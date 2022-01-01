Dünyanın En Pahalı Şehirleri Açıklandı
ABD merkezli The Economist dergisi her yıl yayınladığı Dünya Çapında Yaşam Maliyeti raporunu açıkladı.
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10. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ -SİDNEY The Economist Intelligence Unit'in (EIU) yıllık raporuna göre, yükselen enerji fiyatları büyük küresel şehirlerde enflasyon oranını ikiye katladığından, New York 2022'de dünyanın en pahalı şehri oldu ve bu ünvanı Singapur ile paylaştı. Yani bu yılın en pahalı şehirleri sıralamasında iki tane birinci var.
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10. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - KOPENHAG EIU'nun Dünya Çapında Yaşam Maliyeti raporunda, geçen yılın lideri Tel Aviv üçüncü sıraya gerilerken, Sidney ilk 10'a girdi. Diğer taraftan, Venezuela'nın başkenti Caracas, 2022'de yüzde 132'lik fiyat artışıyla, yüzde 25 binden fazla olan 2019 hiperenflasyon oranının oldukça gerisinde kaldı.
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9. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - PARİS Daha güçlü bir para birimi de şehirleri sıralamada yükselten bir faktördü. En yüksek sekiz kentten altısı (iki Rus şehrinden sonra) ABD şehirleriydi ve Atlanta'nın ankete katılan 172 şehrin sıralamasında 42. sıradan 46. sıraya yükselmesiyle başı çekti.
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8. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - SAN FRANCİSCO Bu yıl ABD Federal Rezervi faiz oranlarını yükselttiği ve daha fazla artışın geleceğinin sinyalini verdiği için ABD para birimi neredeyse tüm para birimleri karşısında keskin bir şekilde güçlendi.
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7. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - CENEVRE Para birimlerinin düştüğü ülkelerdeki şehirler ise en pahalı şehirler listesinden düşenler arasında yer aldı. Japonya'dan Tokyo ve Osaka, 2021'de listede 13. ve 10. sıralardayken, bu yıl 37. ve 43. sıraya geriledi.
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6. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - ZÜRİH Dünyanın en pahalı şehirleri sıralamasında ise en fazla gerileyen şehirler Stockholm ve Lüksemburg oldu. Her iki kentte 38 sıra kaybederek 99. ve 104. sıraya düştü. Suriye'den Şam ve Libya'dan Trablus ise sıralamadaki en ucuz şehirler olarak yerlerini korudu.
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4. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - LOS ANGELES Singapur'un endeksin tepesinde yer alması pek sürpriz olmadı. Şehir devleti, 2021'de en pahalı ikinci şehir oldu ve son 10 yılın sekizinde 1 numara oldu.
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4. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - HONG KONG Öte yandan, enflasyondaki küresel artış, Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'ya saldırıları, başta gıda olmak üzere temel emtia arzında kesintilere yol açmasından önce hız kazanıyordu. Rusya'ya müteakip yaptırımlar, petrol, gaz ve diğer enerji fiyatlarında daha fazla artışa neden oldu.
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Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı - 9 3. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - TEL AVİV Yükselen petrol fiyatları, daha yüksek enflasyon için en büyük tek itici gücü üretti. Ortalama olarak, bir litre yakıt yerel para birimi cinsinden bir yıl öncesine göre yüzde 22 daha pahalı hale geldi.
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1. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - NEW YORK
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1. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - SİNGAPUR
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161. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - COLOMBO
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161. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - BANGALORE
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161. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - CEZAYİR
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164. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - CHENNAİ
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165. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - AHMEDABAD
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166. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - ALMATI
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167. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - KARAÇİ
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168. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - TAŞKENT
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169. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - TUNUS
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170. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - TAHRAN
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171. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - TRİPOLİ
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172. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - ŞAM