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Ünlü Oyuncunun Asıl Mesleği Duyanları Şoke Etti!

Üniversite yıllarından beri tiyatroyla ilgilenen ünlü oyuncu, önceki mesleğiyle gündeme geldi. Ünlü oyuncu, "52 yaşında İstanbul'a gelip bu piyasaya girmek zor oldu" dedi.

  1. ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Kurban Baba'sı Ali Seçkiner, oyunculuk macerasını anlattı. Üniversite yıllarından beri tiyatroyla ilgilenen Seçkiner, önceki mesleğiyle gündeme geldi. Ünlü oyuncu, "52 yaşında İstanbul'a gelip bu piyasaya girmek zor oldu" dedi.

    ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Kurban Baba'sı Ali Seçkiner, oyunculuk macerasını anlattı. Üniversite yıllarından beri tiyatroyla ilgilenen Seçkiner, önceki mesleğiyle gündeme geldi. Ünlü oyuncu, "52 yaşında İstanbul'a gelip bu piyasaya girmek zor oldu" dedi.

  2. 'Gönül', 'Tamirhane', 'Anons' gibi başarılı yapımlarda rol alan Ali Seçkiner, şimdilerde Oktay Kaynarca'nın projesi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Kurban Baba karakterine hayat veriyor. Eski mesleğiyle gündeme gelen Seçkiner, oyunculuk serüvenini anlattı. 52 yaşında piyasaya girdiğini söyleyen oyuncu, uzun yıllar öğretmenlik yaptığını belirtti.

    'Gönül', 'Tamirhane', 'Anons' gibi başarılı yapımlarda rol alan Ali Seçkiner, şimdilerde Oktay Kaynarca'nın projesi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Kurban Baba karakterine hayat veriyor. Eski mesleğiyle gündeme gelen Seçkiner, oyunculuk serüvenini anlattı. 52 yaşında piyasaya girdiğini söyleyen oyuncu, uzun yıllar öğretmenlik yaptığını belirtti.

  3. MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİNDEN OYUNCULUĞA Asıl mesleğinin müzik öğretmenliği olan Seçkiner, 52 yaşında oyunculuğa nasıl başladığını anlattı. Karakteri gereği sakinliği, güçlü duruşu ve özlü sözleriyle izleyici tarafından çok sevilen Seçkiner, "52 yaşından sonra Ankara'dan İstanbul'a gelmek zor bir karardı" diyerek şöyle devam etti: "1.85 boyunda, sarışın, mavi gözlü, yakışıklı bir adam da değilim... Allah'ın verdiği yeteneklerim, çalışkanlığım ve özverimle güzel bir kariyer yaptım" şeklinde konuştu.

    MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİNDEN OYUNCULUĞA Asıl mesleğinin müzik öğretmenliği olan Seçkiner, 52 yaşında oyunculuğa nasıl başladığını anlattı. Karakteri gereği sakinliği, güçlü duruşu ve özlü sözleriyle izleyici tarafından çok sevilen Seçkiner, "52 yaşından sonra Ankara'dan İstanbul'a gelmek zor bir karardı" diyerek şöyle devam etti: "1.85 boyunda, sarışın, mavi gözlü, yakışıklı bir adam da değilim... Allah'ın verdiği yeteneklerim, çalışkanlığım ve özverimle güzel bir kariyer yaptım" şeklinde konuştu.

  4. 4/6 Tweetle Facebook'ta paylaş "MÜZİKLE BİRLİKTE TİYATROYLA DA HEMHAL OLDUM" Ünlü oyuncu eski mesleğine dair şunları kaydetti: "2017 yılında emekli olana kadar, müzikle birlikte tiyatroyla da hemhal olmuş birisiyim. Neredeyse aklım erdiği günden beri, bu iki dal arasında gidip geldim diyebilirim. Üniversitenin tiyatro kulübü, Ankara Deneme Sahnesi, Öteki Tiyatro ve Ankara Sanat Tiyatrosu, oyunculukla ilgili bilgilerimin oluştuğu, geliştiği kurumlar."

    4/6 Tweetle Facebook'ta paylaş "MÜZİKLE BİRLİKTE TİYATROYLA DA HEMHAL OLDUM" Ünlü oyuncu eski mesleğine dair şunları kaydetti: "2017 yılında emekli olana kadar, müzikle birlikte tiyatroyla da hemhal olmuş birisiyim. Neredeyse aklım erdiği günden beri, bu iki dal arasında gidip geldim diyebilirim. Üniversitenin tiyatro kulübü, Ankara Deneme Sahnesi, Öteki Tiyatro ve Ankara Sanat Tiyatrosu, oyunculukla ilgili bilgilerimin oluştuğu, geliştiği kurumlar."

  5. "OYUNCU DEDİĞİMİZ BİREYİN ÇOKLU DAVRANIŞLARI OLMASI GEREK" Oyunculuğu, eğitmenliği, müzisyenliği birbiriyle bağdaştıran Seçkiner, "Oyuncu dediğimiz birey, çoklu davranışları olan, olması gereken biri. Çalgı çalabilen, şarkı söyleyen, dans eden, edebiyatla, felsefe ve mantıkla, dünyadaki her türlü olguyla ilgilenen ve bütün bunlarla mesleği arasında bağ ve anlam ilişkisi kurabilen biri olmalı" dedi.

    "OYUNCU DEDİĞİMİZ BİREYİN ÇOKLU DAVRANIŞLARI OLMASI GEREK" Oyunculuğu, eğitmenliği, müzisyenliği birbiriyle bağdaştıran Seçkiner, "Oyuncu dediğimiz birey, çoklu davranışları olan, olması gereken biri. Çalgı çalabilen, şarkı söyleyen, dans eden, edebiyatla, felsefe ve mantıkla, dünyadaki her türlü olguyla ilgilenen ve bütün bunlarla mesleği arasında bağ ve anlam ilişkisi kurabilen biri olmalı" dedi.