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Merdiven Çıkarken Zorlanıyorsanız Dikkat!

Hastalar tarafından çok fazla önemsenmeyen Mitral kapak hastalığı nedir?

  1. Merdiven çıkarken yarısında yorulmak herkesin sorunudur. Fakat 40'lı yaşlardan sonra bu durum daha fazla görülür. Çoğu zaman hastaneye gitmeyi gerektirmeyen bu rahatsızlık, sinsi bir şekilde ilerleyen hastalığın habercisi olabilir. Peki hastalar tarafından çok fazla önemsenmeyen Mitral kapak hastalığı nedir?

    Merdiven çıkarken yarısında yorulmak herkesin sorunudur. Fakat 40'lı yaşlardan sonra bu durum daha fazla görülür. Çoğu zaman hastaneye gitmeyi gerektirmeyen bu rahatsızlık, sinsi bir şekilde ilerleyen hastalığın habercisi olabilir. Peki hastalar tarafından çok fazla önemsenmeyen Mitral kapak hastalığı nedir?

  2. Merdiven çıkarken ya da yürürken nefes nefese kalıyorsanız kalp damar problemlerinden biri olan mitral kapak hastalığı olabilirsiniz.

    Merdiven çıkarken ya da yürürken nefes nefese kalıyorsanız kalp damar problemlerinden biri olan mitral kapak hastalığı olabilirsiniz.

  3. Stres, yüksek tansiyon, yorgunluk gibi belirtiler gösterildiğinden hastalık, hastalar tarafından pek önemsenmemektedir.

    Stres, yüksek tansiyon, yorgunluk gibi belirtiler gösterildiğinden hastalık, hastalar tarafından pek önemsenmemektedir.

  4. Hastalığın ilk evrelerinde belirti vermeyen mitral kapak yetmezliği, yorgunluk bitkinlik gibi durumlar gösterdiğinde 'kan değerlerinin eksikliği' ile karıştırılmaktadır.

    Hastalığın ilk evrelerinde belirti vermeyen mitral kapak yetmezliği, yorgunluk bitkinlik gibi durumlar gösterdiğinde 'kan değerlerinin eksikliği' ile karıştırılmaktadır.

  5. Her zaman nefessiz ve sorunsuz çıktığımız merdivenler artık gözünüzde büyüyorsa, mitral kapak yetmezliği ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

    Her zaman nefessiz ve sorunsuz çıktığımız merdivenler artık gözünüzde büyüyorsa, mitral kapak yetmezliği ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

  6. 4 kapağı bulunan kalp gün boyu dinlenemeden açılıp kapanır. Fakat yeteri kadar açılıp kapanma yapmadığı durumda çeşitli sağlık sorunlarına neden olur. Başlangıç zamanında belirti olasılığı oldukça düşüktür.

    4 kapağı bulunan kalp gün boyu dinlenemeden açılıp kapanır. Fakat yeteri kadar açılıp kapanma yapmadığı durumda çeşitli sağlık sorunlarına neden olur. Başlangıç zamanında belirti olasılığı oldukça düşüktür.

  7. Peki belirtilerinin ciddiye alınması gereken mitral kapak yetmezliği nedir?

    Peki belirtilerinin ciddiye alınması gereken mitral kapak yetmezliği nedir?

  8. MİTRAL KAPAK HASTALIĞI NEDİR? Kalbin sol tarafında bulunan odacıklar arasındaki mitral kapağın açılıp kapanma esnasında sıkıntılar yaşamaktadır.

    MİTRAL KAPAK HASTALIĞI NEDİR? Kalbin sol tarafında bulunan odacıklar arasındaki mitral kapağın açılıp kapanma esnasında sıkıntılar yaşamaktadır.

  9. Yaşanan bu durum mitral kapağın tamamen kapanmaması esnasında oluşan kanın kapaktan geriye doğru aktığı bir kapakçık hastalığıdır.

    Yaşanan bu durum mitral kapağın tamamen kapanmaması esnasında oluşan kanın kapaktan geriye doğru aktığı bir kapakçık hastalığıdır.

  10. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, mitral kapak hastalığının belirtileri üstünde durdu.

    Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, mitral kapak hastalığının belirtileri üstünde durdu.

  11. ?Günlük hayatınızda yol yürümek, yokuş veya merdiven çıkmak gibi rutin durumlarda nefesiniz yetmiyor, tıkanıyor ve sık sık dinlenme ihtiyacı duyuyorsanız, mitral kapak hastası olabilirsiniz.

    ?Günlük hayatınızda yol yürümek, yokuş veya merdiven çıkmak gibi rutin durumlarda nefesiniz yetmiyor, tıkanıyor ve sık sık dinlenme ihtiyacı duyuyorsanız, mitral kapak hastası olabilirsiniz.

  12. Ayrıca hareket ederken oluşan çarpıntı da mitral kapak hastalığının bir diğer belirtisidir ve bu gibi durumlarda kişinin mutlaka kalp kapak hastalığı yönünden değerlendirilmesi gerekir? dedi.

    Ayrıca hareket ederken oluşan çarpıntı da mitral kapak hastalığının bir diğer belirtisidir ve bu gibi durumlarda kişinin mutlaka kalp kapak hastalığı yönünden değerlendirilmesi gerekir? dedi.

  13. 40 yaş merdiven testine değinen Prof. Dr. Köksal,  "40 yaşlarında bir kişi normal tempoda 3-4 kat merdiven çıkabilir, yaşıtları ile aynı şekilde efor sarf eder ve bunu yaparken nefesi kesildiği için durmak zorunda kalmaz.

    40 yaş merdiven testine değinen Prof. Dr. Köksal,  "40 yaşlarında bir kişi normal tempoda 3-4 kat merdiven çıkabilir, yaşıtları ile aynı şekilde efor sarf eder ve bunu yaparken nefesi kesildiği için durmak zorunda kalmaz.

  14. Eğer 40?lı yaşlardaysanız ve 3-4 kat merdiven çıkarken veya efor sarf ederken yaşıtlarınızdan daha erken durmak zorunda kalıyor, nefesiniz daralıyor ve çarpıntınız oluyorsa, kalp kapağınızda problem olma ihtimali yüksektir" şeklinde cümlelerine yer verdi

    Eğer 40?lı yaşlardaysanız ve 3-4 kat merdiven çıkarken veya efor sarf ederken yaşıtlarınızdan daha erken durmak zorunda kalıyor, nefesiniz daralıyor ve çarpıntınız oluyorsa, kalp kapağınızda problem olma ihtimali yüksektir" şeklinde cümlelerine yer verdi

  15. KAPAKTAKİ HASAR AKCİĞERİ DE ETKİLİYOR! Dr. Köksal, mitral kapağın akciğerlerinden gelen temiz kanı kalbe götürmesi ve sonrasında, mitral kapaktan geçip temiz kanı vücuda pompalaması görevini mitral kapaktaki açıklığın oluşması durumunda yerine getirmemesine değindi.

    KAPAKTAKİ HASAR AKCİĞERİ DE ETKİLİYOR! Dr. Köksal, mitral kapağın akciğerlerinden gelen temiz kanı kalbe götürmesi ve sonrasında, mitral kapaktan geçip temiz kanı vücuda pompalaması görevini mitral kapaktaki açıklığın oluşması durumunda yerine getirmemesine değindi.

  16. "Kalp yeterince temiz kanı vücuda pompalayamaz ve kan, akciğerlerde birikir. Kan vücuda yeterince pompalanamayınca insan kendini halsiz, yorgun, bitkin hisseder ve çabuk yorulur.

    "Kalp yeterince temiz kanı vücuda pompalayamaz ve kan, akciğerlerde birikir. Kan vücuda yeterince pompalanamayınca insan kendini halsiz, yorgun, bitkin hisseder ve çabuk yorulur.

  17. Ayrıca pompalanamayan kanın akciğerlerde toplanması ile akciğerlerde su toplanır ve kişi hareket etmekle nefes darlığı hisseder, tıkanır.

    Ayrıca pompalanamayan kanın akciğerlerde toplanması ile akciğerlerde su toplanır ve kişi hareket etmekle nefes darlığı hisseder, tıkanır.

  18. Kişi özellikle merdiven veya yokuş çıkarken sık sık dinlenmek zorunda kalır." dedi.

    Kişi özellikle merdiven veya yokuş çıkarken sık sık dinlenmek zorunda kalır." dedi.