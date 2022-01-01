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Dünya Kupası'nda Zeynep Bastık Rüzgarı!

Dünya Kupası'nda Zeynep Bastık rüzgarı!

  1. Şarkıcı Zeynep Bastık, 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'da konser verdi

    Şarkıcı Zeynep Bastık, 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'da konser verdi

  2. Bastık, başkent Doha'da taraftarlar için oluşturulan festival alanında gerçekleştirilen konserde şarkılarını seslendirdi.

    Bastık, başkent Doha'da taraftarlar için oluşturulan festival alanında gerçekleştirilen konserde şarkılarını seslendirdi.

  3. Portekiz-Gana maçının ardından başlayan ve büyük ilgi gösterilen konserde Zeynep Bastık, yaklaşık 45 dakika sahnede kaldı.

    Portekiz-Gana maçının ardından başlayan ve büyük ilgi gösterilen konserde Zeynep Bastık, yaklaşık 45 dakika sahnede kaldı.

  4. Türk sanatçının şarkılarını beğeniyle dinleyen birçok ülkeden taraftarlar, büyük coşku yaşadı.

    Türk sanatçının şarkılarını beğeniyle dinleyen birçok ülkeden taraftarlar, büyük coşku yaşadı.

  5. Festival alanında bulunan Türk vatandaşları da Türk bayraklarıyla Bastık'a destek verdi.

    Festival alanında bulunan Türk vatandaşları da Türk bayraklarıyla Bastık'a destek verdi.

  6. Bastık yaptığı açıklamada, "Hayatım boyunca bu gece hakkında, 'Ne geceydi' ama diye konuşacağım" dedi.

    Bastık yaptığı açıklamada, "Hayatım boyunca bu gece hakkında, 'Ne geceydi' ama diye konuşacağım" dedi.