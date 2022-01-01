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İnfluenza A Virüsü Neye Sebep Olur?

Corona virüsü ile karıştırılan İnfluenza gribi nedir? İnfluenza virüsü neye sebep olur?

  1. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleştirilen Kabine toplantısında virüs hakkında açıklamalara değindi. Son günlerde en yaygın hastalık olarak bilinen İnfluenza gribi hakkında, Corona virüsü ile Influenzanın birbirine karıştığını söyledi. Peki bu kadar birbirine karıştırılan İnfluenza gribi nedir? İnfluenza virüsü neye sebep olur?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleştirilen Kabine toplantısında virüs hakkında açıklamalara değindi. Son günlerde en yaygın hastalık olarak bilinen İnfluenza gribi hakkında, Corona virüsü ile Influenzanın birbirine karıştığını söyledi. Peki bu kadar birbirine karıştırılan İnfluenza gribi nedir? İnfluenza virüsü neye sebep olur?

  2. Gündemde olan ve adını sıkça duymaya başladığımız influenza virüsü ülkemizde de görülmeye başladı.

    Gündemde olan ve adını sıkça duymaya başladığımız influenza virüsü ülkemizde de görülmeye başladı.

  3. Son günlerde çevremizde meydana gelen vücut yorgunluğu, grip, halsizlik gibi görünen vaka şikayetlerinin artması "İnfluenza A" adı verilen virüsten kaynaklanmaktadır.

    Son günlerde çevremizde meydana gelen vücut yorgunluğu, grip, halsizlik gibi görünen vaka şikayetlerinin artması "İnfluenza A" adı verilen virüsten kaynaklanmaktadır.

  4. Şevvel Sam, Işın Karaca gibi isimlerde influenza virüsüne yakalandığının haberleri gelmesiyle birlikte influanze virüsün adı duyulmaya başladı.

    Şevvel Sam, Işın Karaca gibi isimlerde influenza virüsüne yakalandığının haberleri gelmesiyle birlikte influanze virüsün adı duyulmaya başladı.

  5. Virüsün adının duyulmasından sonra merak konusu olan influenza virüsü hakkında vatandaşlar arama yapmaya başladı. Peki influenza virüsü nedir? İnfluenza virüsü bulaşıcımıdır?

    Virüsün adının duyulmasından sonra merak konusu olan influenza virüsü hakkında vatandaşlar arama yapmaya başladı. Peki influenza virüsü nedir? İnfluenza virüsü bulaşıcımıdır?

  6. İNFLUENZA GRİBİ NEDİR? Bir tür grip çeşidi olan influenza virüsünün başlıca belirtileri; boğaz, burun, halsizlik ve bazen akciğerleri etkileyerek hafif ya da ağır seyirler göstermektedir.

    İNFLUENZA GRİBİ NEDİR? Bir tür grip çeşidi olan influenza virüsünün başlıca belirtileri; boğaz, burun, halsizlik ve bazen akciğerleri etkileyerek hafif ya da ağır seyirler göstermektedir.

  7. TEK BİR KİT İLE HANGİ VİRÜS OLDUĞU BELİRLENECEK! Son dönemde yaygınlaşan virüs vakalarının birbirine karıştığına değinen Fahrettin Koca, "Corona virüsü ile diğer üst solunum yolu enfeksiyonları birbirine karışmış vaziyette Influenza (grip) ve RSV vakaları daha yoğun görülmekte." dedi.

    TEK BİR KİT İLE HANGİ VİRÜS OLDUĞU BELİRLENECEK! Son dönemde yaygınlaşan virüs vakalarının birbirine karıştığına değinen Fahrettin Koca, "Corona virüsü ile diğer üst solunum yolu enfeksiyonları birbirine karışmış vaziyette Influenza (grip) ve RSV vakaları daha yoğun görülmekte." dedi.

  8. Virüs taramalarını tek bir kitle birleştireleceğinin haberini veren Koca, "Taramalarımızda artık üçlü solunum yolu paneli bakacağız.

    Virüs taramalarını tek bir kitle birleştireleceğinin haberini veren Koca, "Taramalarımızda artık üçlü solunum yolu paneli bakacağız.

  9. Yani tek bir kit ile influenza A, influenza B, Covid-19 ve RSV?ye aynı anda bakılacak. Artık bir üst solunum yolu enfeksiyonu olduğunda Covid mi, RSV mi, influenza A veya B mi, hangisi olduğunu, yerli üretim kitten öğrenebilme ve yaygın kullanma imkanımız olacak." ifadelerini kullandı.

    Yani tek bir kit ile influenza A, influenza B, Covid-19 ve RSV?ye aynı anda bakılacak. Artık bir üst solunum yolu enfeksiyonu olduğunda Covid mi, RSV mi, influenza A veya B mi, hangisi olduğunu, yerli üretim kitten öğrenebilme ve yaygın kullanma imkanımız olacak." ifadelerini kullandı.

  10. PROF. DR. ÖMER KARAKOÇ INFLUENZA VİRÜSÜ HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI! İnfluenza virüsünün belirtileri hakkında bilgi veren Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Uzmanı Prof. Dr. Ömer Karakoç, "İnfluenza virüsü ateş, burun akıntısı, kırgınlık, baş ağrısı şikayetleri ile başladığından bazen karın ağrısı, bulantı, kusma, ishalin de eşlik ediyor." ifadelerini kullandı.

    PROF. DR. ÖMER KARAKOÇ INFLUENZA VİRÜSÜ HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI! İnfluenza virüsünün belirtileri hakkında bilgi veren Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Uzmanı Prof. Dr. Ömer Karakoç, "İnfluenza virüsü ateş, burun akıntısı, kırgınlık, baş ağrısı şikayetleri ile başladığından bazen karın ağrısı, bulantı, kusma, ishalin de eşlik ediyor." ifadelerini kullandı.

  11. DAMLACIK YOLUYLA BULAŞIYOR! İnfluenza virüsünün yakın temas sonucu, damlacık yoluyla bulaştığını belirten Karakoç, "İnfuenza sıklıkla ekim ayı ile mayıs ayının sonuna kadar görülebiliyor. Bu salgınlar sırasında en çok okul çağı çocuklar etkileniyor." dedi.

    DAMLACIK YOLUYLA BULAŞIYOR! İnfluenza virüsünün yakın temas sonucu, damlacık yoluyla bulaştığını belirten Karakoç, "İnfuenza sıklıkla ekim ayı ile mayıs ayının sonuna kadar görülebiliyor. Bu salgınlar sırasında en çok okul çağı çocuklar etkileniyor." dedi.

  12. Hastane yatış oranları hakkında bilgilendirme veren Dr. Ömer Karakoç, "Ortalama olarak sağlıklı çocukların yüzde 40-50 si bu virüsten etkileniyor. 24 aydan küçük çocukların ve 65 yaştan büyük yetişkinlerin hastaneye yatış oranları daha fazladır." söylemlerine değindi.

    Hastane yatış oranları hakkında bilgilendirme veren Dr. Ömer Karakoç, "Ortalama olarak sağlıklı çocukların yüzde 40-50 si bu virüsten etkileniyor. 24 aydan küçük çocukların ve 65 yaştan büyük yetişkinlerin hastaneye yatış oranları daha fazladır." söylemlerine değindi.

  13. GRİP AŞISI YAPILMALI MI? Her yıl kış mevsimi öncesi grip aşısı yapılması gerektiğinin üzerinde duran ve Dünya Sağlık Örgütünün önerdiğini söyleyen Dr. Karakoç, "6 ay ve daha büyük yaşlarda ki tüm bireyler her yıl aşılanmalı.

    GRİP AŞISI YAPILMALI MI? Her yıl kış mevsimi öncesi grip aşısı yapılması gerektiğinin üzerinde duran ve Dünya Sağlık Örgütünün önerdiğini söyleyen Dr. Karakoç, "6 ay ve daha büyük yaşlarda ki tüm bireyler her yıl aşılanmalı.

  14. 9 yaş ve üzeri yılda 1 kez aşılanmaktayken 6 ay ? 8 yaş arasındaki çocuklar 2 kez aşılanıyor. Hastalığa karşı koruma 2. dozdan sonra 1-2 hafta içerisinde elde ediliyor." dedi.

    9 yaş ve üzeri yılda 1 kez aşılanmaktayken 6 ay ? 8 yaş arasındaki çocuklar 2 kez aşılanıyor. Hastalığa karşı koruma 2. dozdan sonra 1-2 hafta içerisinde elde ediliyor." dedi.