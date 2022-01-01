Hazal Kaya'dan Yeni Kare
Ünlü oyuncunun büyüyen karnı dikkat çekti .
-
Son olarak Pera Palas'ta Gece Yarısı adı dizide başrol oynayan Hazal Kaya, kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile beş yıllık aşkını 6 Şubat 2019'da evlilikle taçlandırdı.
-
Aynı yıl kasım ayında ilk çocuğu Fikret Ali'yi kucağına alan Hazal Kaya, şimdilerde ikinci kez anne olmak için gün sayıyor. Kız bebek bekleyen ve bebeğine Leyla Süreyya adını vereceğini açıklayan ünlü isim, karnı burnunda yeni pozunu takipçileriyle paylaştı.
-
"KIZIMA YARASIN" 32 yaşındaki Kaya, yakın arkadaşı Aslı Kızmaz'ın çektiği pozu "Fotoğrafı Aslı Kızmaz çekti. Çektiğinden beri de paylaşmamı istiyor ama ben hep unutuyorum. Kafamın bütün gücüyle çalıştığı günleri hepimiz özlüyoruz ama olsun. Fosforum, omega 3?üm kızıma yarasın" notuyla paylaştı.
-
CADILAR BAYRAMI KONSEPTLİ PARTİ Öte yandan Kaya, geçtiğimiz haftalarda 3 yaşına basan oğlu Fikret Ali'nin doğum gününü Cadılar Bayramı konseptli parti ile kutlamıştı.
-
Atay ailesi, üzerinde 'Fiko' yazan hayvan figürlü üç katlı pastayı birlikte üflemişti. Kaya'nın karnının iyice belirginleşmesi dikkatlerden kaçmamıştı.
-
"İYİ Kİ DOĞDUN KALBİM" Partiden kareleri takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu, paylaşımına "İyi ki doğdun kalbim" mesajını yazmıştı. Çiftin mutlu anlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum gelmişti.