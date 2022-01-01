Suudi Arabistan'ın Arjantin Galibiyeti Ülkeye Resmi Tatil Getirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasette küslük, dargınlık olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasette küslük, dargınlık olmaz
Öğretmenlerimize Sağlık Sigortasında %5 İndirim
Öğretmenlerimize Sağlık Sigortasında %5 İndirim
Sponsorlu İçerik
Bakan Muş'a 'zincir marketlerin' FETÖ irtibatı soruldu
Bakan Muş'a 'zincir marketlerin' FETÖ irtibatı soruldu
MEB'den öğretmenlere 24 Kasım özel programı
MEB'den öğretmenlere 24 Kasım özel programı
Erdoğan: Karadan da teröristlerin tepesine bineceğiz
Erdoğan: Karadan da teröristlerin tepesine bineceğiz
YÖK Başkanı, üniversitelerin 'akademik' performansını değerlendirdi
YÖK Başkanı, üniversitelerin 'akademik' performansını değerlendirdi
10 soruda borsada işleme açılan 'Altın Sertifikaları'
10 soruda borsada işleme açılan 'Altın Sertifikaları'
AFAD: Düzce'ye 500 bin liralık Acil Yardım Ödeneği gönderildi
AFAD: Düzce'ye 500 bin liralık Acil Yardım Ödeneği gönderildi
Düzce'de deprem sırasında evden çıkarken düşen kişi yaşamını yitirdi
Düzce'de deprem sırasında evden çıkarken düşen kişi yaşamını yitirdi
'Yaklaşık 50 hafif yaralımız var, 33'ü taburcu olmuş'
'Yaklaşık 50 hafif yaralımız var, 33'ü taburcu olmuş'
Hablemitoğlu iddianamesinde 'ikinci suikast' şüphesi
Hablemitoğlu iddianamesinde 'ikinci suikast' şüphesi
AFAD: Deprem sonrası toplam 46 kişi yaralandı
AFAD: Deprem sonrası toplam 46 kişi yaralandı
EGM:'den 'deprem' açıklaması: Asayiş olaylarına karşı tedbirler alındı
EGM:'den 'deprem' açıklaması: Asayiş olaylarına karşı tedbirler alındı
Dört kentte eğitime bir gün ara verildi
Dört kentte eğitime bir gün ara verildi
İçişleri Bakanı Soylu, Düzce'de incelemelerde bulundu
İçişleri Bakanı Soylu, Düzce'de incelemelerde bulundu
Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Hüseyin Avni Mutlu ile Hüseyin Çapkın, FETÖ'den beraat etti
Hüseyin Avni Mutlu ile Hüseyin Çapkın, FETÖ'den beraat etti
Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nda değişiklik teklifi Genel Kurulda
Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nda değişiklik teklifi Genel Kurulda
Bakan Yanık açıkladı: İşte sığınmacılara bütçeden yapılan harcama
Bakan Yanık açıkladı: İşte sığınmacılara bütçeden yapılan harcama
'Erdoğan'ın fotoğrafı kaldırıldı' iddialarına Valilikten açıklama
'Erdoğan'ın fotoğrafı kaldırıldı' iddialarına Valilikten açıklama
MEB Bakan Yardımcısı: Öğretmenlik yapıp ölse sadece öğrencileri bilecekti
MEB Bakan Yardımcısı: Öğretmenlik yapıp ölse sadece öğrencileri bilecekti
İmar barışı beklentisiyle kaçak yapılaşma arttı uyarısı
İmar barışı beklentisiyle kaçak yapılaşma arttı uyarısı
İŞKUR: Soruşturmada adı geçen personel görevden uzaklaştırıldı
İŞKUR: Soruşturmada adı geçen personel görevden uzaklaştırıldı
'Matrah' açıklaması otomobil piyasasını vurdu
'Matrah' açıklaması otomobil piyasasını vurdu
7 il için 'turuncu' ve 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
7 il için 'turuncu' ve 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Benzine 1,16 TL indirim yapıldı
Benzine 1,16 TL indirim yapıldı
Ekonomistlerin MB'den faiz kararı beklentisi açıklandı
Ekonomistlerin MB'den faiz kararı beklentisi açıklandı
Bakanlıktan '78 ilde icra dairesi açılacak' iddialarına açıklama
Bakanlıktan '78 ilde icra dairesi açılacak' iddialarına açıklama
KPSS 2022/10 yerleştirme sonuçları açıklandı
KPSS 2022/10 yerleştirme sonuçları açıklandı
Erdoğan'dan harekat mesajı: En kısa sürede hepsinin kökünü kazıyacağız
Erdoğan'dan harekat mesajı: En kısa sürede hepsinin kökünü kazıyacağız
Advertisement

Suudi Arabistan'ın Arjantin Galibiyeti Ülkeye Resmi Tatil Getirdi

Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan'ın turnuvanın favorilerinden Arjantin'i yenmesinin ardından ülkede yarın resmi tatil ilan edildi.

  1. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ülkesinin milli takımının 2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonluk adaylarından Arjantin'i 2-1 mağlup etmesi üzerine yarın ülkede resmi tatil ilan etti.

    Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ülkesinin milli takımının 2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonluk adaylarından Arjantin'i 2-1 mağlup etmesi üzerine yarın ülkede resmi tatil ilan etti.

  2. Karar, Suudi Arabistan Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu. Suudi Arabistan milli takımının Arjantin karşısındaki 2-1'lik galibiyetinin ardından Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan Kralı, eğitim kurumlarının tüm kademeleri dahil olmak üzere özel ve resmi tüm sektörlerde çarşamba günü resmi tatil olması talimatı vermiştir." ifadesine yer verildi.

    Karar, Suudi Arabistan Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu. Suudi Arabistan milli takımının Arjantin karşısındaki 2-1'lik galibiyetinin ardından Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan Kralı, eğitim kurumlarının tüm kademeleri dahil olmak üzere özel ve resmi tüm sektörlerde çarşamba günü resmi tatil olması talimatı vermiştir." ifadesine yer verildi.

  3. Öte yandan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, milli takımın Arjantin galibiyetini kutladığı anlar sosyal medyaya yansıdı. Prens Suud bin Selman, Instagram ve Twitter hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, galibiyet sonrası kardeşi Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile büyük sevinç yaşayarak birbirlerine sarıldıkları fotoğrafları yayınladı.

    Öte yandan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, milli takımın Arjantin galibiyetini kutladığı anlar sosyal medyaya yansıdı. Prens Suud bin Selman, Instagram ve Twitter hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, galibiyet sonrası kardeşi Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile büyük sevinç yaşayarak birbirlerine sarıldıkları fotoğrafları yayınladı.

  4. Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdulaziz bin Turki el-Faysal da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, milli takımın galibiyetini "olağanüstü bir performans ve tarihi bir zafer" olarak niteledi.

    Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdulaziz bin Turki el-Faysal da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, milli takımın galibiyetini "olağanüstü bir performans ve tarihi bir zafer" olarak niteledi.

  5. ARAP ÜLKELERİNDEN KUTLAMA MESAJLARI Arap ülkelerinden siyasi liderler Suudi Arabistan milli takımının galibiyeti sebebiyle tebrik mesajları yayımladı.

    ARAP ÜLKELERİNDEN KUTLAMA MESAJLARI Arap ülkelerinden siyasi liderler Suudi Arabistan milli takımının galibiyeti sebebiyle tebrik mesajları yayımladı.

  6. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum "Hak edilmiş bir zafer. Bizi mutlu eden, eğlendiren ve memnun eden Suudi milli takımını tebrik ediyoruz." mesajını paylaşırken, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid de Suudi Arabistan milli takımını tebrik etti.

    Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum "Hak edilmiş bir zafer. Bizi mutlu eden, eğlendiren ve memnun eden Suudi milli takımını tebrik ediyoruz." mesajını paylaşırken, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid de Suudi Arabistan milli takımını tebrik etti.

  7. Lübnan Başbakanı Necib Mikati, "Kazanan kardeş Suudi Arabistan halkına tebrikler" mesajını paylaşırken, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve Ürdün Veliaht Prensi Prens Hüseyin bin Abdullah da tebrik mesajları yayınlayanlar arasında yer aldı.

    Lübnan Başbakanı Necib Mikati, "Kazanan kardeş Suudi Arabistan halkına tebrikler" mesajını paylaşırken, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve Ürdün Veliaht Prensi Prens Hüseyin bin Abdullah da tebrik mesajları yayınlayanlar arasında yer aldı.

  8. Arap dünyasının önde gelen sanatçılarından Amr Diyab ve Ahlam gibi bir çok ünlü isim de Suudi Arabistan milli takımını tebrik etti. Maç heyecanı Suudi Arabistan ile sınırlı kalmadı. Mısır, Kuveyt ve Gazze Şeridi'nde de maçın ardından sokaklarda kutlamalar yapıldı.

    Arap dünyasının önde gelen sanatçılarından Amr Diyab ve Ahlam gibi bir çok ünlü isim de Suudi Arabistan milli takımını tebrik etti. Maç heyecanı Suudi Arabistan ile sınırlı kalmadı. Mısır, Kuveyt ve Gazze Şeridi'nde de maçın ardından sokaklarda kutlamalar yapıldı.