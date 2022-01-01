"ÇOK İYİ BİR YAZARIMIZ, İYİ BİR EKİBİMİZ VAR" Basın mensupları tarafından "Senaryoyu ilk okuduğunuz zaman bu bakar başarılı olacağını bekliyor muydunuz?" şeklinde gelen soruya usta oyuncu, "Bekliyorduk tabii ki. Çok iyi bir yazarımız var, iyi bir ekibimiz var. Konular güzel, seyirci de mutlu olunca keyifleniyoruz" yanıtını verdi.