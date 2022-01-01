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Sahte Doktorun Maceraları: Çelenk Bile Yollamış

Sahte doktorluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Ayşe Özkiraz?ın maceralarından yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor.

  1. Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde herkesi 4 ay boyunca kandıran sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın yaşı, belgeleri, her şeyi sahte çıktı.

    Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde herkesi 4 ay boyunca kandıran sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın yaşı, belgeleri, her şeyi sahte çıktı.

  2. Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan sahte doktor Ayşe Özkiraz?ın tutuklanmasının ardından soruşturma devam ediyor.

    Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan sahte doktor Ayşe Özkiraz?ın tutuklanmasının ardından soruşturma devam ediyor.

  3. İnandırıcı olmak için hemen hemen her yolu deneyen sahte doktorun macerasına şimdi bir de 'çelenk' ve 'sevgili' eklendi.

    İnandırıcı olmak için hemen hemen her yolu deneyen sahte doktorun macerasına şimdi bir de 'çelenk' ve 'sevgili' eklendi.

  4. 21. yaşını hastanenin poliklinik odasında bazı doktor ve hemşirelerle kutlayan Özkiraz'ın bir internet sitesi üzerinden hastaneye, "Çapa?nın gururu, seni seviyoruz. İyi ki doğdun doktor" yazılı çelenk gönderdiği ortaya çıktı.

    21. yaşını hastanenin poliklinik odasında bazı doktor ve hemşirelerle kutlayan Özkiraz'ın bir internet sitesi üzerinden hastaneye, "Çapa?nın gururu, seni seviyoruz. İyi ki doğdun doktor" yazılı çelenk gönderdiği ortaya çıktı.

  5. Sahte doktorun kendine "Sağlık dolu yıllara canım dostumuz. Seni çok seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun. Doktorlar tayps" notuyla gönderdiği çiçek için kredi kartından 350 TL ödeme yaptığı öğrenildi.

    Sahte doktorun kendine "Sağlık dolu yıllara canım dostumuz. Seni çok seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun. Doktorlar tayps" notuyla gönderdiği çiçek için kredi kartından 350 TL ödeme yaptığı öğrenildi.

  6. Özkiraz?ın astsubay sevgilisi T.K. ile ilişkisi devam ederken Instagram üzerinden tanıştığı V.C. isimli kişiyle de görüşmeye başladığı birkaç kez görüştüğü iddia edildi.

    Özkiraz?ın astsubay sevgilisi T.K. ile ilişkisi devam ederken Instagram üzerinden tanıştığı V.C. isimli kişiyle de görüşmeye başladığı birkaç kez görüştüğü iddia edildi.

  7. V.C?ye de kendisini asistan çocuk cerrahı olarak tanıttığı belirtildi.

    V.C?ye de kendisini asistan çocuk cerrahı olarak tanıttığı belirtildi.

  8. Ayşe Özkiraz?ı Çerkezköy?de değişik tarihlerde iki kez ziyaret eden V.C, yeni sevgilisi Ayşe?yi Çapa Tıp Fakültesindeki arkadaşlarına sorarak, onlardan bilgi edinmek istediği esnaftan, fakültede bu isimde bir öğrencinin olmadığını öğrenince de Ayşe?nin astsubay sevgilisi olan T.K?ye mesaj atarak onun bir doktor olmadığını söyledi.

    Ayşe Özkiraz?ı Çerkezköy?de değişik tarihlerde iki kez ziyaret eden V.C, yeni sevgilisi Ayşe?yi Çapa Tıp Fakültesindeki arkadaşlarına sorarak, onlardan bilgi edinmek istediği esnaftan, fakültede bu isimde bir öğrencinin olmadığını öğrenince de Ayşe?nin astsubay sevgilisi olan T.K?ye mesaj atarak onun bir doktor olmadığını söyledi.

  9. Sahte doktorun maceraları: Çelenk bile yollamış - 9 Özkiraz'ın annesi Semra Arslan, kızının sahtekar olduğunu yeni öğrendiğini söyledi. Ayşe Özkiraz, annesi de hastaneye götürüp doktorlarla tanıştırmış. Çocukluğundan itibaren doktor olmak istediğini söyleyen Özkiraz, annesine sık sık "Anne sen çok çektin, ben seni kurtaracağım" demiş.

    Sahte doktorun maceraları: Çelenk bile yollamış - 9 Özkiraz'ın annesi Semra Arslan, kızının sahtekar olduğunu yeni öğrendiğini söyledi. Ayşe Özkiraz, annesi de hastaneye götürüp doktorlarla tanıştırmış. Çocukluğundan itibaren doktor olmak istediğini söyleyen Özkiraz, annesine sık sık "Anne sen çok çektin, ben seni kurtaracağım" demiş.

  10. Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın yaşadığı Çerkezköy Atatürk Mahallesi'nin muhtarı Nihat Malkoç, Özkiraz'ın gözaltı sürecini anlattı. Polis ekipleriyle zanlının evine gittiğini dile getiren Malkoç, şunları kaydetti: "Ailenin, annesinin haberi yoktu gibi algıladım. Annesi heyecanlanmıştı, korkmuştu, ürkmüştü. 'Niye arama yapılıyor, suçu nedir' diye sormuştu. Arkadaşlar da savcının arama emrini okudular. Herhangi bir müdahalede bulunmadılar. Evde kitaplar vardı, doktorların dinleme cihazı (steteskop), doktor önlükleri vardı. Başka da 2 plaket dikkatimi çekti. Anneye aramada bir şey söylemediler. Odaların hepsinde arama yaptılar. En sonunda savcılığa kadar gelip ifade vermesi söylendi. Doktora götürürlerken de anne refakat etti. Giderken annesiyle aralarında bir konuşma olmadı."

    Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın yaşadığı Çerkezköy Atatürk Mahallesi'nin muhtarı Nihat Malkoç, Özkiraz'ın gözaltı sürecini anlattı. Polis ekipleriyle zanlının evine gittiğini dile getiren Malkoç, şunları kaydetti: "Ailenin, annesinin haberi yoktu gibi algıladım. Annesi heyecanlanmıştı, korkmuştu, ürkmüştü. 'Niye arama yapılıyor, suçu nedir' diye sormuştu. Arkadaşlar da savcının arama emrini okudular. Herhangi bir müdahalede bulunmadılar. Evde kitaplar vardı, doktorların dinleme cihazı (steteskop), doktor önlükleri vardı. Başka da 2 plaket dikkatimi çekti. Anneye aramada bir şey söylemediler. Odaların hepsinde arama yaptılar. En sonunda savcılığa kadar gelip ifade vermesi söylendi. Doktora götürürlerken de anne refakat etti. Giderken annesiyle aralarında bir konuşma olmadı."