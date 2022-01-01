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Karton Bardaklardaki Sinsi Tehlike!

İş yeri ya da kafelerde kullanılmak üzere sıkça tercih edilen karton bardakların tehlike saçtığı uzmanlar tarafından uyarıldı. Tek kullanımlık olan kağıt bardaklar her ne kadar pratik olsa da sağlığa verdiği zararlar oldukça büyük. Peki karton bardaklar sağlıklı mı?

  1. Günlük hayatın koşuşturması ve hijyen açısından karton bardaklar sıklıkla tercih edilmeye başladı.

    Günlük hayatın koşuşturması ve hijyen açısından karton bardaklar sıklıkla tercih edilmeye başladı.

  2. Pandemi dönemi ile yaygın bir şekilde kullanılmaya başlayan karton bardaklar uzmanlar tarafından araştırıldı.

    Pandemi dönemi ile yaygın bir şekilde kullanılmaya başlayan karton bardaklar uzmanlar tarafından araştırıldı.

  3. Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Gündoğdu, kullanım açısından hijyenik olduğu düşünülen karton bardakların iç ve dış yüzeylerinde plastik film kaplı olduğunu ve insan sağlığı açısından risk faktörü olduğunu belirtti.

    Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Gündoğdu, kullanım açısından hijyenik olduğu düşünülen karton bardakların iç ve dış yüzeylerinde plastik film kaplı olduğunu ve insan sağlığı açısından risk faktörü olduğunu belirtti.

  4. Aynı zamanda Hindistan Teknoloji Enstitüsü, tarafından yürütülen karton bardakların zararları ise duyanları şoke etti.

    Aynı zamanda Hindistan Teknoloji Enstitüsü, tarafından yürütülen karton bardakların zararları ise duyanları şoke etti.

  5. 85-90 santigrat derecede saf suyu kağıt bardaklara döken uzmanlar, 15 dakika bekledikten sonra kağıt bardaklar içindeki su floresan mikroskobu altında analiz edildi.

    85-90 santigrat derecede saf suyu kağıt bardaklara döken uzmanlar, 15 dakika bekledikten sonra kağıt bardaklar içindeki su floresan mikroskobu altında analiz edildi.

  6. Araştırmalar sonunda ise karton bardaktan çıkan sonuçlar ise şaşırttı.

    Araştırmalar sonunda ise karton bardaktan çıkan sonuçlar ise şaşırttı.

  7. Kağıt bardaktan sıcak sıvıyla temasta yaklaşık 10,2 milyar mikronaltı parçacık açığa çıktığı gözlendi.

    Kağıt bardaktan sıcak sıvıyla temasta yaklaşık 10,2 milyar mikronaltı parçacık açığa çıktığı gözlendi.

  8. 3 KARTON BARDAKTA 75 BİN MİKROPLASTİK YUTULUYOR! Karton bardaklarının zararlarını araştıran ekibin başındaki isim Sudha Goel, "Bir kağıt bardakta günde ortalama 3 normal fincan çay veya kahve içen kişi çıplak gözle görülemeyen 75 bin mikroplastik parçacığı yutacaktır." ifadelerini kullandı.

    3 KARTON BARDAKTA 75 BİN MİKROPLASTİK YUTULUYOR! Karton bardaklarının zararlarını araştıran ekibin başındaki isim Sudha Goel, "Bir kağıt bardakta günde ortalama 3 normal fincan çay veya kahve içen kişi çıplak gözle görülemeyen 75 bin mikroplastik parçacığı yutacaktır." ifadelerini kullandı.

  9. KALP DAMAR SAĞLIĞINA NEDEN OLUYOR! Sıcak ile temas ettiği zaman birçok hastalığı da beraberinde getiriyor.

    KALP DAMAR SAĞLIĞINA NEDEN OLUYOR! Sıcak ile temas ettiği zaman birçok hastalığı da beraberinde getiriyor.

  10. Tıbbi biyokimya uzmanı Prof. Dr. Kuçur ise "Karton bardaktan içeceğe karışan 'ağır metal' kansızlık, hormon ve üreme bozukluğu ile kalp damar hastalıklarına neden oluyor."

    Tıbbi biyokimya uzmanı Prof. Dr. Kuçur ise "Karton bardaktan içeceğe karışan 'ağır metal' kansızlık, hormon ve üreme bozukluğu ile kalp damar hastalıklarına neden oluyor."

  11. İÇİNDEKİ İÇECEK EN AZ 15 DAKİKA KALMALI Kuçur, "Bu bardaklara belli bir sıcaklığın üzerindeki içecekler koyulduğunda kurşun, nikel, krom, bakır, çinko, kadmiyum da içeceklere karışıyor.

    İÇİNDEKİ İÇECEK EN AZ 15 DAKİKA KALMALI Kuçur, "Bu bardaklara belli bir sıcaklığın üzerindeki içecekler koyulduğunda kurşun, nikel, krom, bakır, çinko, kadmiyum da içeceklere karışıyor.

  12. Biz de bu içecekleri sindirim sistemi yoluyla vücudumuza alıyoruz. Burada özellikle içindeki sıvının sıcaklığı ve kaç dakika kaldığı çok önemli. Araştırmalar minimum 15 dakika kalması gerektiğini gösteriyor." açıklamalarını öne sürdü.

    Biz de bu içecekleri sindirim sistemi yoluyla vücudumuza alıyoruz. Burada özellikle içindeki sıvının sıcaklığı ve kaç dakika kaldığı çok önemli. Araştırmalar minimum 15 dakika kalması gerektiğini gösteriyor." açıklamalarını öne sürdü.

  13. ÜREMEYİ ETKİLİYOR! Karton bardakların içerisinde bulunduğu ağır metaller, karsinojen yani kanser yapıcı etkilere neden oluyor.

    ÜREMEYİ ETKİLİYOR! Karton bardakların içerisinde bulunduğu ağır metaller, karsinojen yani kanser yapıcı etkilere neden oluyor.

  14. Plastikler vücuttaki östrojen benzeri etkilere neden olarak hormonların bozulmasına yol açıyor.

    Plastikler vücuttaki östrojen benzeri etkilere neden olarak hormonların bozulmasına yol açıyor.

  15. Buda kalp damar sağlığı, karaciğer sağlığı, eklemler ve üreme organları üzerinde etki yapıyor.&#8203;

    Buda kalp damar sağlığı, karaciğer sağlığı, eklemler ve üreme organları üzerinde etki yapıyor.​

  16. &#8203;KRONİK YORGUNLUĞA NEDEN OLUYOR! Prof. Dr. Kuçur, karton bardakların "Kronik yorgunluk, kansızlık, baş dönmesi şikâyetleri ve kabızlık." etkilerede neden olduğunu açıkladı.

    ​KRONİK YORGUNLUĞA NEDEN OLUYOR! Prof. Dr. Kuçur, karton bardakların "Kronik yorgunluk, kansızlık, baş dönmesi şikâyetleri ve kabızlık." etkilerede neden olduğunu açıkladı.