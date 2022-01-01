Kitap Şöleni Coşkuyla Başladı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, törende yaptığı konuşmada 10 gün boyunca insanların susup kitapların konuşacağını söyledi. Bursalıların kitaplarla ve yazarlarla buluşup söyleşilere katılacağını belirten Başkan Alinur Aktaş, Bursa?nın ve Türkiye'nin geleceğine katkı sunmuş olacaklarını ifade etti. Teknolojinin gelişmesine ve bilişim çağında olmamıza rağmen basılı kitapların her zaman değerli ve kıymetli olduğunun altını çizen Başkan Aktaş, okumak, hayal kurmak, fikir üretmek ve eser vermek için kitap okumanın şart olduğunu söyledi. Kitaplarla aramızın her zaman iyi olması gerektiğini belirten Başkan Aktaş, 'Aslında kitaplara ayıracak çok vaktimizin olduğuna inanıyorum. Kitap okumak isteyen için mekan ve zamanın önemi olduğunu düşünmüyorum. Bir iki sayfa koyunca bile ufkunuzun ve vizyonunuzun değiştiğini anlarsınız. Kitap her kapıyı açan önemli bir unsurdur. İnancımızın da ilk emrinin 'oku' olduğunu unutmamalıyız. Kitap Günleri'nin ilkini 2019 yılında yapmıştık. Bu sene de dolu dolu bir Kitap Günleri hazırladık. Onur konuklarımıza, tüm yazarlara, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü?ne ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi altyapıdan üstyapıya kadar birçok alanda çalışıyor. Ancak bu ve benzeri organizasyonlar beni daha çok heyecanlandırıyor. Gençlerimizin daha kaliteli ve özgüven içerisinde olmasını istiyoruz. Geleceğe vizyonel bakan gençlik istiyoruz. Bu yüzden Kitap Günleri?nin çok kıymetli olduğunu söylüyorum