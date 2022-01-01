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Ayla'nın Yıldızı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Gerçek bir hikayeden uyarlanan Ayla filminde canlandırdığı minik Ayla karakteriyle tüm Türkiye'yi ağlatan Ayla yıllar sonra ortaya çıktı.

  1. Gerçek bir hikayeden uyarlanan Ayla filminde canlandırdığı minik Ayla karakteriyle tüm Türkiye'yi ağlatan Ayla yıllar sonra ortaya çıktı. Rol aldığı filmde daha 6 yaşında olan ve şimdilerde 12 yaşında olan Güney Koreli minik yıldız büyüdü. Sosyal medyada aktif olan minik yıldız son haliyle dikkat çekti. İşte Kim Seol'un son hali...

    Gerçek bir hikayeden uyarlanan Ayla filminde canlandırdığı minik Ayla karakteriyle tüm Türkiye'yi ağlatan Ayla yıllar sonra ortaya çıktı. Rol aldığı filmde daha 6 yaşında olan ve şimdilerde 12 yaşında olan Güney Koreli minik yıldız büyüdü. Sosyal medyada aktif olan minik yıldız son haliyle dikkat çekti. İşte Kim Seol'un son hali...

  2. 1950 yılındaki Kore savaşında yaşanan gerçek bir hikayeden uyarlanan Ayla filmi 2017 yılında büyük bir ses getirmişti. 8 ödül birden alan Ayla filminde usta oyuncu İsmail Hacıoğlu ile başrolü canlandıran Güney Koreli minik yıldız Kim Seol rolüyle tüm Türkiye'yi ağlatmıştı.

    1950 yılındaki Kore savaşında yaşanan gerçek bir hikayeden uyarlanan Ayla filmi 2017 yılında büyük bir ses getirmişti. 8 ödül birden alan Ayla filminde usta oyuncu İsmail Hacıoğlu ile başrolü canlandıran Güney Koreli minik yıldız Kim Seol rolüyle tüm Türkiye'yi ağlatmıştı.

  3. Filmde Güney Kore'ye yardıma gönderilen tugayın içerisinde yer alan Astsubay Süleyman Dilbirliği ve savaşta ailesini kaybeden minik Ayla'nın hikayesini anlatıyordu.

    Filmde Güney Kore'ye yardıma gönderilen tugayın içerisinde yer alan Astsubay Süleyman Dilbirliği ve savaşta ailesini kaybeden minik Ayla'nın hikayesini anlatıyordu.

  4. Türkiye'yi duygulandıran filmin başrolünde İsmail Hacıoğlu, Ali Atay ve Murat Yıldırım gibi isimler yer alıyordu.

    Türkiye'yi duygulandıran filmin başrolünde İsmail Hacıoğlu, Ali Atay ve Murat Yıldırım gibi isimler yer alıyordu.

  5. Hikayesiyle tüyler diken diken eden Ayla filminin çocuk yıldızı yıllar sonra ortaya çıktı.

    Hikayesiyle tüyler diken diken eden Ayla filminin çocuk yıldızı yıllar sonra ortaya çıktı.

  6. Film çekildiği dönemde daha 6 yaşında olan Güney Koreli minik yıldız Kim Seol 12 yaşına girdi.

    Film çekildiği dönemde daha 6 yaşında olan Güney Koreli minik yıldız Kim Seol 12 yaşına girdi.

  7. YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI Ayla filminden sonra memleketi Güney Koreye dönen yıldız yıllar sonra ortaya çıktı.

    YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI Ayla filminden sonra memleketi Güney Koreye dönen yıldız yıllar sonra ortaya çıktı.

  8. Instagram hesabında yaklaşık 100 bin takipçisi bulunan çocuk yıldız Kim Seol sık sık hayatıyla ilgili paylaşımda bulunuyor.

    Instagram hesabında yaklaşık 100 bin takipçisi bulunan çocuk yıldız Kim Seol sık sık hayatıyla ilgili paylaşımda bulunuyor.

  9. GÖRENLER TANIYAMADI 12 yaşına giren Kim Seol son haliyel Türk hayranlarını şaşırttı.

    GÖRENLER TANIYAMADI 12 yaşına giren Kim Seol son haliyel Türk hayranlarını şaşırttı.

  10. İşte minik yıldızın son hali...

    İşte minik yıldızın son hali...

  11. Türk hayranlarınında yakından takip ettiği Seol'a birçok sosyal medya kullanıcısı 'Ne ara bu kadar büyüdün'' ve ''Zaman çok hızlı geçiyor'' gibi yorumlarda bulundu.

    Türk hayranlarınında yakından takip ettiği Seol'a birçok sosyal medya kullanıcısı 'Ne ara bu kadar büyüdün'' ve ''Zaman çok hızlı geçiyor'' gibi yorumlarda bulundu.

  12. AYLA FİLMİNİN KONUSU NE? Unutulmaz filmler arasında yer alan Ayla filmi 1950 yılında Kuzey Kore, Güney Kore'ye saldırdığında Birleşmiş Milletler'in yaptığı yardım çağrısı sonucu Türkiye, Kore'ye bir tugay gönderir.

    AYLA FİLMİNİN KONUSU NE? Unutulmaz filmler arasında yer alan Ayla filmi 1950 yılında Kuzey Kore, Güney Kore'ye saldırdığında Birleşmiş Milletler'in yaptığı yardım çağrısı sonucu Türkiye, Kore'ye bir tugay gönderir.

  13. Her şey gönderilen tugayın içindeki askerlerden birisi olan Süleyman Astsubay'ın gece savaş meydanında annesi babası öldürülmüş küçük bir kız bulmasıyla başlar.

    Her şey gönderilen tugayın içindeki askerlerden birisi olan Süleyman Astsubay'ın gece savaş meydanında annesi babası öldürülmüş küçük bir kız bulmasıyla başlar.

  14. AYLA FİLMİNİN ÖDÜLLERİ Cape Town Uluslararası Film Festivali, En İyi Kurgu Yönetmeni <br> Asya Dünya Film Festivali, En İyi Film <br> Altın Turizm Ödülleri, Yılın Sinema Ödülü <br> Richmond Uluslararası Film Festivali, En İyi Yönetmen ve yükselen yıldız ödülü

    AYLA FİLMİNİN ÖDÜLLERİ Cape Town Uluslararası Film Festivali, En İyi Kurgu Yönetmeni
    Asya Dünya Film Festivali, En İyi Film
    Altın Turizm Ödülleri, Yılın Sinema Ödülü
    Richmond Uluslararası Film Festivali, En İyi Yönetmen ve yükselen yıldız ödülü

  15. AYLA FİLMİ GERÇEK HİKAYE Mİ? 1950 yılında Kuzey Kore'nin, Güney Kore'ye saldırısı sonrası Birleşmiş Milletler'in çağrısıyla Kore'ye giden Türk tugayında bulununan Süleyman Dilbirliği, savaş meydanında Kim Eunja adında küçük bir kız bulur, adını telaffuz etmekte zorlanan Dilbirliği ona, Ayla ismini verdi.

    AYLA FİLMİ GERÇEK HİKAYE Mİ? 1950 yılında Kuzey Kore'nin, Güney Kore'ye saldırısı sonrası Birleşmiş Milletler'in çağrısıyla Kore'ye giden Türk tugayında bulununan Süleyman Dilbirliği, savaş meydanında Kim Eunja adında küçük bir kız bulur, adını telaffuz etmekte zorlanan Dilbirliği ona, Ayla ismini verdi.

  16. Anne ve babası savaşta ölmüştür. Askeriyede ona bakar, temizler. Türkiye'ye dönüşlerin başladığı sırada onu da götürmek istese de başarısız olur. Aradan geçen 60 yılın ardından Süleyman Dilbirliği ile Kim Eunja, Seul'de 2012 yılında buluştu.

    Anne ve babası savaşta ölmüştür. Askeriyede ona bakar, temizler. Türkiye'ye dönüşlerin başladığı sırada onu da götürmek istese de başarısız olur. Aradan geçen 60 yılın ardından Süleyman Dilbirliği ile Kim Eunja, Seul'de 2012 yılında buluştu.

  17. AYLA FİLMİNİN OYUNCULARI <br> İsmail Hacıoğlu ? Süleyman astsubay/ Süleyman Dilbirliği (1950) Çetin Tekindor ? Süleyman astsubay (2010) Kim Seol ? Ayla (1950) Lee Kyung-Jin ? Ayla (2010) Ali Atay ? Ali astsubay Taner Birsel ? Binbaşı Fuat Mehmet Esen ? Albay Celal

    AYLA FİLMİNİN OYUNCULARI
    İsmail Hacıoğlu ? Süleyman astsubay/ Süleyman Dilbirliği (1950) Çetin Tekindor ? Süleyman astsubay (2010) Kim Seol ? Ayla (1950) Lee Kyung-Jin ? Ayla (2010) Ali Atay ? Ali astsubay Taner Birsel ? Binbaşı Fuat Mehmet Esen ? Albay Celal

  18. Gerçek Ayla Kim Eunja ve filmde onu canlandıran küçük yıldız Kim Seol biraraya geldi.

    Gerçek Ayla Kim Eunja ve filmde onu canlandıran küçük yıldız Kim Seol biraraya geldi.

  19. Hikayenin gerçek kahramanları Astsubay Süleyman ve Ayla(Kim Eunja) Türkiye'de yıllar sonra buluştular...

    Hikayenin gerçek kahramanları Astsubay Süleyman ve Ayla(Kim Eunja) Türkiye'de yıllar sonra buluştular...