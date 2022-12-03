Saç Dökülmesini Durduran Besinler Neler?
Saçlarda seyreklik neden olur? Saç dökülmesini durduran besinler neler? Uzmanlara göre bu sorunun yanıtı yazımızda.
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Saçlarda seyrelme hafif ya da orta dereceli saç dökülmesi problemidir. Günümüzde en çok karşılaşılan sorunlardan biri haline gelen saç dökülmesi veya seyrelmesi, hem kadınları hem de erkekleri olumsuz yönde etkiliyor. Peki Saçlarda seyreklik neden olur? Saç dökülmesini durduran besinler neler? Uzmanlara göre bu sorunun yanıtı yazımızda.
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Saç seyrelmesi en sık karşılaşılan deri hastalıklarından bir tanesidir. Doğru tedavi yöntemini uygulayabilmek için mutlaka bir doktora başvurulmalı ve saç dökülmesinin nedeni araştırılmalıdır. Gün içinde 50 ile 100 saç teli dökülmesi oldukça normaldir.
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Yaşam tarzı alışkanlıkları saçların incelmesine ciddi boyutlarda katkıda bulunur. Bunlar:
-Saç spreyi, jöle, köpük gibi bazı kimyasal içerikli ürünleri sık sık kullanmak
-Saç rengini değiştirmek için kullanılan boyaların verdiği zararlar
-Saç düzleştirici, fön, maşa gibi saç şekillendirici ürünlerin kullanımı
-Sürekli saçları bağlamak
-Beslenmede demir, folik asit ve diğer minerallerin yetersiz kalması.
-Stres, kortizol gibi hormonlardaki artışa neden olur. Aşırı stres hormonu, saç köklerinden çıkmaya çalışan yeni tüyleri öldürebilir.
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- Saçların incelmesi ve seyrelmesine neden olan diğer faktörleri şu şekilde sıralamak mümkün: -Hormonal değişiklikler -Yani doğum yapmak -Bazı otoimnun hastalıklar -Zayıflamış bağışıklık sistemi
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Peki saç Dökülmesine İyi Gelen Besinler Nelerdir?
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Demir eksikliği saç dökülmesinde en çok görülen nedenlerden biridir. Ayrıca diğer vitamin ve minerallerin eksikliği de saç dökülmesine yol açabilir.
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Saç dökülmesini önlemek için beslenme programınızı aşağıdaki besinleri ekleyebilirsiniz.
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Ispanak, roka, pazı gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler
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Sarımsak
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Havuç
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Ceviz, fındık ve badem gibi kuruyemişler
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Soğan
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Tavuk ve hindi eti gibi protein kaynakları
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Fasulye
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Balık ve diğer deniz ürünleri
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Portakal, greyfurt, çilek, karpuz gibi C vitamini içeren meyveler