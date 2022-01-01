ALZHEİMER HASTALIĞI YOK EDİYOR Kahve içmenin artıları kadar eksilerinin de olduğuna değinen Dyt. Çalış, "Fazla içilen kahve vücuttaki kalsiyum, demir ve diğer minerallerin emilimini azaltıyor. Ama şöyle; günde düzenli olarak 3 fincan kahve içilirse özellikle Alzheimer hastalığı üzerine çok güzel etkileri olduğu gözlemlenmiştir. Peki biz kahveyi günde ne kadar içmeliyiz? Kronik hastalığı olmayan kişiler, gebe olmayan kişiler günde 4 fincan kahve tüketilebilir. Buda 400 miligram kafein vücudumuza almış alıyoruz demektir" diye konuştu. Kronik hastalığı olan kişiler için de bilgi veren Çalış, "Kronik hastalık varsa, gebeyse ve emziren bir anneyse ne kadar içmeli? Bu da 2 fincan kahve ile sınırlandırılmıştır. Tabii her kahveyi içmemeye özen gösterelim. Özellikle sade ve filtre kahveleri tercih etmeniz sizin için daha iyi olacaktır" önerisinde bulundu.