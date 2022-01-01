Sırra Kadem Basan 'Filozof' Yeniden Ortaya Çıktı

FİLOZOF ATAKAN ŞİMDİLERDE NE YAPIYOR? HAYATINDA NE DEĞİŞTİ Atakan Kayalar konuşmaları ve tavırları ile kısa sürede gündem olmuş ve 'Filozof Atakan' olarak anılmıştı. Bir zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Filozof Atakan tarih alanında kariyer yapmak isteyebileceğini söyledi. İsteklerinin değiştiğini söyleyen Filozof Atakan tarihin sonu gelmez bir alan olduğunu, Türk tarihini anlatmak isteyebileceğini dile getirdi.