Bundan tam 10 yıl önce Kocaeli'nin Gölcük İlçesi'nde gerçekleşen "Oğlum bak git" olayı kamuoyunun gündemine oturmuştu. Kemeri ile kendisine vurmaya çalışıp efelenen 17 yaşındaki Yasin Karaaslan'ı "Oğlum bak git" diyerek defalarca uyardıktan sonra başına süpürge ile vurmasıyla bir anda gündeme bomba gibi düşmüştü.