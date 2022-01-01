Ünlü Sunucu İtirafıyla Tüm Stüdyoyu Ağlattı!
ünlü sunucunun kendisini terk eden annesiyle ilgili itirafları herkesi ağlattı. İşte Gelinim Mutfakta yıldızının trajik hayatıyla ilgili merak edilenler:
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Gündüz kuşağında sunduğu Gelinim Mutfakta ve yemek programıyla ünlenen sunucu Nursel Engin, anne itiraflarıyla gündem oldu. Ergin'in trajik hayatı ortaya çıktı. ünlü sunucunun kendisini terk eden annesiyle ilgili itirafları herkesi ağlattı. İşte Gelinim Mutfakta yıldızının trajik hayatıyla ilgili merak edilenler:
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2000'li yıllara damga vuran yarışma programlarından 'Var mısın Yok musun?' ile ünlenen ve sonrasında sunduğu programlarla çok sevilen sunucu Nursel Ergin'in özel hayatı da merak ediliyor.
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Gelinim Mutfakta yarışmasının sevilen sunucusu Nursel Ergin özel hayatıyla ilgili ilk kez bunları anlattı. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in annesiyle ilgili itirafları sonrası stüdyoda gözyaşları sel oldu.
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Trajik hikayesini anlatan ünlü sunucu da gözyaşlarını tutamadı.Ergin, 42 yaşındayım büyüdükçe düzelir sandım ama daha da büyüyor' dedi ve peş peşe yürek burkan itiraflarda bulundu.
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Ben 1 abim 2 yaşında. Annemle babam ayrılmış. Annem bizi almaya çalışmış ama anne tarafım istememiş. Çok acı anlatacağım şeyler. Annem ayrılıp memleketine gidiyor ailesi çocukları kabul etmiyor 'biz seni çocuklu mu gönderdik' diye.
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Annem geri dönüyor bu kez babaannem almıyor. Ne yapsın kadın yaşı küçük cahil. Bari çocukları alın deyip bırakıyor. Benim babam alkolikti. Biz babamla sürünmüşüz sokaklarda beraber. Bir sürü kişi bizi istemiş ama o bizi yuvaya vermiş. Ben annemi hiç tanımadım. Benim abim polis evinde memur. Hep içimde anneme benziyor muyum, gözüm mü benziyor, babama mı benziyorum diye merak ettim... Ben dedim annemi bulacağım.
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Ben gittim annem Afyon'da yaşıyor. Evlenmiş bir sürü çocuğu olmuş, bizi unutmuş. Ya da unutmamış sonuç olarak biz onsuz büyümüşüz. Annemle ilk karşılaştığımız an. Beni kim doğurmuş çok merak ettim. O da izliyorsa onu üzmek için söylemiyorum bunları... O da öyle biriymiş dedim.
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Biz Afyon'a indik abimle. Kalbim patlayacak gibiydi. Aynı şehirde aynı havayı soluyoruz. 27 yaşlarındayım filan. Anneme gittim ölüyorum, o düştü bayıldı. Bayılınca çok kızdım çünkü onun çok daha güçlü olmasını istiyordum. Merdiven silseydin ama bizi bırakmasaydın. Niye bayılıyor oldum. Kalktı, hiç gerçek anlamda elektrik olmadı. Bana krep yaptı bende kaldı ben onda kaldım torunuyla tanıştı sanki bir şey olmamış gibi.
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Bana dedin ki annem; bizimle kalmak istedin istemedim, çünkü bir sürü çocuğun vardı. Bir kere daha kızdım anneme: çünkü bu çocuklar ne olacak. Ne kadar alışmış çocuk bırakmaya. O zaman benim için annem bitti. Çünkü annelik çok kutsal bir şey. Sana karnına rahmine düşen çocuğa sahip çıkacaksın. Çıkmamışsın bir sürü çocuk doğurmuşsun hala onları bırakmaya çalışıyorsun. Benim annem de çok çekmiş. Kızmıyorum ona 'sana kızmıyorum' o kadar eksik kaldım ki bende.
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Yetimhane günlerini de anlatan Nursen Ergin itirafları ile yarışmacıları da ağlattı. Onu en çok etkileyen okul dönemi olmuş. Şunları anlattı:-Okula gittiğimde herkes beslenme çantasını açardı pırıl pırıl. Zeytinler meyveler çıkar özenle hazırlanmış. Nefret ederim hala o meyve sularından çünkü biz yuva çocuğu olduğumuz için çok çirkin bir beslenme kutumuz vardı.
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Herkesin yapılı kurdedeli, bizim saçımız hep bitli olduğu için sıfır tıraşlı. Ben de saçımı çok severdim. Şimdi annem bunları nasıl silebilir ki. 42 yaşındayım büyüdükçe düzelir sandım ama daha da büyüyor o yokluk.
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Burda anlatmak ayıp mı bilmiyorum ama... Ben annemin ilk yokluğunu gençliğe adım atışımda (adet dönemi) anladım. Bir türlü dinmeyen bir şey bu... O kadar ağladım ki neden benim annem yok. Neden bana bunu anlatacak kimse yok. Sonra doğurdum çok üzüldüm neden annem yok. Hasta oldum dertleşmek istedim yine yok. Bizim için yapılacak bir şey yok, biz mağdur edilmiş çocuklarız. Yapacak bir şey yok..
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Ünlü sunucunun anlattıkları karşısında stüdyoda bulunan herkes gözyaşlarına boğuldu.
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Yetiştirme yurdunda büyüyen ve 18 yaşında evlilik yapan Nursel Ergin'in 23 yaşında bir de kızı var.
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Güzel sunusu Ergin, 2017 yılında iş insanı Murat Akyer ile nikah masasına oturdu.
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Çok küçük yaştayken babasının alkol sorunu nedeniyle anne ve babası evliliğine son verdi.
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Bu olayın üzerine Nursel Ergin ve ağabeyi yetiştirme yurduna verildi.
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Ünlü sunucu 11 yaşına kadar yetimhanede büyüdü.
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Daha sonra amcasının yanında yaşamaya başladı. Ergin 18 yaşında bir evlilik yaptı.
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42 yaşındaki ünlü isim 2003 yılında evliliğini sonlandırdı.
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Nursel Ergin'ün ilk evliliğinden Bengü Çınar adında bir kızı var
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Yıllar önce yayınlanan, sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı 'Var mısın Yok musun?' programına katılmıştı. Yarışmadan 201 bin TL'lik ödülle ayrılmıştı.
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Bu yarışmadaki tavırlarıyla sevilen biri haline gelen Ergin'in şans yüzüne güldü
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Ergin, programdan sonra da ekranlarda dizi ve televizyon programlarıyla yer almaya devam etti.
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Nursel Ergin'in kızı Bengü ile pozlarını görenler kardeşi sanıyor.
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Nursel Ergin:" Bengü mucize gibi yani, gurur kaynağım gerçekten, gurur duyuyorum onunla? İyi ki yapmışım. Erken kalkan yol alır derler. Neredeyse anneanne olacağım. Kızım çok güzel, şansı da güzel olsun, kalbi de güzel olsun".
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Verdiği röportajda "Arkadaş gibi takıldığım bir kızım var. İnsanlar çok şaşırıyor ama ben çok genç yaşta; 19'umda anne oldum" diyen Nursel Ergin'in kızı Bengü güzelliğiyle de dikkat çekiyor.
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Küçük yaşta evlenmeyi, anne olmayı doğru bulmadığını dile getiren Nursel Ergin şunları söyledi:
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"Dezavantajları ve avantajları var tabii ama neticede yanlış buluyorum o kadar küçük yaşta anne olmayı. Kimse o kadar küçükken anne olmasın. Gençliğini yaşayamıyorsun..."