Merdiven Çıkarken Zorlanıyorsanız Dikkat!

Merdiven çıkarken yarısında yorulmak herkesin sorunudur. Fakat 40'lı yaşlardan sonra bu durum daha fazla görülür. Çoğu zaman hastaneye gitmeyi gerektirmeyen bu rahatsızlık, sinsi bir şekilde ilerleyen hastalığın habercisi olabilir. Peki hastalar tarafından çok fazla önemsenmeyen Mitral kapak hastalığı nedir?