Bana dedin ki annem; bizimle kalmak istedin istemedim, çünkü bir sürü çocuğun vardı. Bir kere daha kızdım anneme: çünkü bu çocuklar ne olacak. Ne kadar alışmış çocuk bırakmaya. O zaman benim için annem bitti. Çünkü annelik çok kutsal bir şey. Sana karnına rahmine düşen çocuğa sahip çıkacaksın. Çıkmamışsın bir sürü çocuk doğurmuşsun hala onları bırakmaya çalışıyorsun. Benim annem de çok çekmiş. Kızmıyorum ona 'sana kızmıyorum' o kadar eksik kaldım ki bende.