İşte 2022'De Google'da En Çok Aranan İsimler Belli!
2022 yılında Google'da en çok aratılan isimler belli oldu. Hollywood haber sitesi CelebTattler'ın hazırladığı verilere göre zirvedeki isim şaşırttı.
-
2022 yılında Google'da en çok aratılan isimler belli oldu. Hollywood haber sitesi CelebTattler'ın hazırladığı verilere göre zirvedeki isim şaşırttı. Tüm dünyada ayda tam 5,6 milyon defa aratılan 36 yaşındaki şarkıcının kim olduğu merak edildi. İşte en çok aratılan isimler listesi..
-
12- STEPHEN CURRY Golden State Warriors'u NBA şampiyonluğuna taşıyan Stephen Curry bu sene 2 milyon 180 bin 900 defa aratıldı.
-
11- LEBRON JAMES Milyarderler listesine giren ilk basketbolcu olarak bilinen basketbolcu Lebron James Google'da 2 milyon 349 bin kere aratıldı.
-
10- ZENDAYA Ünlü oyuncu Zendaya oynadığı dizideki performansının yanı sıra Tom Holland ile ilşkisiyle en çok aratılan ismlerden biri oldu.
-
9- MİLLİE BOBBY BROWN İzlenme rekorları kıran Stranger Things dizisiyle büyük başarı yakalayan çocuk yıldız Millie Bobby Nrown bu sene 2 milyon 782 bin kez Google'da aratıldı.
-
8- WILL SMITH Oscar töreninde eşi ile ilgili espri yapan komedyen Chris Rock'a attığı tokatla günlerce konuşulan Will Smith en çok aratılanlar listesinde 8. sırada yer alıyor.
-
7- ELON MUSK Geçtiğimiz günlerde twitter'a almasıyla sosyal medyaynın gündemine oturan Elon Musk ayda 3 milyon 193 bin kez aratıldı.
-
6- DAVİDSON Kim Kardashian ile yakınlığından dolayı en çok konuşulanlar listesine girmeyi başardı.
-
5- KIM KARDASHİAN Evlilikleri, boşanmasıyla sürekli magazin gündeminde düşmeyen Kım Kardashıan en çok aratılan 5. kişi oldu.
-
4- TOM BRADY Futbol yıldızı Tom Braddy, 4 milyon 61 bin kere aratılarak listede 4. sıraya yerleşti.
-
3- KRALİÇE ELİZABETH 96 yaşında vefat eden Kraliçe Elizabeth 2022 yılı tam 4 milyon 294 bin defa aratıldı. Tahtta 70 yıl kalarak rekora imza atan Elizabeth, listede 3. sırada yer aldı.
-
2- JONNY DEEP Amber Heard'ten sonra en çok 2. konuşulan isim Jonny Deep oldu.
-
1- AMBER HEARD 2022 yılında google'da en çok aranan ismlerin başında Amber Heard geliyor. Eski eşi Johnny Depp'le ile çekişmeli iftira davasıyla da magazin gündeminden düşmeyen Heard, bu yılın en çok konuşulan ismi oldu. 36 yaşındaki Heard, ayda tam 5,6 milyon defa aratıldı.