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Görenler Gözlerine İnanamadı

10 yıl sonra tekrar merak konusu olan Yasin Karaaslan'ın yeni hali ise görenleri şaşkına çevirdi.

  1. Bundan tam 10 yıl önce gündemi sarsan "Oğlum bak git" repliği sıkça duyulmuştur. Kocaeli'nin Gölcük İlçesi'nde gerçekleşen olay temizlik görevlisi ve 16 yaşındaki Yasin Karaaslan arasında gerçekleşmişti. 10 yıl sonra tekrar merak konusu olan Yasin Karaaslan'ın yeni hali ise görenleri şaşkına çevirdi.

    Bundan tam 10 yıl önce gündemi sarsan "Oğlum bak git" repliği sıkça duyulmuştur. Kocaeli'nin Gölcük İlçesi'nde gerçekleşen olay temizlik görevlisi ve 16 yaşındaki Yasin Karaaslan arasında gerçekleşmişti. 10 yıl sonra tekrar merak konusu olan Yasin Karaaslan'ın yeni hali ise görenleri şaşkına çevirdi.

  2. Bundan tam 10 yıl önce Kocaeli'nin Gölcük İlçesi'nde gerçekleşen "Oğlum bak git" olayı kamuoyunun gündemine oturmuştu. Kemeri ile kendisine vurmaya çalışıp efelenen 17 yaşındaki Yasin Karaaslan'ı "Oğlum bak git" diyerek defalarca uyardıktan sonra başına süpürge ile vurmasıyla bir anda gündeme bomba gibi düşmüştü.

    Bundan tam 10 yıl önce Kocaeli'nin Gölcük İlçesi'nde gerçekleşen "Oğlum bak git" olayı kamuoyunun gündemine oturmuştu. Kemeri ile kendisine vurmaya çalışıp efelenen 17 yaşındaki Yasin Karaaslan'ı "Oğlum bak git" diyerek defalarca uyardıktan sonra başına süpürge ile vurmasıyla bir anda gündeme bomba gibi düşmüştü.

  3. Bu olayın meydana gelmesinden sonra "Oğlum bak git" repliğiyle 41 çeşitden fazla ürün yapılmıştır.

    Bu olayın meydana gelmesinden sonra "Oğlum bak git" repliğiyle 41 çeşitden fazla ürün yapılmıştır.

  4. İnternetde tıklanma rekorları kıran ve duymayanın kalmadığı video film dahi yapılmıştı.

    İnternetde tıklanma rekorları kıran ve duymayanın kalmadığı video film dahi yapılmıştı.

  5. Aradan geçen 10 yılın ardından merak konusu olan Yasin Karaaslanın yeni hali ise görenleri şaşkına çevirdi. İşte Yasin Karaslan'ın yeni hali...

    Aradan geçen 10 yılın ardından merak konusu olan Yasin Karaaslanın yeni hali ise görenleri şaşkına çevirdi. İşte Yasin Karaslan'ın yeni hali...

  6. &#8203;Video hakkında konuşmalarda bulunan ve yaptığının çocukluk hatası olduğunu söyledi.

    ​Video hakkında konuşmalarda bulunan ve yaptığının çocukluk hatası olduğunu söyledi.

  7. &#8203;Karaaslan, "Çocukken yaptığım bir hataydı, bir daha asla yapmam. Şu an aynı olay başıma gelecek olsa konuşarak sorunu çözmeye çalışırım" ifadelerini kullanmıştı.

    ​Karaaslan, "Çocukken yaptığım bir hataydı, bir daha asla yapmam. Şu an aynı olay başıma gelecek olsa konuşarak sorunu çözmeye çalışırım" ifadelerini kullanmıştı.

  8. Aynı zamanda Düblörlük yapan Karaaslan, Arada sırada tekrar videoyu açıp izliyorum. Kendime çok gülüyorum" şeklinde konuşmalarda bulunmuştu.

    Aynı zamanda Düblörlük yapan Karaaslan, Arada sırada tekrar videoyu açıp izliyorum. Kendime çok gülüyorum" şeklinde konuşmalarda bulunmuştu.