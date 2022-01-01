Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sına Büyük Şok!
Ünlü oyuncu Çiğdem Batur, İranlı bir hayranının "Orta Doğulu bir firma izinsiz bir şekilde fotoğraflarınızı kullanıyor" ihbarı üzerine şoke oldu. Birçok fotoğrafının marka tarafından kullanıldığını gören ünlü oyuncu konuyu mahkemeye taşıdı.
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Türk televizyonlarının en uzun soluklu yapımlarından biri olarak karşımıza çıkan 'Kurtlar Vadisi'nde oynadığı "Savcı Leyla" rolüyle yıldızı parlayan Çiğdem Batur, bir süredir ekranlardan uzak bir yaşantı sürdürüyor.
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Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ünlü oyuncu, son yaptığı paylaşımla herkesi şoke etti. Haberi olmadan İran'da bir markanın yüzü olduğunu öğrenen Batur, olayın detaylarını hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmedi.
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İranlı bir hayranı tarafından uyarıldıktan sonra durumdan haberdar olduğunu dile getiren oyuncu, Ortadoğu'da üretim yapan bir markanın yüzü olduğunu öğrendiğini söyledi.
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Rol aldığı eski dizilerinden birindeki fotoğrafının kullanıldığını gören oyuncu hemen harekete geçti.
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Rol aldığı eski dizilerinden birindeki fotoğrafının kullanıldığını gören oyuncu hemen harekete geçti.