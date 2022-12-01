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Konya Merkez Toki Kura Sonuçları Açıklandı Mı, İsim Listesi Nasıl Öğrenilecek?

3. etap TOKİ kura çekilişleri devam ediyor. Konya Merkez'de 2.891 sosyal konutun kura çekimi 2 Aralık bugün gerçekleştiriliyor.

  1. Tarihi sosyal konut projesinde kura çekimleri hız kesmeden devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinin günlük kura çekimler takvim doğrultusunda gerçekleştiriliyor. TOKİ kura çekimleri tamamlandıktan sonra Konya ve Düzce'de toplam 2 bin 891 konut sahibini bulacak.

    Tarihi sosyal konut projesinde kura çekimleri hız kesmeden devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinin günlük kura çekimler takvim doğrultusunda gerçekleştiriliyor. TOKİ kura çekimleri tamamlandıktan sonra Konya ve Düzce'de toplam 2 bin 891 konut sahibini bulacak.

  2. İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLECEK? Kuralar noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ?mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek. TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

    İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLECEK? Kuralar noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ?mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek. TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

  3. ÜÇÜNCÜ ETAP KURALARI 7 ARALIK'A KADAR DEVAM EDECEK 1 Aralık 2022 tarihi itibariyle başlayan üçüncü etap kura çekilişi ise 7 Aralık 2022'ye kadar devam edecek. 7 ilde gerçekleştirilecek kura çekimlerinde 13 bin 807 hak sahibi belirlenecek. 2-3 Aralık'ta 1100 konut için Düzce'de, 2-7 Aralık tarihleri arası 7 bin 655 konut için Konya'da, 4-5 Aralık'ta 1650 konut için Zonguldak'ta, 6 Aralık'ta 850 konut için Bartın'da ve 7 Aralık'ta 899 konut için Karabük'te kura çekimi yapılacak.

    ÜÇÜNCÜ ETAP KURALARI 7 ARALIK'A KADAR DEVAM EDECEK 1 Aralık 2022 tarihi itibariyle başlayan üçüncü etap kura çekilişi ise 7 Aralık 2022'ye kadar devam edecek. 7 ilde gerçekleştirilecek kura çekimlerinde 13 bin 807 hak sahibi belirlenecek. 2-3 Aralık'ta 1100 konut için Düzce'de, 2-7 Aralık tarihleri arası 7 bin 655 konut için Konya'da, 4-5 Aralık'ta 1650 konut için Zonguldak'ta, 6 Aralık'ta 850 konut için Bartın'da ve 7 Aralık'ta 899 konut için Karabük'te kura çekimi yapılacak.

  4. TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE ZAMAN İADE EDİLECEK? TOKİ başvuru ücreti, IBAN aracılığıyla ödenebilecek. Diğer taraftan ödemeler, ATM aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek. Yatırılan 500 TL'lik ücret, kura sürecinin tamamlanması sonrasında eğer kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine geri iade edilecek.

    TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE ZAMAN İADE EDİLECEK? TOKİ başvuru ücreti, IBAN aracılığıyla ödenebilecek. Diğer taraftan ödemeler, ATM aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek. Yatırılan 500 TL'lik ücret, kura sürecinin tamamlanması sonrasında eğer kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine geri iade edilecek.