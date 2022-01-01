Faydaları saymakla bitmiyor!

Düzce'de eğitime bir hafta ara
Düzce'de eğitime bir hafta ara
AFAD'dan Düzce'deki vatandaşlara uyarı: Panik yapmayın
AFAD'dan Düzce'deki vatandaşlara uyarı: Panik yapmayın
Erdoğan'dan, hayvan barınağındaki vahşete tepki
Erdoğan'dan, hayvan barınağındaki vahşete tepki
Uşak'ta denetim ekiplerine saldırıya suç duyurusu
Uşak'ta denetim ekiplerine saldırıya suç duyurusu
Kış lastiği uygulaması başlıyor: Kimler için zorunlu, cezası ne?
Kış lastiği uygulaması başlıyor: Kimler için zorunlu, cezası ne?
Tekirdağ'da 'sahte doktor iddiası: Bakanlık müfettiş görevlendirdi
Tekirdağ'da 'sahte doktor iddiası: Bakanlık müfettiş görevlendirdi
4 gün mesai: Yeni çalışma düzeni yaygınlaşabilir mi?
4 gün mesai: Yeni çalışma düzeni yaygınlaşabilir mi?
Bakan Soylu: 74 belediyede 88 terör soruşturması yürütüldü
Bakan Soylu: 74 belediyede 88 terör soruşturması yürütüldü
Gezici sağlık hizmetiyle 6,5 milyon kişiye ulaşıldı
Gezici sağlık hizmetiyle 6,5 milyon kişiye ulaşıldı
Ev sahipleri kira artış oranına uymuyor: İşte kiracıların yasal hakları
Ev sahipleri kira artış oranına uymuyor: İşte kiracıların yasal hakları
'Memur eliyle yapılmayan bütün adli tebligatlar hükümsüzdür'
'Memur eliyle yapılmayan bütün adli tebligatlar hükümsüzdür'
5 puan formülü kesinleşti! İşte EYT'de tüm merak edilenler
5 puan formülü kesinleşti! İşte EYT'de tüm merak edilenler
Yeni ekonomi modeli meyvelerini verdi! Borçluluk düşüyor sistem TL'ye dönüyor
Yeni ekonomi modeli meyvelerini verdi! Borçluluk düşüyor sistem TL'ye dönüyor
Girmeyin dediği sınava girip Başöğretmen oldu
Girmeyin dediği sınava girip Başöğretmen oldu
Pençe-Kılıç'ta ABD'ye rağmen vurduk
Pençe-Kılıç'ta ABD'ye rağmen vurduk
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit sayısı 3'e yükseldi
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit sayısı 3'e yükseldi
Efsane indirim çılgınlığı! 40 Kia Stonic 7 dakikada satıldı
Efsane indirim çılgınlığı! 40 Kia Stonic 7 dakikada satıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'asgari ücret' açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'asgari ücret' açıklaması
2023 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi, Komisyon'da kabul edildi
2023 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi, Komisyon'da kabul edildi
Öğrenim kredisi faizleri ile Kovid-19 cezalarının silinmesine ilişkin esaslar belli oldu
Öğrenim kredisi faizleri ile Kovid-19 cezalarının silinmesine ilişkin esaslar belli oldu
'Eskiyen ATM' krizi büyüyor: Paraların iadesi haftalarca sürüyor
'Eskiyen ATM' krizi büyüyor: Paraların iadesi haftalarca sürüyor
Hayvan barınağında köpeklere eziyet eden şüpheliler tutuklandı
Hayvan barınağında köpeklere eziyet eden şüpheliler tutuklandı
Borsadan tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışı
Borsadan tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışı
ÖSYM sınav takvimini geri çekti
ÖSYM sınav takvimini geri çekti
Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde bazı müdürlerin görev yeri değişti
Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde bazı müdürlerin görev yeri değişti
Prof. Dr. Uysal'dan üniversitede yürütülen soruşturmalarla ilgili açıklama
Prof. Dr. Uysal'dan üniversitede yürütülen soruşturmalarla ilgili açıklama
'İnsanlık düşmanlarından döktükleri kanın hesabını soruyoruz'
'İnsanlık düşmanlarından döktükleri kanın hesabını soruyoruz'
Meclis'te EYT mesaisi aralık ayının son haftası başlayacak
Meclis'te EYT mesaisi aralık ayının son haftası başlayacak
HDP'ye kapatma davasında yeni gelişme: AYM'ye iletildi
HDP'ye kapatma davasında yeni gelişme: AYM'ye iletildi
Samsun'da öğretmeni darbeden 2 öğrenci yakını gözaltına alındı
Samsun'da öğretmeni darbeden 2 öğrenci yakını gözaltına alındı

Faydaları Saymakla Bitmiyor!

Faydaları saymakla bitmiyor!

  1. Kokusundan neredeyse kimsenin hoşlanmadığı, ancak yemeklere katıldığında damakta bıraktığı tatla kendini sevdirmeyi başaran sarımsağın, insan sağlığına birçok faydası bulunuyor. Aminoasit bakımından zengin olan sarımsak bunun yanı sıra çinko, kükürt bileşiği, A, B1 ve C vitamini bakımından oldukça zengindir. halde tüketildiğinde mikroorganizmalar üzerinde direk iyileştirici etkisini gösterir.

    Kokusundan neredeyse kimsenin hoşlanmadığı, ancak yemeklere katıldığında damakta bıraktığı tatla kendini sevdirmeyi başaran sarımsağın, insan sağlığına birçok faydası bulunuyor. Aminoasit bakımından zengin olan sarımsak bunun yanı sıra çinko, kükürt bileşiği, A, B1 ve C vitamini bakımından oldukça zengindir. halde tüketildiğinde mikroorganizmalar üzerinde direk iyileştirici etkisini gösterir.

  2. Antiviral, antifungal, antiprotozoon, antiparazitik ve antibakteriyal özellikleri olan sarımsak vücudun bağışıklığını güçlendirmenin yanı sıra vücutta bulunan tüm toksin ve iltihaplanmayı söküp atar. Bu özellikleri sayesinde kalp, damar, kolesterol, tansiyon ve üst solunum yolları ile ortaya çıkan tüm hastalıkları iyileştirir.

    Antiviral, antifungal, antiprotozoon, antiparazitik ve antibakteriyal özellikleri olan sarımsak vücudun bağışıklığını güçlendirmenin yanı sıra vücutta bulunan tüm toksin ve iltihaplanmayı söküp atar. Bu özellikleri sayesinde kalp, damar, kolesterol, tansiyon ve üst solunum yolları ile ortaya çıkan tüm hastalıkları iyileştirir.

  3. Eller ve ayaklarda sıklıkla ortaya çıkan mantarlara birebirdir. Sıcak suyun içerisinde rendelemiş sarımsakları atınız ve ellerinizi ayaklarınızı bu suda yarım saat boyunca bekletin. Kısa sürede mantarların gittiğini göreceksiniz.

    Eller ve ayaklarda sıklıkla ortaya çıkan mantarlara birebirdir. Sıcak suyun içerisinde rendelemiş sarımsakları atınız ve ellerinizi ayaklarınızı bu suda yarım saat boyunca bekletin. Kısa sürede mantarların gittiğini göreceksiniz.

  4. UNUTKANLIĞI UNUTUN <br> Günde bir diş çiğ sarımsak unutkanlık gibi ciddi sağlık sorunun yaşanmasını da önler. İçerdiği anti-inflamatuar gibi özellikleri olan sarımsak aynı zamanda sinir sisteminin hasara uğramasını önleyerek stres ve depresyona yakalanma oranını da azaltır.

    UNUTKANLIĞI UNUTUN
    Günde bir diş çiğ sarımsak unutkanlık gibi ciddi sağlık sorunun yaşanmasını da önler. İçerdiği anti-inflamatuar gibi özellikleri olan sarımsak aynı zamanda sinir sisteminin hasara uğramasını önleyerek stres ve depresyona yakalanma oranını da azaltır.

  5. GRİP VE SOĞUK ALGINLIĞI ÖNLEYİCİ <br> Kış aylarında artan grip ve soğuk algınlıklarının kısa süre de iyileşmesini destekler. Tavuğu haşladıktan sonra elde ettiğiniz suya sarımsak ve karabiber atıp tüketirseniz, hastalığın semptomlarını kısa sürede atlatmanıza yardımcı olmuş olur.

    GRİP VE SOĞUK ALGINLIĞI ÖNLEYİCİ
    Kış aylarında artan grip ve soğuk algınlıklarının kısa süre de iyileşmesini destekler. Tavuğu haşladıktan sonra elde ettiğiniz suya sarımsak ve karabiber atıp tüketirseniz, hastalığın semptomlarını kısa sürede atlatmanıza yardımcı olmuş olur.

  6. DİŞTE BAKTERİLERİ AZALTIYOR: <br> Ağız diş bakımında da her ne kadar kokuya neden olsa da uzmanlar diş eti iltihaplanmasını önlediğinden sarımsak tüketimini öneriyor. Ayrıca sarımsak diş yüzeyindeki mineyi de koruyarak sararmasını engeller. Bunun yanı sıra tükürükteki asit oranını artırarak akşamları artan bakterileri azaltır.

    DİŞTE BAKTERİLERİ AZALTIYOR:
    Ağız diş bakımında da her ne kadar kokuya neden olsa da uzmanlar diş eti iltihaplanmasını önlediğinden sarımsak tüketimini öneriyor. Ayrıca sarımsak diş yüzeyindeki mineyi de koruyarak sararmasını engeller. Bunun yanı sıra tükürükteki asit oranını artırarak akşamları artan bakterileri azaltır.

  7. Çivi batması, bıçak kesmesi ya da tahta batması gibi durumlarda bölgeye ezilmiş sarımsak koyup bir gün boyunca bekletildiğinde hasarın iyileştiğini göreceksiniz.

    Çivi batması, bıçak kesmesi ya da tahta batması gibi durumlarda bölgeye ezilmiş sarımsak koyup bir gün boyunca bekletildiğinde hasarın iyileştiğini göreceksiniz.