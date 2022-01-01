Sakın Çamaşırları Odada Kurutmayın!

Ayşenur öğretmenin son derste yazdığı notlar sınıfındaki tahtada
Ayşenur öğretmenin son derste yazdığı notlar sınıfındaki tahtada
%0 Faiz Fırsatıyla İhtiyaçlarınızı Ertelemeyin!
%0 Faiz Fırsatıyla İhtiyaçlarınızı Ertelemeyin!
Sponsorlu İçerik
Bakan Özer'den 'ücretsiz yemek' açıklaması: 2,5 milyon öğrenci yararlanacak
Bakan Özer'den 'ücretsiz yemek' açıklaması: 2,5 milyon öğrenci yararlanacak
Erdoğan, Bakanlar Bilgin ve Nebati ile bir araya geldi
Erdoğan, Bakanlar Bilgin ve Nebati ile bir araya geldi
Bakan Ersoy açıkladı: Sözleşmeli sanatçılar da kadroya geçecek
Bakan Ersoy açıkladı: Sözleşmeli sanatçılar da kadroya geçecek
Valilikten fahiş kira artışı açıklaması: Savcılığa şikayette bulunun
Valilikten fahiş kira artışı açıklaması: Savcılığa şikayette bulunun
Yılbaşından bu yana MHRS üzerinden 200 milyon randevu alındı
Yılbaşından bu yana MHRS üzerinden 200 milyon randevu alındı
42 milletvekiline ait yeni dokunulmazlık dosyası TBMM'de
42 milletvekiline ait yeni dokunulmazlık dosyası TBMM'de
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Sayı aydan aya değişiyor
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Sayı aydan aya değişiyor
Asgari Ücret Tespit Komisyonu gelecek hafta toplanacak
Asgari Ücret Tespit Komisyonu gelecek hafta toplanacak
İstanbul'a 2 binden fazla yeni taksi geliyor
İstanbul'a 2 binden fazla yeni taksi geliyor
'Sahte doktor' olayına ilişkin idari soruşturma tamamlandı
'Sahte doktor' olayına ilişkin idari soruşturma tamamlandı
Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor
Sürücülere önemli uyarı: Yarından itibaren bin 152 lira cezası var
Sürücülere önemli uyarı: Yarından itibaren bin 152 lira cezası var
Erdoğan'dan EYT zirvesi...Hazine ve Çalışma Bakanı ile görüşecek
Erdoğan'dan EYT zirvesi...Hazine ve Çalışma Bakanı ile görüşecek
Bu öğretim görevlisi alım ilanına adaylardan tepki
Bu öğretim görevlisi alım ilanına adaylardan tepki
'Kripto varlıklar ve NFT' caiz mi? Diyanet fıkhi açıdan ele aldı
'Kripto varlıklar ve NFT' caiz mi? Diyanet fıkhi açıdan ele aldı
4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 25 bin 365 liraya yükseldi
4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 25 bin 365 liraya yükseldi
Erdoğan açıkladı: Düzce 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi
Erdoğan açıkladı: Düzce 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi
Altının gram fiyatı 1.052 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.052 lira seviyesinden işlem görüyor
Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,9 büyüdü
Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,9 büyüdü
'Kökünü kurutma operasyonunda 117 şüphelinin tamamı yakalanmıştır'
'Kökünü kurutma operasyonunda 117 şüphelinin tamamı yakalanmıştır'
Adalet Bakanlığı 406 psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı alıyor
Adalet Bakanlığı 406 psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı alıyor
Matrah indirimi eridi, ikinci el kıymete bindi
Matrah indirimi eridi, ikinci el kıymete bindi
Eksi 8,75'le üniversiteye girmişler
Eksi 8,75'le üniversiteye girmişler
Polis Yüksek Öğretim Kanunu'ndaki değişiklik Resmi Gazete'de
Polis Yüksek Öğretim Kanunu'ndaki değişiklik Resmi Gazete'de
'Sahte doktor' inandırıcı olmak için kendi adına çelenk bile yaptırmış
'Sahte doktor' inandırıcı olmak için kendi adına çelenk bile yaptırmış
Türkiye nüfusunun yüzde 85'i çipli kimlik kartına geçti
Türkiye nüfusunun yüzde 85'i çipli kimlik kartına geçti
Bakanlıktan belediyelerde yürütülen terör soruşturmalarına dair açıklama
Bakanlıktan belediyelerde yürütülen terör soruşturmalarına dair açıklama
Motorine 58 kuruşluk bir indirim daha yapıldı
Motorine 58 kuruşluk bir indirim daha yapıldı

Sakın Çamaşırları Odada Kurutmayın!

Kış aylarında dışarıdaki yağmur ve soğuk hava nedeniyle kurumayan çamaşırlarınızı evde kurutmaya çalışıyorsanız dikkat!

  1. Kış aylarında dışarıdaki yağmur ve soğuk hava nedeniyle kurumayan çamaşırlarınızı evde kurutmaya çalışıyorsanız dikkat! Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık,evde çamaşır kurutanların ilerleyen zamanlarda yaşanacak sağlık sorunlarına dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

    Kış aylarında dışarıdaki yağmur ve soğuk hava nedeniyle kurumayan çamaşırlarınızı evde kurutmaya çalışıyorsanız dikkat! Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık,evde çamaşır kurutanların ilerleyen zamanlarda yaşanacak sağlık sorunlarına dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

  2. Havaların soğuduğu zaman ve son yıllarda artan site hayatının getirdiği bazı kurallar yüzünden çamaşır kurutma olayını ev içerisinde yapmaya ve bu durumu da alışkanlık haline getirmeye başladık. Radyatörün üzerine veya çamaşırlıklara asılmış çamaşırlar evin içerisindeki nem oranını gerekenin üzerine çıkarırlar. Uzmanlar bu konuda hyayati bir uyarıda bulundu.

    Havaların soğuduğu zaman ve son yıllarda artan site hayatının getirdiği bazı kurallar yüzünden çamaşır kurutma olayını ev içerisinde yapmaya ve bu durumu da alışkanlık haline getirmeye başladık. Radyatörün üzerine veya çamaşırlıklara asılmış çamaşırlar evin içerisindeki nem oranını gerekenin üzerine çıkarırlar. Uzmanlar bu konuda hyayati bir uyarıda bulundu.

  3. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, kapalı ortamlarda özellikle hava kuruluğunun son derece yaygın bir sorun olduğunu belirtti.

    Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, kapalı ortamlarda özellikle hava kuruluğunun son derece yaygın bir sorun olduğunu belirtti.

  4. Kış aylarında ortamın havalandırılmaması, tercih edilen ısınma yöntemi gibi unsurların havanın kurumasına neden olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Işık, "İç ortam nem seviyesi idealin altında olduğunda virüsler ve bakteriler daha uzun süre havada kalıyor. Ortamda hapşıran birinin varlığı hastalıklara davet çıkarıyor. Bunun temel nedeni burun ve boğaz kuruluğu arttığından hava yolunun filtreleme görevini tam olarak yerine getirememesi. Sağlıklı bireylerde de solunum yolu enfeksiyonlarını tetikleyen bu durum kronik akciğer hastalıkları olan kişilerin şikâyetlerini artırıyor. Alınabilecek basit tedbirlerimiz var, hava kirliliğinin az olduğu zaman dilimlerinde kapalı ortamları mutlaka havalandırmalıyız. Kalorifer gibi ortam nemini azaltan ısınma yöntemleri tercih ediliyorsa kaloriferlerin üzerinde su kabı koymak etkili bir tercih olabilir. Tüm bunlara ek olarak hijyene de dikkat edilmeli, eller sık sık yıkanmalı ve hapşırma ihtiyacı duyulduğunda ağız dirsekle kapatılmalıdır" dedi.

    Kış aylarında ortamın havalandırılmaması, tercih edilen ısınma yöntemi gibi unsurların havanın kurumasına neden olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Işık, "İç ortam nem seviyesi idealin altında olduğunda virüsler ve bakteriler daha uzun süre havada kalıyor. Ortamda hapşıran birinin varlığı hastalıklara davet çıkarıyor. Bunun temel nedeni burun ve boğaz kuruluğu arttığından hava yolunun filtreleme görevini tam olarak yerine getirememesi. Sağlıklı bireylerde de solunum yolu enfeksiyonlarını tetikleyen bu durum kronik akciğer hastalıkları olan kişilerin şikâyetlerini artırıyor. Alınabilecek basit tedbirlerimiz var, hava kirliliğinin az olduğu zaman dilimlerinde kapalı ortamları mutlaka havalandırmalıyız. Kalorifer gibi ortam nemini azaltan ısınma yöntemleri tercih ediliyorsa kaloriferlerin üzerinde su kabı koymak etkili bir tercih olabilir. Tüm bunlara ek olarak hijyene de dikkat edilmeli, eller sık sık yıkanmalı ve hapşırma ihtiyacı duyulduğunda ağız dirsekle kapatılmalıdır" dedi.

  5. Kapalı ortamların havasının çok nemli olmasının da istenmeyen sonuçları beraberinde getirebileceğini ifade eden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, nemli ortamlarda küf mantarlarının ve ev tozu akarlarının çoğaldığını söyledi. Uzman Dr. Merda Erdemir Işık, "Kış mevsimi şartlarında çamaşırların kurutulması için iç ortam yaygın bir şekilde tercih ediliyor. Yatak odalarında, oturma odalarında çamaşırların kurutulması ortam havasındaki nem oranını idealin üzerine çıkarıyor. Nemliliğin artmasının en önemli sonuçlarından biri ev tozu akarlarının ve küf mantarlarının çoğalması için uygun ortam yaratması. Gözle görülemeyen bu alerjenler yıl boyu devam eden alerjilerin kaynakları arasında. Alerjik astımı olan hastaların kış aylarında şikâyetlerinin artmasının ardında da yer alıyorlar" diye konuştu.

    Kapalı ortamların havasının çok nemli olmasının da istenmeyen sonuçları beraberinde getirebileceğini ifade eden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, nemli ortamlarda küf mantarlarının ve ev tozu akarlarının çoğaldığını söyledi. Uzman Dr. Merda Erdemir Işık, "Kış mevsimi şartlarında çamaşırların kurutulması için iç ortam yaygın bir şekilde tercih ediliyor. Yatak odalarında, oturma odalarında çamaşırların kurutulması ortam havasındaki nem oranını idealin üzerine çıkarıyor. Nemliliğin artmasının en önemli sonuçlarından biri ev tozu akarlarının ve küf mantarlarının çoğalması için uygun ortam yaratması. Gözle görülemeyen bu alerjenler yıl boyu devam eden alerjilerin kaynakları arasında. Alerjik astımı olan hastaların kış aylarında şikâyetlerinin artmasının ardında da yer alıyorlar" diye konuştu.

  6. Uzm. Dr. Işık, pencerelerin kısıtlı sürelerde açıldığı soğuk havalarda çamaşırların odalarda kurutulması, bina yalıtımının yeterli olmaması, banyo yapıldıktan sonra zeminin kurutulmaması gibi durumlarda nem oranının yükseldiğini ifade etti.

    Uzm. Dr. Işık, pencerelerin kısıtlı sürelerde açıldığı soğuk havalarda çamaşırların odalarda kurutulması, bina yalıtımının yeterli olmaması, banyo yapıldıktan sonra zeminin kurutulmaması gibi durumlarda nem oranının yükseldiğini ifade etti.

  7. Işık, "Kronik akciğer hastalıkları olan kişilerin de sağlıklı bireylerin de ek tedbirler alması önemli. Mümkün olduğunca az halı kullanılması, HEPA filtreli elektrik süpürgeleri ile evdeki kumaş eşyaların ve halıların düzenli olarak süpürülmesi, yatak takımlarının en az haftada bir kez temizlenmesi ve hava kirliliğinin az olduğu zaman dilimlerinde evin havalandırılması solunum yolu şikâyetlerinin azaltılmasını sağlayabiliyor" şeklinde konuştu.

    Işık, "Kronik akciğer hastalıkları olan kişilerin de sağlıklı bireylerin de ek tedbirler alması önemli. Mümkün olduğunca az halı kullanılması, HEPA filtreli elektrik süpürgeleri ile evdeki kumaş eşyaların ve halıların düzenli olarak süpürülmesi, yatak takımlarının en az haftada bir kez temizlenmesi ve hava kirliliğinin az olduğu zaman dilimlerinde evin havalandırılması solunum yolu şikâyetlerinin azaltılmasını sağlayabiliyor" şeklinde konuştu.