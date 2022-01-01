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Ezgi Mola'dan Kötü Haber!

Son olarak Trt'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisiyle izleyici karşısına geçen ünlü oyuncu Ezgi Mola, cinsi Tibet Spaniel olan köpeği Suşi'yi, 2021 yılında kaybetmişti.

  1. Suşi'nin ardından bir süredir hasta olduğu bilinen diğer köpeği Kuki'yi de kaybeden ünlü oyuncu köpeklerinin fotoğrafını duygusal bir not ile paylaştı.

    Suşi'nin ardından bir süredir hasta olduğu bilinen diğer köpeği Kuki'yi de kaybeden ünlü oyuncu köpeklerinin fotoğrafını duygusal bir not ile paylaştı.

  2. Hayvanlara karşı duyduğu sevgi ile bilinen oyuncu Ezgi Mola, üç aynı önce köpeği Suşi'yi kaybetmenin acısını yaşamış ve sevimli dostuna "Teşekkürler Suşi'm" notuyla sosyal medyadan veda etmişti.

    Hayvanlara karşı duyduğu sevgi ile bilinen oyuncu Ezgi Mola, üç aynı önce köpeği Suşi'yi kaybetmenin acısını yaşamış ve sevimli dostuna "Teşekkürler Suşi'm" notuyla sosyal medyadan veda etmişti.

  3. Ezgi Mola'nın köpeği Suşi ile ilgili veda paylaşımı

    Ezgi Mola'nın köpeği Suşi ile ilgili veda paylaşımı

  4. Ünlü oyuncu şimdi de bir süredir tedavi gören köpeği Kuki'yi kaybederek aynı acıyı tekrar yaşadı.

    Ünlü oyuncu şimdi de bir süredir tedavi gören köpeği Kuki'yi kaybederek aynı acıyı tekrar yaşadı.

  5. "SUŞİ'YE SELAM SÖYLE" Köpeklerini kaybetmenin acısını yaşayan Mola, "Selam söyle Suşi?ye! Ben napıcam şimdi Kuki ?" notuyla köpeklerinin fotoğraflarını paylaşarak haberi takipçilerine duyurdu.

    "SUŞİ'YE SELAM SÖYLE" Köpeklerini kaybetmenin acısını yaşayan Mola, "Selam söyle Suşi?ye! Ben napıcam şimdi Kuki ?" notuyla köpeklerinin fotoğraflarını paylaşarak haberi takipçilerine duyurdu.

  6. EZGİ MOLA'NIN KÖPEKLERİYLE İLGİLİ O PAYLAŞIMLARI

    EZGİ MOLA'NIN KÖPEKLERİYLE İLGİLİ O PAYLAŞIMLARI

  7. "BEN NE YAPACAĞIM ŞİMDİ KUKİ?"

    "BEN NE YAPACAĞIM ŞİMDİ KUKİ?"