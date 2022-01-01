BİM'in Cipsinden Fare Çıktı İddiasına Yanıt Geldi
BİM'in cipsinden fare çıktı iddiasına yanıt geldi
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Zincir market skandallarına bir yenisi eklendi. Bu kez BİM... Yozgat?ta bir grup üniversite öğrencisi doğum günü kutlaması için alışveriş yaptılar. Cips paketini açıp tabağa dökünce ise dehşete düştüler.
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Yozgat?ta kız yurdunda kalan 4 arkadaş, doğum günü kutlaması BİM şubesinden cips satın aldı. Doğum günü kutlaması için hazırlık yapan öğrenciler, cips paketini tabağa boşalttıkları anda fare ölüsünü gördüklerinde şoke oldular.
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Öğrenciler, o anları cep telefonlarına kaydederek hemen Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ile Tarım ve Orman Bakanlığı Alo 174 İhbar Hattı'na iletip, oradan da polis merkezine şikayette bulundular.
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Cips paketinin içinden çıkan fare ölüsünü gördüklerinde çok şaşırdıklarını söyleyen Hatice Kına, ?Geçen gün aldığımız cipsin içinden fare ölüsü çıktı. Doğum günü için toplanmıştık arkadaşlarımızla birlikte. Cips paketini tabağa döktüğümüzde fare ile karşılaştık. Şok olduk, arkadaşlarımızın bazıları kustu." dedi.
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Market zincirinin açıklaması şu şekilde:
"Kamuoyunun Dikkatine
Sosyal medyada ve bazı online haber sitelerinde BİM'in özel markalı cipsinin içinden yabancı cisim çıktığına dair paylaşımlar yapılmaktadır. Mevcut üretim sürecinde böyle bir olayın gerçekleşmesi mümkün değildir. Türkiye'de her gün milyonlarca tüketicinin alışveriş yaptığı BİM mağazalarında satışa sunulan bütün ürünler titizlikle kontrol edilmekte ve hiçbir şekilde tüketicinin kandırılmasına veya sağlığının riske atılmasına izin verilmemektedir.
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Özel markalı ürünlerimizin üretimini yapan tüm tedarikçilerimiz ve üretim aşamaları kalite kontrol ekiplerimizin yönetiminde, yetkili bağımsız denetim kurumları tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. BİM hiçbir zaman müşterilerine sorunlu bir ürün satmamıştır, bundan sonra da satmayacaktır. Değerli kamuoyunun bilgisine sunarız. BİM Birleşik Mağazalar AŞ"