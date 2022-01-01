Ünlü Oyuncunun Asıl Mesleği Duyanları Şoke Etti!

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİNDEN OYUNCULUĞA Asıl mesleğinin müzik öğretmenliği olan Seçkiner, 52 yaşında oyunculuğa nasıl başladığını anlattı. Karakteri gereği sakinliği, güçlü duruşu ve özlü sözleriyle izleyici tarafından çok sevilen Seçkiner, "52 yaşından sonra Ankara'dan İstanbul'a gelmek zor bir karardı" diyerek şöyle devam etti: "1.85 boyunda, sarışın, mavi gözlü, yakışıklı bir adam da değilim... Allah'ın verdiği yeteneklerim, çalışkanlığım ve özverimle güzel bir kariyer yaptım" şeklinde konuştu.