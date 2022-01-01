İnfluenza A Virüsü Neye Sebep Olur?

Yani tek bir kit ile influenza A, influenza B, Covid-19 ve RSV?ye aynı anda bakılacak. Artık bir üst solunum yolu enfeksiyonu olduğunda Covid mi, RSV mi, influenza A veya B mi, hangisi olduğunu, yerli üretim kitten öğrenebilme ve yaygın kullanma imkanımız olacak." ifadelerini kullandı.