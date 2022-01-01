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Neşet Ertaş'ın Filmi Hakkında Şoke İddia! Hasta Yatağında İmzalatmışlar

Neşet Ertaş'ın hayatını anlatan "Garip Bülbül Neşet Ertaş" filmi geçtiğimiz aylarda ailesi tarafından büyük tepki toplamıştı. Şimdilerde ise ailenin avukatından çarpıcı açıklamalar geldi. Film için iznin hasta yatağında imzalatıldığını ileri süren avukat, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

  1. 2012 yılında hayatını kaybeden ve "Bozkırın Tezenesi" olarak adlandırılan usta sanatçı Neşet Ertaş'ın hayatını anlatan "Garip Bülbül Neşet Ertaş" filmi geçtiğimiz aylarda ailesi tarafından büyük tepki toplamıştı. Şimdilerde ise ailenin avukatından çarpıcı açıklamalar geldi. Film için iznin hasta yatağında imzalatıldığını ileri süren avukat, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    2012 yılında hayatını kaybeden ve "Bozkırın Tezenesi" olarak adlandırılan usta sanatçı Neşet Ertaş'ın hayatını anlatan "Garip Bülbül Neşet Ertaş" filmi geçtiğimiz aylarda ailesi tarafından büyük tepki toplamıştı. Şimdilerde ise ailenin avukatından çarpıcı açıklamalar geldi. Film için iznin hasta yatağında imzalatıldığını ileri süren avukat, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

  2. 1938 Yılında Kırşehir'e bağlı Çiçekdağı'nın Kırtılar köyünde doğan ünlü bozok ustası Neşet Ertaş, güçlü karakteri ve tutunduğu kişiliği ile halk arasında sevilen sanatçılar arasında yer almaktadır.

    1938 Yılında Kırşehir'e bağlı Çiçekdağı'nın Kırtılar köyünde doğan ünlü bozok ustası Neşet Ertaş, güçlü karakteri ve tutunduğu kişiliği ile halk arasında sevilen sanatçılar arasında yer almaktadır.

  3. "Bana öldü demeyin; yoruldu gitti deyin" sözleriyle hafızalarda yer edinen Ertaş, türküleriyle milyonların kalbine taht kurmayı başarmıştı. Neşet Ertaş'ın hayatını konu alan "Garip Bülbül Neşet Ertaş" filmi 8 Aralık'ta beyaz perdede yayınlanacak.

    "Bana öldü demeyin; yoruldu gitti deyin" sözleriyle hafızalarda yer edinen Ertaş, türküleriyle milyonların kalbine taht kurmayı başarmıştı. Neşet Ertaş'ın hayatını konu alan "Garip Bülbül Neşet Ertaş" filmi 8 Aralık'ta beyaz perdede yayınlanacak.

  4. Filmin adını duyurmasından bu yana Ertaş'ın ailesi ve yapım ekibi arasında polemik hız kaybetmeden devam ediyor.

    Filmin adını duyurmasından bu yana Ertaş'ın ailesi ve yapım ekibi arasında polemik hız kaybetmeden devam ediyor.

  5. Şimdi ise Rahmetli Neşet Ertaş'ın ailesinin avukatı Uğur Çapkın film hakkında gündemi sarsacak olay açıklamalarda bulundu.

    Şimdi ise Rahmetli Neşet Ertaş'ın ailesinin avukatı Uğur Çapkın film hakkında gündemi sarsacak olay açıklamalarda bulundu.

  6. "NEŞET ERTAŞ KİTAP İÇİN İMZA VERİYOR, FİLM İÇİN DEĞİL" Neşet Ertaş'ın verdiği imza üzerinde duran Avukat Uğur Çapkın, "Erol Parlak bir şekilde Neşet Ertaş'ın yanına giderek 'ben sizin eserlerinizi notaya almak istiyorum' diyor, Neşet Ertaş'ta Erol Parlak'ı notis olarak görüyor, Ertaş'ta bunun üzerine, 'Ben yaşlandım, benim eserlerimi benim gibi çalacak ve söyleyecek birileri olsun isterim, bunu yaparsan hoş olur' diyor. Toplamda 34 tane eserin notaya yazılması 5 yıl geçmesine rağmen bitmiyor ve hatta Neşet Ertaş'ta notaların bitmemesi ile ilgili aile üyelerine yakınıyor.

    "NEŞET ERTAŞ KİTAP İÇİN İMZA VERİYOR, FİLM İÇİN DEĞİL" Neşet Ertaş'ın verdiği imza üzerinde duran Avukat Uğur Çapkın, "Erol Parlak bir şekilde Neşet Ertaş'ın yanına giderek 'ben sizin eserlerinizi notaya almak istiyorum' diyor, Neşet Ertaş'ta Erol Parlak'ı notis olarak görüyor, Ertaş'ta bunun üzerine, 'Ben yaşlandım, benim eserlerimi benim gibi çalacak ve söyleyecek birileri olsun isterim, bunu yaparsan hoş olur' diyor. Toplamda 34 tane eserin notaya yazılması 5 yıl geçmesine rağmen bitmiyor ve hatta Neşet Ertaş'ta notaların bitmemesi ile ilgili aile üyelerine yakınıyor.

  7. Fakat ne hikmetse Neşet Ertaş'ın vefatının ardından hem nota bitiyor hem de kitaba hayatı da ekleniyor. Neşet Ertaş'ın evine gidilerek iki tane imza alıyor. Neşet Ertaş'ın bütün eserleri kitapları çıktı alınmış, bu eserleri 25 yıl boyunca Erol Parlak hiçbir telif ödemeden kullanıyor. Bu iznin maddi karşılığı boğazdaki yalıdan daha fazla, Nota ile alınan imza iki cilt çıkarılıyor. Bu muvafakatların içinde dahi filme izin veren bir madde yok." ifadelerini kullandı.

    Fakat ne hikmetse Neşet Ertaş'ın vefatının ardından hem nota bitiyor hem de kitaba hayatı da ekleniyor. Neşet Ertaş'ın evine gidilerek iki tane imza alıyor. Neşet Ertaş'ın bütün eserleri kitapları çıktı alınmış, bu eserleri 25 yıl boyunca Erol Parlak hiçbir telif ödemeden kullanıyor. Bu iznin maddi karşılığı boğazdaki yalıdan daha fazla, Nota ile alınan imza iki cilt çıkarılıyor. Bu muvafakatların içinde dahi filme izin veren bir madde yok." ifadelerini kullandı.

  8. "İMZA VERDİĞİ ZAMAN SANDALYESİNDE OTURAMAYACAK DURUMDAYDI" Çapkın, Neşat Ertaş'ı uzlaşma olarak aldıkları esnada sandalyesine oturamayacak durumda olduğunu ve bazı fotoğraflara ulaşıldığını dile getirdi. Avukat, sözlerinin devamında şöyle konuştu: "4. Evre kanser hastası olan Ertaş, son günlerinde kendisine uygulanan tedaviden sonra zayıflamış, hastalığı kalça boyun ve göğsüne sirayet etmiş. Ayakta zor yürüyen ağrı kesici bant kullanan 74 yaşındaki kanser hastası Ertaş'tan muvafakat alınıyor. Ayın 6'sında Neşet Ertaş tedavi yapılamadığı için 'gideyim de İzmir'deki evimde vefat edeyim' olaydan 4 gün sonra kaldırıldığı hastanede vefat ediyor"

    "İMZA VERDİĞİ ZAMAN SANDALYESİNDE OTURAMAYACAK DURUMDAYDI" Çapkın, Neşat Ertaş'ı uzlaşma olarak aldıkları esnada sandalyesine oturamayacak durumda olduğunu ve bazı fotoğraflara ulaşıldığını dile getirdi. Avukat, sözlerinin devamında şöyle konuştu: "4. Evre kanser hastası olan Ertaş, son günlerinde kendisine uygulanan tedaviden sonra zayıflamış, hastalığı kalça boyun ve göğsüne sirayet etmiş. Ayakta zor yürüyen ağrı kesici bant kullanan 74 yaşındaki kanser hastası Ertaş'tan muvafakat alınıyor. Ayın 6'sında Neşet Ertaş tedavi yapılamadığı için 'gideyim de İzmir'deki evimde vefat edeyim' olaydan 4 gün sonra kaldırıldığı hastanede vefat ediyor"

  9. "FİLMDE GERÇEK NEŞET ERTAŞ MI ANLATILIYOR?" Film hakkında detaylar veren ve yargı sürecinin işleyişine değinen Avukat Çapkın, "Yapımcının dediğine bakılırsa Neşet Ertaş'ın hayatı anlatılıyor ama gerçek Neşet Ertaş mı anlatılıyor yoksa onların hayalindeki Neşet Ertaş mı anlatılıyor onu bilemiyoruz. Mahkeme süre vererek senaryoyu defalarca istemesine rağmen yapımcı senaryoyu maalesef ibraz etmedi" dedi.

    "FİLMDE GERÇEK NEŞET ERTAŞ MI ANLATILIYOR?" Film hakkında detaylar veren ve yargı sürecinin işleyişine değinen Avukat Çapkın, "Yapımcının dediğine bakılırsa Neşet Ertaş'ın hayatı anlatılıyor ama gerçek Neşet Ertaş mı anlatılıyor yoksa onların hayalindeki Neşet Ertaş mı anlatılıyor onu bilemiyoruz. Mahkeme süre vererek senaryoyu defalarca istemesine rağmen yapımcı senaryoyu maalesef ibraz etmedi" dedi.

  10. Filmin bittigi halde, mahkemeye ibraz edilmediğini söyleyen Çapkın, "Filmin fragmanları yayınlandığı halde mahkemeye senaryonun ibraz edilememesi bir şeylerin gizlendiğini ortaya koyuyor. Biz sadece fragmanlara baktığımızda dahi Neşet Ertaş'ın hayatında olmayan yaşanmamış olayların anlatıldığını görüyoruz" şeklinde konuşmasını sonlandırdı.

    Filmin bittigi halde, mahkemeye ibraz edilmediğini söyleyen Çapkın, "Filmin fragmanları yayınlandığı halde mahkemeye senaryonun ibraz edilememesi bir şeylerin gizlendiğini ortaya koyuyor. Biz sadece fragmanlara baktığımızda dahi Neşet Ertaş'ın hayatında olmayan yaşanmamış olayların anlatıldığını görüyoruz" şeklinde konuşmasını sonlandırdı.

  11. NE OLMUŞTU? 2012 yılında hayatını kaybeden ünlü bozok ustasının ölümünün 10.Yılı Anma Programı'na katılmak üzere Geçtiğimiz aylarda Kırşehir'e gelen, Ertaş'ın çocukları, film hakkında basın açıklamasında bulunmuştu.

    NE OLMUŞTU? 2012 yılında hayatını kaybeden ünlü bozok ustasının ölümünün 10.Yılı Anma Programı'na katılmak üzere Geçtiğimiz aylarda Kırşehir'e gelen, Ertaş'ın çocukları, film hakkında basın açıklamasında bulunmuştu.

  12. Hüseyin Ertaş, babalarının film yapılmamasının vasiyet ettiğini, yazılı olmasada sözlü olarak bunu dile getirdiğini ve bu nedenle filme karşı olduklarını açıklamıştı.

    Hüseyin Ertaş, babalarının film yapılmamasının vasiyet ettiğini, yazılı olmasada sözlü olarak bunu dile getirdiğini ve bu nedenle filme karşı olduklarını açıklamıştı.

  13. "Babamızın istemediği bir film çekilmekte. Biz bugün ilk defa göz önüne çıkıp kameralara derdimizi anlatalım dedik.

    "Babamızın istemediği bir film çekilmekte. Biz bugün ilk defa göz önüne çıkıp kameralara derdimizi anlatalım dedik.

  14. Biz derdimizi anlatırken bile bunu fırsat bilip filmin reklamını yapmışlar" diyen oğul Ertaş, babasının vefatından kısa bir süre önce hastayken kendisinden izin alındığını iddia etmişti.

    Biz derdimizi anlatırken bile bunu fırsat bilip filmin reklamını yapmışlar" diyen oğul Ertaş, babasının vefatından kısa bir süre önce hastayken kendisinden izin alındığını iddia etmişti.

  15. &#8203;"5 KURUŞ PARA İSTEMEDİK!" Babasının istemediği bir filmin çekildiğini ısrarla dile getiren Hüseyin Ertaş, şöyle konuşmuştu: "Biz hiç kimseden şimdiye kadar film için para istemedik. Hiç kimseyle görüşmedim. Çıkıyorlar televizyona, 'aile sizden para istedi mi?' diye soruluyor.

    ​"5 KURUŞ PARA İSTEMEDİK!" Babasının istemediği bir filmin çekildiğini ısrarla dile getiren Hüseyin Ertaş, şöyle konuşmuştu: "Biz hiç kimseden şimdiye kadar film için para istemedik. Hiç kimseyle görüşmedim. Çıkıyorlar televizyona, 'aile sizden para istedi mi?' diye soruluyor.

  16. O da cevap verirken 'o konulara girmeyelim' diyor. Yani arkadaş, istediyse istedi de istemediyse istemedi de. Böyle yapıp bizi zan altında bırakmaya çalışıyorlar." yanıtını vermişti.

    O da cevap verirken 'o konulara girmeyelim' diyor. Yani arkadaş, istediyse istedi de istemediyse istemedi de. Böyle yapıp bizi zan altında bırakmaya çalışıyorlar." yanıtını vermişti.

  17. Görüşmediğini ve para almadığını söyleyen Hüseyin Ertaş, "Babamızın istemediği bir durum var, bize kalmış bir durum değil bu, biz bunu nasıl satabiliriz? Böyle bir durum yok. Hiç kimseden 5 kuruş para istemedik. Bunun da bilinmesini istiyorum" demişti.

    Görüşmediğini ve para almadığını söyleyen Hüseyin Ertaş, "Babamızın istemediği bir durum var, bize kalmış bir durum değil bu, biz bunu nasıl satabiliriz? Böyle bir durum yok. Hiç kimseden 5 kuruş para istemedik. Bunun da bilinmesini istiyorum" demişti.

  18. SÜRECİN DEVAM ETTİĞİ 3 DAVA BULUNUYOR! Ailenin avukatı Uğur Çapkın ise Neşat Ertaş'tan alındığı iddia edilen muvafakatnameler, adına yazılan kitap ve film çekimleri ile süreci devam eden 3 davanın bulunduğunu söylemişti."O muvafakatnamelerle ilgili,fikri sınai haklarla ilgili davalar var. Hem kitap hem yapımcı hem kurgu şirketleri ile olan davalar devam ediyor. İnşallah bu davalar neticeleneden filmin oynatılmasına müsade edilmez" ifadelerini kullanmıştı.

    SÜRECİN DEVAM ETTİĞİ 3 DAVA BULUNUYOR! Ailenin avukatı Uğur Çapkın ise Neşat Ertaş'tan alındığı iddia edilen muvafakatnameler, adına yazılan kitap ve film çekimleri ile süreci devam eden 3 davanın bulunduğunu söylemişti."O muvafakatnamelerle ilgili,fikri sınai haklarla ilgili davalar var. Hem kitap hem yapımcı hem kurgu şirketleri ile olan davalar devam ediyor. İnşallah bu davalar neticeleneden filmin oynatılmasına müsade edilmez" ifadelerini kullanmıştı.

  19. &#8203;Ünlü Ozanın kızları Döne ve Canan Ertaş da filme tepkilerini dile getirmişlerdi. Neşet Ertaş'ın kızı Canan Ertaş, "İnşallah yargı bu davalar neticelenmeden filmin oynatılmasına müsaade etmez" şeklinde konuşmuştu.

    ​Ünlü Ozanın kızları Döne ve Canan Ertaş da filme tepkilerini dile getirmişlerdi. Neşet Ertaş'ın kızı Canan Ertaş, "İnşallah yargı bu davalar neticelenmeden filmin oynatılmasına müsaade etmez" şeklinde konuşmuştu.