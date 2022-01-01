Muhaliflere Sert Çıktı!

"Bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Ben hayatım boyunca siyaset yapmadım çünkü ben siyasetçi değilim. Hiç kimsenin dedikodusunu da yapmadım, kimse için kötü de konuşmadım. Neyi doğru biliyorsam onu söylerim. Şarkılarımda da hep iyiliği, ahlakı, güzelliği, estetiği, adaleti, paylaşımı anlatmaya çalıştım. Buna rağmen, konuşmalarımdan kötü yorum çıkartmaya çalışanlar var. Ama bunu başaramazlar. Siyaset halkımıza, devletimize hizmet demektir. Bu hizmeti yapan kim olursa olsun son derece saygılıyım. Devletçiyim, vatanımı da ölümüne sahipleniyorum. Halkımız kimi cumhurbaşkanı seçtiyse, ona da saygı gösteririm. Kim bu ülke için çalışırsa, ona saygı da sevgi de duyarım. Ülkemize hizmet etmiş birçok lideri de tanıyorum. Özal'ı da Demirel'i de Ecevit'i de tanır ve severdim.