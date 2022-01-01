Öyle Bir Soruda Elendi Ki...

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da milyonları ATV ekranlarına kilitledi. Kenan İmirzalioğlu'nun sunumuyla gerçekleşen Kim Milyoner Olmak İster'de bir yarışmacı, daha ilk soruda yanlış yanıt vererek "Pes" dedirtti. İşte Koç Üniversitesi'nde ekonomi bölümü okuyan yarışmacının elendiği soru...