesini seven her vatandaşı gururlandırıyordur. Bunu da görmemek mümkün değil. Tüm dünya bu başarıları takdir ediyor." dedi.

  8. Bu başarıları ve milli kazançlarımız bize gurur verirken, bunlara şartlanmış ve olumsuz bir bakış açısıyla muhalefet etmek son derece yanlış. Bu kazanımlarla Türkiye'nin çok daha iyi olacağına inanıyorum.

    Bu başarıları ve milli kazançlarımız bize gurur verirken, bunlara şartlanmış ve olumsuz bir bakış açısıyla muhalefet etmek son derece yanlış. Bu kazanımlarla Türkiye'nin çok daha iyi olacağına inanıyorum.

  9. "DEVLETÇİYİM, VATANIMI DA ÖLÜMÜNE SAHİPLENİYORUM" Gencebay son olarak, yapılanlara olumsuz bakış açısıyla muhalefet etmenin son derece yanlış olduğunu da söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

    "DEVLETÇİYİM, VATANIMI DA ÖLÜMÜNE SAHİPLENİYORUM" Gencebay son olarak, yapılanlara olumsuz bakış açısıyla muhalefet etmenin son derece yanlış olduğunu da söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

  10. "Bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Ben hayatım boyunca siyaset yapmadım çünkü ben siyasetçi değilim. Hiç kimsenin dedikodusunu da yapmadım, kimse için kötü de konuşmadım. Neyi doğru biliyorsam onu söylerim. Şarkılarımda da hep iyiliği, ahlakı, güzelliği, estetiği, adaleti, paylaşımı anlatmaya çalıştım. Buna rağmen, konuşmalarımdan kötü yorum çıkartmaya çalışanlar var. Ama bunu başaramazlar. Siyaset halkımıza, devletimize hizmet demektir. Bu hizmeti yapan kim olursa olsun son derece saygılıyım. Devletçiyim, vatanımı da ölümüne sahipleniyorum. Halkımız kimi cumhurbaşkanı seçtiyse, ona da saygı gösteririm. Kim bu ülke için çalışırsa, ona saygı da sevgi de duyarım. Ülkemize hizmet etmiş birçok lideri de tanıyorum. Özal'ı da Demirel'i de Ecevit'i de tanır ve severdim.

    "Bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Ben hayatım boyunca siyaset yapmadım çünkü ben siyasetçi değilim. Hiç kimsenin dedikodusunu da yapmadım, kimse için kötü de konuşmadım. Neyi doğru biliyorsam onu söylerim. Şarkılarımda da hep iyiliği, ahlakı, güzelliği, estetiği, adaleti, paylaşımı anlatmaya çalıştım. Buna rağmen, konuşmalarımdan kötü yorum çıkartmaya çalışanlar var. Ama bunu başaramazlar. Siyaset halkımıza, devletimize hizmet demektir. Bu hizmeti yapan kim olursa olsun son derece saygılıyım. Devletçiyim, vatanımı da ölümüne sahipleniyorum. Halkımız kimi cumhurbaşkanı seçtiyse, ona da saygı gösteririm. Kim bu ülke için çalışırsa, ona saygı da sevgi de duyarım. Ülkemize hizmet etmiş birçok lideri de tanıyorum. Özal'ı da Demirel'i de Ecevit'i de tanır ve severdim.

  11. Şimdi neden 3. Köprü yapıldı, neden yeni havalimanı yapıldı diye karşı çıkanlar var ama jeopolitik açıdan son derece önemli bir hamleydi bu. Biraz geniş bir açıdan bakarsak, bunların yapılmasının ne kadar önemli olduğunu görürüz. Milli hedeflerimizi gerçekleştiriyoruz, bunlar yapıldığı için de alkışlıyorum. Bize de dışarıdan saldırmalarının nedeni bu zenginliklerimizdir. Ülkemiz çok büyük ve güçlü, her türlü sorunun üstesinden de gelir.

    Şimdi neden 3. Köprü yapıldı, neden yeni havalimanı yapıldı diye karşı çıkanlar var ama jeopolitik açıdan son derece önemli bir hamleydi bu. Biraz geniş bir açıdan bakarsak, bunların yapılmasının ne kadar önemli olduğunu görürüz. Milli hedeflerimizi gerçekleştiriyoruz, bunlar yapıldığı için de alkışlıyorum. Bize de dışarıdan saldırmalarının nedeni bu zenginliklerimizdir. Ülkemiz çok büyük ve güçlü, her türlü sorunun üstesinden de gelir.