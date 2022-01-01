Bendeniz'in Son Hali Ağızları Açık Bıraktı!

90'lı yıllara damga vuran ve Türk pop müziğinin sevilen şarkıcılarında olan Bendeniz son hali şaşırttı. 'Müjdeler Ver', 'Güzeller Güzeli', 'Ya Sen Ya Hiç', 'Kerime', Ah Bir Dönsen' gibi şarkılarla gönüllere taht kuran Bendeniz sosyal medyadan hayranlarıyla buluşmayı ihmal etmiyor. İşte Bendeniz'in son hali...