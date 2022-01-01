Bendeniz'in Son Hali Ağızları Açık Bıraktı!
90'lı yıllara damga vuran ve Türk pop müziğinin sevilen şarkıcılarında olan Bendeniz son hali şaşırttı.
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90'lı yıllara damga vuran ve Türk pop müziğinin sevilen şarkıcılarında olan Bendeniz son hali şaşırttı. 'Müjdeler Ver', 'Güzeller Güzeli', 'Ya Sen Ya Hiç', 'Kerime', Ah Bir Dönsen' gibi şarkılarla gönüllere taht kuran Bendeniz sosyal medyadan hayranlarıyla buluşmayı ihmal etmiyor. İşte Bendeniz'in son hali...
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90'lı yıllara damga vuran isimlerden biri olan Bendeniz, yıllar sonra ortaya çıktı. Uzun bir aranın ardından bir mekanda sahne alan Bendeniz sevilen şarkılarını seslendirdi. Bendeniz, sahneye çıkmadan önce iki iğne vurulduğunu ve tam iyileşmediğini söyledi. Bendeniz'in son hali ise herkesi şaşırttı.
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Şarkıcı, konser sırasında sürpriz yaparak baterinin başına geçip şov yapmayı da ihmal etmedi.
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Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı Bendeniz paylaşımları ile hayranlarıyla buluşmayı ihmal etmiyor.
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Türkiye onu Bendeniz olarak tanısı da gerçek adı Deniz Çelik. 1973 yılında İsviçre'de dünyaya geldi.
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Bir arkadaşının doğum gününde söylediği şarkı ile keşfedilen Bendeniz, böylece müzik dünyasına adım attı.
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Şimdilerde 48 yaşında olan Bendeniz'in takipçileri ünlü şarkıcıyı görünce "Yıllar onu teğet geçmiş" demeden edemiyor.
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Genç görüntüsüyle dikkat çeken Bendeniz'in son halini görenler gözlerine inanamıyor...
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Doksanlarda müzik listelerinden düşmeyen sanatçı en son 2011?de albüm çıkarmıştı. Ünlü isim Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oldu. Bendeniz'in 49 yaşında olmasına rağmen hiç değişmemesi dikkat çekti.
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