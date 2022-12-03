Saçlarda seyrelme hafif ya da orta dereceli saç dökülmesi problemidir. Günümüzde en çok karşılaşılan sorunlardan biri haline gelen saç dökülmesi veya seyrelmesi, hem kadınları hem de erkekleri olumsuz yönde etkiliyor. Peki Saçlarda seyreklik neden olur? Saç dökülmesini durduran besinler neler? Uzmanlara göre bu sorunun yanıtı yazımızda.