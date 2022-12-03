Limon Ve Zeytinyağını Karıştırıp İçerseniz...
Yüzyıllar önce insanlar, limon ve zeytinyağı birleştirmenin pek çok besinsel faydasını görmüştür.
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Yüzyıllar önce insanlar, limon ve zeytinyağı birleştirmenin pek çok besinsel faydasını görmüştür. Vücuda fayda sağlayan ve birçok sağlık sorunları için kullanılan "zeytinyağı ve limon karışırsa ne olur?" sorusu sorulmaya başlandı. Bu dinamik ikilinin karışması sonucunda ortaya çıkan faydaları için okumaya devam edin...
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Günümüz toplumunda insanlar gün sonunda yaşadığı; kronik yorgunluk, baş ağrısı, stres gibi etkenlerle karşı karşıya kalmaktadır. Vücudumuzu tazelenmesi ve enerji seviyesini yerine getirmek için birçok takviye almaktayız.
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Doğanın bize sunduğu en verimli ve antioksidan açısından birçok faydası bulunan zeytinyağı, vücut için tam bir şifa kaynağıdır.
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Metabolizmayı hızlandırmaktan karaciğer temizliğine kadar birçok faydası bulunan zeytinyağı, kansere yakalanma riskini azaltmaktadır.
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Aynı zamanda araştırmacılar bu altın sıvının kolesterol seviyesini düşürdüğünü ve kan basıncını düşürerek kalp hastalığı riskini azalttığını ortaya koydu.
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Bilim insanları zeytinyağının faydaları üzerindeki araştırmaları devam ederken erken araştırmalar sonucu zeytinyağı; ağrıları, eklemlerin şişmesini, Alzheimer hastalığında meydana gelen hafıza kaybının korunmasını ve zihin sağlığı içinde birçok faydası bulunduğunu ileri sürmektedir.
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Bütün bu rahatsızlıklara kalkan olan zeytinyağı limonla birleşirse ne olur? Besin alanında iki güçlü ve vücut için sağlık konusunda inanılmaz etkiler ortaya koyan limon ve zeytinyağı karışımının faydaları nelerdir? İşte detaylar...
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ZEYTİN YAĞI VE LİMON KARIŞIMI FAYDALARI NELERDİR? Geçmişten günümüze kadar gelen bir alternatif tıp olarak bilinen zeytinyağı ve limon kombinasyonunun birlikte tüketilmesi sonucunda sağlık açısından birçok faydasının görüldüğü iddia edilmektedir.
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Faydaları saymakla bitmeyen zeytinyağı ve limon birlikte tüketildiğinde vücudu temizlemek, detoks yapmak, safra taşlarını tedavi etmek ve önlemek için kullanılmaktadır.
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Aynı zamanda karaciğerin rahatlamasını sağlarken limonun içerisindeki C vitamini sayesinde cilde de faydası vardır.
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Kış aylarının gelmesiyle birlikte oluşan dudak çatlaklarına limon ve zeytinyağı ikilisi önemli görev görmektedir.
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Kuruyan ya da çatlayan dudağınıza bu ikiliyi sürdüğünüz takdirde dudaklarda meydana gelen kuruma ve çatlaklığın önüne geçerek sağlıklı bir görünüme sahip olabilirsiniz.
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LİMON VE ZEYTİN YAĞI KARIŞIMI RİSKLİ Mİ? Zeytinyağı ve limon karışımı ile ilgili bilinen önemli bir risk faktörü ile karşılaşılmamaktadır. Her birinin ayrı ayrı ve birleştiğinde dezavantajları bulunmaktadır.
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ZEYTİNYAĞI VE LİMON KARIŞIMININ HAZIRLANIŞI
Malzemeler:
Yarım kesilmiş limon 1 Yemek kaşığı zeytinyağı
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1 yemek kaşığı zeytinyağının üzerine birkaç damla limon sıkın ve bu karışımı günün herhangi bir saatinde günde sadece 1 defa tüketin.
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DİKKAT! Herhangi bir sağlık durumundan rahatsızsanız kendiniz tedavi etmeden önce en yakın sağlık uzmanıyla konuşmak gerekmektedir.