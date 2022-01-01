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Cezmi Baskın Yargı Dizisi Hakkında İlk Kez Konuştu!

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı, ikinci sezonuyla da pazar akşamlarına damga vuruyor. Yapımda, 'Merdan Kara' karakterine hayat veren Cezmi Baskın, dizi hakkında ilk kez konuşurken çarpıcı açıklamalara yer verdi.

  1. Kanal D'nin reyting rekortmeni 'Yargı' geçtiğimiz ay İspanya'nın önemli televizyon kanallarından Antena3'te 'Secretos De Familia' adıyla yayınlanmaya başlamıştı. Dizi, ilk bölümüyle 2 milyon izlenme alarak birinci olmuştu. Bunun yanı sıra Yunan kanalı ANT1 TV?de 19 Eylül?de ?Pagidevmenoi? ismiyle uyarlaması yayınlanmaya başlamıştı. Başarılı oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkatleri üzerine çeken Yargı dizisi uluslararası izletilmeye devam ediyor.

    Kanal D'nin reyting rekortmeni 'Yargı' geçtiğimiz ay İspanya'nın önemli televizyon kanallarından Antena3'te 'Secretos De Familia' adıyla yayınlanmaya başlamıştı. Dizi, ilk bölümüyle 2 milyon izlenme alarak birinci olmuştu. Bunun yanı sıra Yunan kanalı ANT1 TV?de 19 Eylül?de ?Pagidevmenoi? ismiyle uyarlaması yayınlanmaya başlamıştı. Başarılı oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkatleri üzerine çeken Yargı dizisi uluslararası izletilmeye devam ediyor.

  2. Ay Yapım imzalı dizide 'Merdan Kara'yı canlandıran Cezmi Baskın, önceki gün eşi Çisel Baskın ile İstanbul'da bir AVM'de görüntülendi. 73 yaşındaki oyuncu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

    Ay Yapım imzalı dizide 'Merdan Kara'yı canlandıran Cezmi Baskın, önceki gün eşi Çisel Baskın ile İstanbul'da bir AVM'de görüntülendi. 73 yaşındaki oyuncu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

  3. YARGI DİZİSİ 70 ÜLKEYE SATILDI Sema Ergenekon?un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu Yargı'nın başarısı hatırlatılan Cezmi Baskın, "Çok güzel gidiyor. Tüm ülkelere satıldı neredeyse, 70 ülkeye satıldı projemiz" ifadelerini kullandı.

    YARGI DİZİSİ 70 ÜLKEYE SATILDI Sema Ergenekon?un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu Yargı'nın başarısı hatırlatılan Cezmi Baskın, "Çok güzel gidiyor. Tüm ülkelere satıldı neredeyse, 70 ülkeye satıldı projemiz" ifadelerini kullandı.

  4. "ÇOK İYİ BİR YAZARIMIZ, İYİ BİR EKİBİMİZ VAR" Basın mensupları tarafından "Senaryoyu ilk okuduğunuz zaman bu bakar başarılı olacağını bekliyor muydunuz?" şeklinde gelen soruya usta oyuncu, "Bekliyorduk tabii ki. Çok iyi bir yazarımız var, iyi bir ekibimiz var. Konular güzel, seyirci de mutlu olunca keyifleniyoruz" yanıtını verdi.

    "ÇOK İYİ BİR YAZARIMIZ, İYİ BİR EKİBİMİZ VAR" Basın mensupları tarafından "Senaryoyu ilk okuduğunuz zaman bu bakar başarılı olacağını bekliyor muydunuz?" şeklinde gelen soruya usta oyuncu, "Bekliyorduk tabii ki. Çok iyi bir yazarımız var, iyi bir ekibimiz var. Konular güzel, seyirci de mutlu olunca keyifleniyoruz" yanıtını verdi.

  5. "HERKES USTA" Ayrıca oyuncu, "Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu?nun sizin tecrübelerinizden faydalanıyor mu?" sorusunu da "Herkes usta boş verin, herkes işini yapıyor? şeklinde yanıtladı.

    "HERKES USTA" Ayrıca oyuncu, "Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu?nun sizin tecrübelerinizden faydalanıyor mu?" sorusunu da "Herkes usta boş verin, herkes işini yapıyor? şeklinde yanıtladı.