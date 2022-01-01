Faydaları saymakla bitmiyor!

DİŞTE BAKTERİLERİ AZALTIYOR:

Ağız diş bakımında da her ne kadar kokuya neden olsa da uzmanlar diş eti iltihaplanmasını önlediğinden sarımsak tüketimini öneriyor. Ayrıca sarımsak diş yüzeyindeki mineyi de koruyarak sararmasını engeller. Bunun yanı sıra tükürükteki asit oranını artırarak akşamları artan bakterileri azaltır.