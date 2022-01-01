Oğlunu Reddetti Diğer Çocuklarını Paylaştı!

NE OLMUŞTU? Büyük oğlu Tayfun Erdoğan, daha önce bazı programlara katılmış ve babası ile yaşadıkları sorunları dile getirmişti. Ayrıca Acun Ilıcalı'nın sunduğu survivor yarışmasına da katılan Tayfun defalarca ekranlardan babasına seslenmiş. Ancak hiç bir yanıt alamamıştı.