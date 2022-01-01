2022 yılında Google'da en çok aratılan isimler belli oldu. Hollywood haber sitesi CelebTattler'ın hazırladığı verilere göre zirvedeki isim şaşırttı. Tüm dünyada ayda tam 5,6 milyon defa aratılan 36 yaşındaki şarkıcının kim olduğu merak edildi. İşte en çok aratılan isimler listesi..