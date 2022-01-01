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Öyle Bir Soruda Elendi Ki...

Kim Milyoner Olmak İster'de bir yarışmacı, daha ilk soruda yanlış yanıt vererek "Pes" dedirtti. İşte Koç Üniversitesi'nde ekonomi bölümü okuyan yarışmacının elendiği soru...

  1. Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da milyonları ATV ekranlarına kilitledi. Kenan İmirzalioğlu'nun sunumuyla gerçekleşen Kim Milyoner Olmak İster'de bir yarışmacı, daha ilk soruda yanlış yanıt vererek "Pes" dedirtti. İşte Koç Üniversitesi'nde ekonomi bölümü okuyan yarışmacının elendiği soru...

    Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da milyonları ATV ekranlarına kilitledi. Kenan İmirzalioğlu'nun sunumuyla gerçekleşen Kim Milyoner Olmak İster'de bir yarışmacı, daha ilk soruda yanlış yanıt vererek "Pes" dedirtti. İşte Koç Üniversitesi'nde ekonomi bölümü okuyan yarışmacının elendiği soru...

  2. ATV'nin en çok sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu haftaki bölümüyle yine nefes kesti.

    ATV'nin en çok sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu haftaki bölümüyle yine nefes kesti.

  3. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de " Bulunduğu yerde, orada yaşayanları rahatsız etme pahasına sürekli kalıp yerleşen biri ne yapmış olur?" sorusu Milyoner'e damga vurdu.

    Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de " Bulunduğu yerde, orada yaşayanları rahatsız etme pahasına sürekli kalıp yerleşen biri ne yapmış olur?" sorusu Milyoner'e damga vurdu.

  4. İLK SORUDA SIFIR ÇEKTİ!

    İLK SORUDA SIFIR ÇEKTİ!

  5. Koç Üniversitesi'nde ekonomi bölümü okuyan Samsunlu Elif Lara Soğancı daha ilk soruda elenerek Milyoner tarihine geçti.

    Koç Üniversitesi'nde ekonomi bölümü okuyan Samsunlu Elif Lara Soğancı daha ilk soruda elenerek Milyoner tarihine geçti.

  6. "Bulunduğu yerde, orada yaşayanları rahatsız etme pahasına sürekli kalıp yerleşen biri ne yapmış olur?" şeklindeki genel kültür sorusuna "Pastalanmış" yanıtını veren Soğancı, doğru cevabın "Çöreklenmiş" olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

    "Bulunduğu yerde, orada yaşayanları rahatsız etme pahasına sürekli kalıp yerleşen biri ne yapmış olur?" şeklindeki genel kültür sorusuna "Pastalanmış" yanıtını veren Soğancı, doğru cevabın "Çöreklenmiş" olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

  7. İmirzaloğlu, ilk soruda elenen yarışmacıyı üzülerek uğurladı.

    İmirzaloğlu, ilk soruda elenen yarışmacıyı üzülerek uğurladı.