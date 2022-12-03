Yüzyıllar önce insanlar, limon ve zeytinyağı birleştirmenin pek çok besinsel faydasını görmüştür. Vücuda fayda sağlayan ve birçok sağlık sorunları için kullanılan "zeytinyağı ve limon karışırsa ne olur?" sorusu sorulmaya başlandı. Bu dinamik ikilinin karışması sonucunda ortaya çıkan faydaları için okumaya devam edin...