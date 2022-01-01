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Kızları Lazer Kurbanı Oldu! Vücutlarının Her Yeri Yandı

Ünlü şarkıcı ve şair Ahmet Selçuk İlkan'ın kızları Cansu Ceren İlkan ve Zeynep Seren İlkan'ın geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş'ta yer alan bir güzellik merkezinde yaptırdıkları lazer işlemi sonrasında vücutlarında yanıklar oluşmuştu. Konuyu mahkemeye taşıyan kız kardeşlerin vücutlarında birinci ve ikinci derece yanıklar oluştuğu ortaya çıktı.

  1. "Hatıran Yeter", "Milyon Kere Ayten" ve "Yanarım" gibi parçalarla hafızalarda yer edinen ünlü şarkıcı ve şair Ahmet Selçuk İlkan'ın kızları Cansu Ceren İlkan ve Zeynep Seren İlkan lazer kurbanı oldu.

    "Hatıran Yeter", "Milyon Kere Ayten" ve "Yanarım" gibi parçalarla hafızalarda yer edinen ünlü şarkıcı ve şair Ahmet Selçuk İlkan'ın kızları Cansu Ceren İlkan ve Zeynep Seren İlkan lazer kurbanı oldu.

  2. 2019 yılında Beşiktaş'ta bir güzellik merkezine giden Avukat Cansu Ceren İlkan ve kardeşi Zeynep Seren İlkan, lazer uygulaması yaptırmışlardı. İki aşamadan oluşan ve toplam 16 seans süren işlemin ücretini peşin ödeyen kardeşler üçüncü seansa gittiklerinde hayatlarının şokunu yaşadı.

    2019 yılında Beşiktaş'ta bir güzellik merkezine giden Avukat Cansu Ceren İlkan ve kardeşi Zeynep Seren İlkan, lazer uygulaması yaptırmışlardı. İki aşamadan oluşan ve toplam 16 seans süren işlemin ücretini peşin ödeyen kardeşler üçüncü seansa gittiklerinde hayatlarının şokunu yaşadı.

  3. İlk seansta vücutlarında ufak izler olduğunu fark eden ve durumu güzellik merkezindeki uzmanlarla paylaşan kardeşler, bunun geçici olduğuna dair bir yanıt aldı.

    İlk seansta vücutlarında ufak izler olduğunu fark eden ve durumu güzellik merkezindeki uzmanlarla paylaşan kardeşler, bunun geçici olduğuna dair bir yanıt aldı.

  4. Lazer seanslarına devam eden kardeşler ilerleyen zamanlarda vücutlarında mor lekeler ve ikinci derece yanık izleri olduğunu gördü.

    Lazer seanslarına devam eden kardeşler ilerleyen zamanlarda vücutlarında mor lekeler ve ikinci derece yanık izleri olduğunu gördü.

  5. Güzellik merkezinden şikayetçi olan kardeşler konuyu mahkemeye taşıdı. Güzellik merkezi iddiaları reddetse de kız kardeşlerin aldığı raporda vücutlarında ikinci dereceden yanıklar oluştuğu belirlendi.

    Güzellik merkezinden şikayetçi olan kardeşler konuyu mahkemeye taşıdı. Güzellik merkezi iddiaları reddetse de kız kardeşlerin aldığı raporda vücutlarında ikinci dereceden yanıklar oluştuğu belirlendi.

  6. Şüpheliler hakkında 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçu ileri sürülerek ceza istendi.

    Şüpheliler hakkında 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçu ileri sürülerek ceza istendi.

  7. Daha önce görülen davada dosyanın dermatolog bilirkişiye sunulması kararı alınmıştı.

    Daha önce görülen davada dosyanın dermatolog bilirkişiye sunulması kararı alınmıştı.

  8. Geçtiğimiz gün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada bilirkişinin raporuna göre Cansu Ceren'in vücudunda da birinci derece, Zeynep Seren'in vücudunda da ise ikinci derece yanıklar oluştuğu belirtildi.

    Geçtiğimiz gün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada bilirkişinin raporuna göre Cansu Ceren'in vücudunda da birinci derece, Zeynep Seren'in vücudunda da ise ikinci derece yanıklar oluştuğu belirtildi.

  9. Lazer kurbanı olan kardeşlerin davası mahkeme tarafından ileri bir tarihe ertelendi.

    Lazer kurbanı olan kardeşlerin davası mahkeme tarafından ileri bir tarihe ertelendi.