Ezgi Mola'dan Kötü Haber!
Son olarak Trt'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisiyle izleyici karşısına geçen ünlü oyuncu Ezgi Mola, cinsi Tibet Spaniel olan köpeği Suşi'yi, 2021 yılında kaybetmişti.
-
Suşi'nin ardından bir süredir hasta olduğu bilinen diğer köpeği Kuki'yi de kaybeden ünlü oyuncu köpeklerinin fotoğrafını duygusal bir not ile paylaştı.
-
Hayvanlara karşı duyduğu sevgi ile bilinen oyuncu Ezgi Mola, üç aynı önce köpeği Suşi'yi kaybetmenin acısını yaşamış ve sevimli dostuna "Teşekkürler Suşi'm" notuyla sosyal medyadan veda etmişti.
-
Ezgi Mola'nın köpeği Suşi ile ilgili veda paylaşımı
-
Ünlü oyuncu şimdi de bir süredir tedavi gören köpeği Kuki'yi kaybederek aynı acıyı tekrar yaşadı.
-
"SUŞİ'YE SELAM SÖYLE" Köpeklerini kaybetmenin acısını yaşayan Mola, "Selam söyle Suşi?ye! Ben napıcam şimdi Kuki ?" notuyla köpeklerinin fotoğraflarını paylaşarak haberi takipçilerine duyurdu.
-
EZGİ MOLA'NIN KÖPEKLERİYLE İLGİLİ O PAYLAŞIMLARI
-
"BEN NE YAPACAĞIM ŞİMDİ KUKİ?"