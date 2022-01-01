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Sırra Kadem Basan 'Filozof' Yeniden Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz sene sosyal medyada yayınlanan videosundan sonra gündem olan Atalar Kayalar yeniden ortaya çıktı. İşte sırra kadem basan Atakan Kayalar'ın son hali...

  1. Atakan Kayalar, sosyal medyada bir kitapçıda kitaplar hakkında sohbet ettiği videosunun internete düşmesiyle birlikte en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Filozof Atakan, kariyer tercihini değiştirdiğini, artık psikolog olmak istemediğini ve psikologluğu hobi olarak yapabileceğini söyledi.

    Atakan Kayalar, sosyal medyada bir kitapçıda kitaplar hakkında sohbet ettiği videosunun internete düşmesiyle birlikte en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Filozof Atakan, kariyer tercihini değiştirdiğini, artık psikolog olmak istemediğini ve psikologluğu hobi olarak yapabileceğini söyledi.

  2. 5 ayda 250 felsefe kitabı okuyan Filozof Atakan tavırları, konuşma tarzı ve söyledikleriyle sosyal medyada viral olmuştu. En son verdiği röportajda kendisi için İslamın ihtiyaçlarının başında olduğunu belirten Filozof Atakan kariyer tercihini değiştirdiğini söyledi.

    5 ayda 250 felsefe kitabı okuyan Filozof Atakan tavırları, konuşma tarzı ve söyledikleriyle sosyal medyada viral olmuştu. En son verdiği röportajda kendisi için İslamın ihtiyaçlarının başında olduğunu belirten Filozof Atakan kariyer tercihini değiştirdiğini söyledi.

  3. FİLOZOF ATAKAN ŞİMDİLERDE NE YAPIYOR? HAYATINDA NE DEĞİŞTİ Atakan Kayalar konuşmaları ve tavırları ile kısa sürede gündem olmuş ve 'Filozof Atakan' olarak anılmıştı. Bir zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Filozof Atakan tarih alanında kariyer yapmak isteyebileceğini söyledi. İsteklerinin değiştiğini söyleyen Filozof Atakan tarihin sonu gelmez bir alan olduğunu, Türk tarihini anlatmak isteyebileceğini dile getirdi.

    FİLOZOF ATAKAN ŞİMDİLERDE NE YAPIYOR? HAYATINDA NE DEĞİŞTİ Atakan Kayalar konuşmaları ve tavırları ile kısa sürede gündem olmuş ve 'Filozof Atakan' olarak anılmıştı. Bir zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Filozof Atakan tarih alanında kariyer yapmak isteyebileceğini söyledi. İsteklerinin değiştiğini söyleyen Filozof Atakan tarihin sonu gelmez bir alan olduğunu, Türk tarihini anlatmak isteyebileceğini dile getirdi.

  4. AYLAR ÖNCEKİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI! Uzun süredir gündeme gelmeyen Filozof Atakan'ın son hali merak konusu oldu. İşte Filozof Atkan'ın son hali...

    AYLAR ÖNCEKİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI! Uzun süredir gündeme gelmeyen Filozof Atakan'ın son hali merak konusu oldu. İşte Filozof Atkan'ın son hali...