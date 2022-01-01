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Kahvaltı Tabağınızın Baş Düşmanı Bu Yiyeceğe Dikkat!

Uzmanların son yılda yapmış olduğu açıklamalarla mısır gevreği gündeme gelmeye başladı. İşte kahvaltı tabağınızın lezzetli baş düşmanı mısır gevreği hakkında bilinmeyenler...

  1. Kahvaltı öğünler arasında en önemli fırsat olmasına rağmen insanlar mısır gevreği gibi hızlı ve pratik yiyeceklere yönelmektedir. Uzmanların son yılda yapmış olduğu açıklamalarla mısır gevreği gündeme gelmeye başladı. İşte kahvaltı tabağınızın lezzetli baş düşmanı mısır gevreği hakkında bilinmeyenler...

    Kahvaltı öğünler arasında en önemli fırsat olmasına rağmen insanlar mısır gevreği gibi hızlı ve pratik yiyeceklere yönelmektedir. Uzmanların son yılda yapmış olduğu açıklamalarla mısır gevreği gündeme gelmeye başladı. İşte kahvaltı tabağınızın lezzetli baş düşmanı mısır gevreği hakkında bilinmeyenler...

  2. Hızlı ve pratik bir seçenek olan ve sabah kahvaltılarının pratik yıldızı mısır gevreğinin zararları ortaya çıktı.

    Hızlı ve pratik bir seçenek olan ve sabah kahvaltılarının pratik yıldızı mısır gevreğinin zararları ortaya çıktı.

  3. Dünya üzerinde sevilerek tüketilen bu pratik yiyecek, Türkiye'de sık tüketilen yiyecek olmaya başladı.

    Dünya üzerinde sevilerek tüketilen bu pratik yiyecek, Türkiye'de sık tüketilen yiyecek olmaya başladı.

  4. Onlarca markası ve çeşitleri olan mısır gevreği popüler yiyecekler arasında girdi. Peki her gün kahvaltı ürünleri yerine pratik mısır gevreğini tercih etmek ne kadar doğru?

    Onlarca markası ve çeşitleri olan mısır gevreği popüler yiyecekler arasında girdi. Peki her gün kahvaltı ürünleri yerine pratik mısır gevreğini tercih etmek ne kadar doğru?

  5. Yağ oranının düşük olması ile tercihler arasında yer alan mısır gevreğinin aynı zamanda şeker ve ileve tuz bulundurması sağlığı riske atan faktörlerden biridir.

    Yağ oranının düşük olması ile tercihler arasında yer alan mısır gevreğinin aynı zamanda şeker ve ileve tuz bulundurması sağlığı riske atan faktörlerden biridir.

  6. KALP SAĞLIĞINI RİSKE ATIYOR! Uzmanlar tarafından açıklanan bilgiye göre mısır gevreğibaşta kalp sağlığı olmak üzere birçok sağlık sorunlarınada kapı araladığı öne sürülüyor.

    KALP SAĞLIĞINI RİSKE ATIYOR! Uzmanlar tarafından açıklanan bilgiye göre mısır gevreğibaşta kalp sağlığı olmak üzere birçok sağlık sorunlarınada kapı araladığı öne sürülüyor.

  7. İngiliz Kalp Vakfı'nın yaptığı açıklamaya göre tam tahıllı bir mısır gevreği, tek başına yenildiğinde kahvaltı için iyi bir seçim olmadığını açıkladı.

    İngiliz Kalp Vakfı'nın yaptığı açıklamaya göre tam tahıllı bir mısır gevreği, tek başına yenildiğinde kahvaltı için iyi bir seçim olmadığını açıkladı.

  8. Amerikan Kanser Araştırma Enstitüsü'ne göre, işlenmiş gıdaların tüketilmesinde bir çok sağlık sorunlarını beraberinde getirdiği ve kanser riskini artırabileceğini ileri sürdü.

    Amerikan Kanser Araştırma Enstitüsü'ne göre, işlenmiş gıdaların tüketilmesinde bir çok sağlık sorunlarını beraberinde getirdiği ve kanser riskini artırabileceğini ileri sürdü.

  9. Gıdanın tadını daha iyi hale getirmek için sağlıksız seviyelerde ilave yağ ve şeker eklenmektedir. Bu durumda obezite, diyabet, yüksek tansiyon gibi sağlık sorunlarına yol açar.

    Gıdanın tadını daha iyi hale getirmek için sağlıksız seviyelerde ilave yağ ve şeker eklenmektedir. Bu durumda obezite, diyabet, yüksek tansiyon gibi sağlık sorunlarına yol açar.

  10. Harvard TH Chan Halk Sağlığı Okulu'nda beslenme profesörü olan Dr. Frank Hu, ilave şeker alımının kara ciğer hastalığı gibi sorunlarada yol açtığını ileri sürdü.

    Harvard TH Chan Halk Sağlığı Okulu'nda beslenme profesörü olan Dr. Frank Hu, ilave şeker alımının kara ciğer hastalığı gibi sorunlarada yol açtığını ileri sürdü.

  11. Aynı zamanda mısır gevreğinin yüksek bir glisemik indekse sahip olmasının diyabetle savaşan herkes için iyi bir kahvaltı öğünü olmadığı öne sürüldü.

    Aynı zamanda mısır gevreğinin yüksek bir glisemik indekse sahip olmasının diyabetle savaşan herkes için iyi bir kahvaltı öğünü olmadığı öne sürüldü.