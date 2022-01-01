Dünya Kupası'nda Zeynep Bastık Rüzgarı!
Dünya Kupası'nda Zeynep Bastık rüzgarı!
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Şarkıcı Zeynep Bastık, 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'da konser verdi
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Bastık, başkent Doha'da taraftarlar için oluşturulan festival alanında gerçekleştirilen konserde şarkılarını seslendirdi.
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Portekiz-Gana maçının ardından başlayan ve büyük ilgi gösterilen konserde Zeynep Bastık, yaklaşık 45 dakika sahnede kaldı.
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Türk sanatçının şarkılarını beğeniyle dinleyen birçok ülkeden taraftarlar, büyük coşku yaşadı.
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Festival alanında bulunan Türk vatandaşları da Türk bayraklarıyla Bastık'a destek verdi.
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Bastık yaptığı açıklamada, "Hayatım boyunca bu gece hakkında, 'Ne geceydi' ama diye konuşacağım" dedi.