Dünyanın En Pahalı Şehirleri Açıklandı

Operasyonda gümrük memuru, gümrük müşaviri dahil 40 gözaltı
Operasyonda gümrük memuru, gümrük müşaviri dahil 40 gözaltı
Vergi Müfettişlerinin özlük hakları TBMM gündeminde
Vergi Müfettişlerinin özlük hakları TBMM gündeminde
Kovid-19 tedavisi gören doktor yaşam mücadelesini kaybetti
Kovid-19 tedavisi gören doktor yaşam mücadelesini kaybetti
Düzce'de deprem yaralarının sarılması için 6 ay süreyle 200 kişiye istihdam
Düzce'de deprem yaralarının sarılması için 6 ay süreyle 200 kişiye istihdam
'Bugün aynı zamanda Üstad'ın (Necip Fazıl) da hayalini hayata geçiriyoruz'
'Bugün aynı zamanda Üstad'ın (Necip Fazıl) da hayalini hayata geçiriyoruz'
YSK'dan 'Suriyel'li seçmen' açıklaması: Listeler son derece güvenlidir
YSK'dan 'Suriyel'li seçmen' açıklaması: Listeler son derece güvenlidir
Kararname yayımlandı, 282 hakim savcının görev yeri değişti
Kararname yayımlandı, 282 hakim savcının görev yeri değişti
AK Parti'li Zengin: Başörtüsüyle ilgili anayasa teklifini imzaya açtık
AK Parti'li Zengin: Başörtüsüyle ilgili anayasa teklifini imzaya açtık
Suriye'li oy kullanabilecek kaç kişi var? Genel Müdürlük açıkladı
Suriye'li oy kullanabilecek kaç kişi var? Genel Müdürlük açıkladı
TOKİ'den konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara 'dolandırıcılık' uyarısı
TOKİ'den konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara 'dolandırıcılık' uyarısı
Kavcıoğlu: Aylık oranlar enflasyonda ılımlı yavaşlamayı işaret ediyor
Kavcıoğlu: Aylık oranlar enflasyonda ılımlı yavaşlamayı işaret ediyor
Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentisi açıklandı
Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentisi açıklandı
Bakanlıktan Nilüfer Belediyesi'ne LGBTİ ön incelemesi
Bakanlıktan Nilüfer Belediyesi'ne LGBTİ ön incelemesi
Profesörün sözlü tacizine maruz kalan öğretim üyesi hakkında koruma kararı
Profesörün sözlü tacizine maruz kalan öğretim üyesi hakkında koruma kararı
TRT Hakan Şükür'ün adını anan spikeri yayından aldı
TRT Hakan Şükür'ün adını anan spikeri yayından aldı
Sosyal konutta kura çekimleri Mart 2023'te tamamlanacak
Sosyal konutta kura çekimleri Mart 2023'te tamamlanacak
Kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Bakan Nebati'den EYT açıklaması: Hazırlıklar başlatıldı
Bakan Nebati'den EYT açıklaması: Hazırlıklar başlatıldı
Öğrenciye kağıt yedirmeye çalışan öğretmene 'beraat' Yargıtay'dan döndü
Öğrenciye kağıt yedirmeye çalışan öğretmene 'beraat' Yargıtay'dan döndü
Hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece düşecek
Hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece düşecek
Öğretmenler alan değişikliği duyurusu bekliyor
Öğretmenler alan değişikliği duyurusu bekliyor
Ekonomi büyürken çalışanlar yoksullaştı
Ekonomi büyürken çalışanlar yoksullaştı
Motorine 1 lira üzerinde zam geliyor
Motorine 1 lira üzerinde zam geliyor
Asgari ücrette teklif 8-12 bin lira arasında
Asgari ücrette teklif 8-12 bin lira arasında
EYT'de çalışana prim, işverene kıdem desteği geliyor
EYT'de çalışana prim, işverene kıdem desteği geliyor
Resmi Gazete'de yayımlandı: Üç bakanlık 780 personel alacak
Resmi Gazete'de yayımlandı: Üç bakanlık 780 personel alacak
İşveren maaşa ilave yapabilir: Asgari ücret sadece tabanı belirler
İşveren maaşa ilave yapabilir: Asgari ücret sadece tabanı belirler
1 yıl sinyal alınmayan telefonlar bloke edilecek
1 yıl sinyal alınmayan telefonlar bloke edilecek
Ergün Atalay: Asgari ücrette 7 bin 785 lira kırmızı çizgi
Ergün Atalay: Asgari ücrette 7 bin 785 lira kırmızı çizgi
MÜSİAD Başkanı: Asgari ücrete, enflasyon beklentileri ışığında bir zam yapılmalı
MÜSİAD Başkanı: Asgari ücrete, enflasyon beklentileri ışığında bir zam yapılmalı

Dünyanın En Pahalı Şehirleri Açıklandı

ABD merkezli The Economist dergisi her yıl yayınladığı Dünya Çapında Yaşam Maliyeti raporunu açıkladı.

  1. 10. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ -SİDNEY The Economist Intelligence Unit'in (EIU) yıllık raporuna göre, yükselen enerji fiyatları büyük küresel şehirlerde enflasyon oranını ikiye katladığından, New York 2022'de dünyanın en pahalı şehri oldu ve bu ünvanı Singapur ile paylaştı. Yani bu yılın en pahalı şehirleri sıralamasında iki tane birinci var.

    10. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ -SİDNEY The Economist Intelligence Unit'in (EIU) yıllık raporuna göre, yükselen enerji fiyatları büyük küresel şehirlerde enflasyon oranını ikiye katladığından, New York 2022'de dünyanın en pahalı şehri oldu ve bu ünvanı Singapur ile paylaştı. Yani bu yılın en pahalı şehirleri sıralamasında iki tane birinci var.

  2. 10. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - KOPENHAG EIU'nun Dünya Çapında Yaşam Maliyeti raporunda, geçen yılın lideri Tel Aviv üçüncü sıraya gerilerken, Sidney ilk 10'a girdi. Diğer taraftan, Venezuela'nın başkenti Caracas, 2022'de yüzde 132'lik fiyat artışıyla, yüzde 25 binden fazla olan 2019 hiperenflasyon oranının oldukça gerisinde kaldı.

    10. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - KOPENHAG EIU'nun Dünya Çapında Yaşam Maliyeti raporunda, geçen yılın lideri Tel Aviv üçüncü sıraya gerilerken, Sidney ilk 10'a girdi. Diğer taraftan, Venezuela'nın başkenti Caracas, 2022'de yüzde 132'lik fiyat artışıyla, yüzde 25 binden fazla olan 2019 hiperenflasyon oranının oldukça gerisinde kaldı.

  3. 9. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - PARİS Daha güçlü bir para birimi de şehirleri sıralamada yükselten bir faktördü. En yüksek sekiz kentten altısı (iki Rus şehrinden sonra) ABD şehirleriydi ve Atlanta'nın ankete katılan 172 şehrin sıralamasında 42. sıradan 46. sıraya yükselmesiyle başı çekti.

    9. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - PARİS Daha güçlü bir para birimi de şehirleri sıralamada yükselten bir faktördü. En yüksek sekiz kentten altısı (iki Rus şehrinden sonra) ABD şehirleriydi ve Atlanta'nın ankete katılan 172 şehrin sıralamasında 42. sıradan 46. sıraya yükselmesiyle başı çekti.

  4. 8. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - SAN FRANCİSCO Bu yıl ABD Federal Rezervi faiz oranlarını yükselttiği ve daha fazla artışın geleceğinin sinyalini verdiği için ABD para birimi neredeyse tüm para birimleri karşısında keskin bir şekilde güçlendi.

    8. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - SAN FRANCİSCO Bu yıl ABD Federal Rezervi faiz oranlarını yükselttiği ve daha fazla artışın geleceğinin sinyalini verdiği için ABD para birimi neredeyse tüm para birimleri karşısında keskin bir şekilde güçlendi.

  5. 7. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - CENEVRE Para birimlerinin düştüğü ülkelerdeki şehirler ise en pahalı şehirler listesinden düşenler arasında yer aldı. Japonya'dan Tokyo ve Osaka, 2021'de listede 13. ve 10. sıralardayken, bu yıl 37. ve 43. sıraya geriledi.

    7. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - CENEVRE Para birimlerinin düştüğü ülkelerdeki şehirler ise en pahalı şehirler listesinden düşenler arasında yer aldı. Japonya'dan Tokyo ve Osaka, 2021'de listede 13. ve 10. sıralardayken, bu yıl 37. ve 43. sıraya geriledi.

  6. 6. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - ZÜRİH Dünyanın en pahalı şehirleri sıralamasında ise en fazla gerileyen şehirler Stockholm ve Lüksemburg oldu. Her iki kentte 38 sıra kaybederek 99. ve 104. sıraya düştü. Suriye'den Şam ve Libya'dan Trablus ise sıralamadaki en ucuz şehirler olarak yerlerini korudu.

    6. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - ZÜRİH Dünyanın en pahalı şehirleri sıralamasında ise en fazla gerileyen şehirler Stockholm ve Lüksemburg oldu. Her iki kentte 38 sıra kaybederek 99. ve 104. sıraya düştü. Suriye'den Şam ve Libya'dan Trablus ise sıralamadaki en ucuz şehirler olarak yerlerini korudu.

  7. 4. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - LOS ANGELES Singapur'un endeksin tepesinde yer alması pek sürpriz olmadı. Şehir devleti, 2021'de en pahalı ikinci şehir oldu ve son 10 yılın sekizinde 1 numara oldu.

    4. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - LOS ANGELES Singapur'un endeksin tepesinde yer alması pek sürpriz olmadı. Şehir devleti, 2021'de en pahalı ikinci şehir oldu ve son 10 yılın sekizinde 1 numara oldu.

  8. 4. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - HONG KONG Öte yandan, enflasyondaki küresel artış, Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'ya saldırıları, başta gıda olmak üzere temel emtia arzında kesintilere yol açmasından önce hız kazanıyordu. Rusya'ya müteakip yaptırımlar, petrol, gaz ve diğer enerji fiyatlarında daha fazla artışa neden oldu.

    4. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - HONG KONG Öte yandan, enflasyondaki küresel artış, Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'ya saldırıları, başta gıda olmak üzere temel emtia arzında kesintilere yol açmasından önce hız kazanıyordu. Rusya'ya müteakip yaptırımlar, petrol, gaz ve diğer enerji fiyatlarında daha fazla artışa neden oldu.

  9. Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı - 9 3. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - TEL AVİV Yükselen petrol fiyatları, daha yüksek enflasyon için en büyük tek itici gücü üretti. Ortalama olarak, bir litre yakıt yerel para birimi cinsinden bir yıl öncesine göre yüzde 22 daha pahalı hale geldi.

    Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı - 9 3. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - TEL AVİV Yükselen petrol fiyatları, daha yüksek enflasyon için en büyük tek itici gücü üretti. Ortalama olarak, bir litre yakıt yerel para birimi cinsinden bir yıl öncesine göre yüzde 22 daha pahalı hale geldi.

  10. 1. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - NEW YORK

    1. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - NEW YORK

  11. 1. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - SİNGAPUR

    1. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - SİNGAPUR

  12. 161. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - COLOMBO

    161. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - COLOMBO

  13. 161. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - BANGALORE

    161. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - BANGALORE

  14. 161. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - CEZAYİR

    161. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - CEZAYİR

  15. 164. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - CHENNAİ

    164. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - CHENNAİ

  16. 165. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - AHMEDABAD

    165. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - AHMEDABAD

  17. 166. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - ALMATI

    166. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - ALMATI

  18. 167. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - KARAÇİ

    167. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - KARAÇİ

  19. 168. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - TAŞKENT

    168. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - TAŞKENT

  20. 169. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - TUNUS

    169. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - TUNUS

  21. 170. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - TAHRAN

    170. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - TAHRAN

  22. 171. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - TRİPOLİ

    171. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - TRİPOLİ

  23. 172. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - ŞAM

    172. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - ŞAM