Sahte Doktorun Maceraları: Çelenk Bile Yollamış

Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın yaşadığı Çerkezköy Atatürk Mahallesi'nin muhtarı Nihat Malkoç, Özkiraz'ın gözaltı sürecini anlattı. Polis ekipleriyle zanlının evine gittiğini dile getiren Malkoç, şunları kaydetti: "Ailenin, annesinin haberi yoktu gibi algıladım. Annesi heyecanlanmıştı, korkmuştu, ürkmüştü. 'Niye arama yapılıyor, suçu nedir' diye sormuştu. Arkadaşlar da savcının arama emrini okudular. Herhangi bir müdahalede bulunmadılar. Evde kitaplar vardı, doktorların dinleme cihazı (steteskop), doktor önlükleri vardı. Başka da 2 plaket dikkatimi çekti. Anneye aramada bir şey söylemediler. Odaların hepsinde arama yaptılar. En sonunda savcılığa kadar gelip ifade vermesi söylendi. Doktora götürürlerken de anne refakat etti. Giderken annesiyle aralarında bir konuşma olmadı."