Ayla'nın Yıldızı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Gerçek bir hikayeden uyarlanan Ayla filminde canlandırdığı minik Ayla karakteriyle tüm Türkiye'yi ağlatan Ayla yıllar sonra ortaya çıktı. Rol aldığı filmde daha 6 yaşında olan ve şimdilerde 12 yaşında olan Güney Koreli minik yıldız büyüdü. Sosyal medyada aktif olan minik yıldız son haliyle dikkat çekti. İşte Kim Seol'un son hali...