Masterchef'in Ünlü Yarışmacısı Dehşeti Yaşadı!

1 Eylül 2018'den beri TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşarak yayınlandığı ilk günden bu yana reyting rekorlarını alt üst eden, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini yaptığı 'Masterchef Türkiye' yarışmasında 2021 yazında yarışan ve "MasterChef bu sene kadın bir şampiyon çıkaracak, o da ben olacağım" sözleri ve yarışmadaki sempatik tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Pınar Tanar, dün akşam Şile otobanında korku dolu anlar yaşadı.