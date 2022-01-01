Suudi Arabistan'ın Arjantin Galibiyeti Ülkeye Resmi Tatil Getirdi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum "Hak edilmiş bir zafer. Bizi mutlu eden, eğlendiren ve memnun eden Suudi milli takımını tebrik ediyoruz." mesajını paylaşırken, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid de Suudi Arabistan milli takımını tebrik etti.